Rihanna si na Super Bowl prepudrovala nos a vyhľadávanie značky Fenty Beauty stúplo o 833 %. Toto sú dôvody, prečo si zaslúži hype

Okrem toho, že „Bad Gal“ Riri stihla v polčase Super Bowl 2023 odohrať svoje najväčšie hity a viditeľným bruškom oznámiť druhé tehotenstvo, si počas 13-minútovej šou spravila aj brutálnu marketingovú kampaň.

Zdroj: TASR/AP

Jeden z najvirálnejších momentov večera nastal medzi hitmi Pour it Up and All of the Lights, keď od svojich tanečníkov schmatla zmatňujúci púder Fenty Beauty (Invisimatte Setting + Blotting Powder v hodnote 41 eur), za takmer dve sekundy sa ním prepúdrovala, hneď nato ho vymenila za mikrofón a pokračovala v speve.

Jej make-up na vystúpení tvorili výlučne produkty Fenty. Podľa portálu LatestLY tak po Super Bowle vzrástlo vyhľadávanie Rihanninej kozmetickej značky na internete o nemalých... 833 %.

Jedna z najúspešnejších celebritných značiek, ktorá z Riri spravila miliardárku, bude zrejme aj tento rok pokračovať v extrémnom hype. Nuž, b*tch better have my money, ako spieva Riri. V článku sa dočítaš fun facty, ktoré si o Fenty Beauty zrejme nevedel, a aj to, čo vyvolalo obrovský ošiaľ menom „Fenty Effect“.

Rihanna na Super Bowle som ja minútku po breakdowne

Na Rihannin dvojsekundový kozmetický „tutorial“ reagovali fanúšikovia z celého sveta a ako vidieť, ich fantázia nemá hranice. „Toto som ja minútu po breakdowne,“ napísal k Rihanninmu videu instagramový účet mytherapistsays.



„Rihanna priniesla na stage make-up, aby nám ukázala, že to je všetko, čo od nej dostaneme, nebude žiadny album,“ smeje sa zase fanúšička na Twitteri, pričom niektorí tento beauty moment na Super Bowle nazývajú „ikonickým“ a tvrdia, že ho doslova predpovedali.





View this post on Instagram A post shared by Lola Tash and Nicole Argiris (@mytherapistsays)

Okrem vtipov však internet vyzdvihol najmä obchodného ducha hviezdy z Barbadosu. Rihannino promo zabezpečilo Fenty Beauty a už spomínaný rast vyhľadávaní a ako uvádza WWD, za prvých 12 hodín sa zvýšila hodnota jej mediálneho vplyvu o 5,6 milióna (Media Impact Value priraďuje peňažnú hodnotu marketingovým stratégiám na sociálnych sieťach či v tlači, pozn. red.). Rihanna však nezostala len pri prezentácii Fenty Beauty a svojich tanečníkov na vystúpení obliekla aj do špeciálnych modelov od Savage x Fenty.

Rihanna bola prvá, ktorá predstavila make-up „pre všetkých“ a navždy zmenila beauty svet

Značku Fenty Beauty (dnes rozšírenú o Fenty Skin a Fenty Parfum), ktorá dostala názov podľa Rihanninho priezviska, založila speváčka ešte v roku 2017. Viac ako len celebritná značka sa vtedy vo svete beauty priemyslu zapísala ako skutočný revolucionár. Napriek tomu, že dnes má v portfóliu maskary, lesky na pery, rúže, lícenky či dokonca parfumy, dieru vo svete spravila rozmanitosťou odtieňov make-upu Fenty Pro Filtr's Foundation.

Rihanna ho na trh uviedla s doslova prelomovými 40 odtieňmi, ktoré boli vhodné pre albínov, ale aj tie najtmavšie odtiene pokožky. Time Magazine tento make-up dokonca tituloval za vynález roka 2017.

Kozmetická značka Fenty Beauty spravila revolúciu v beauty svete a nakopala zadok mainstreamovým gigantom. Zároveň ich však inšpirovala k zmene vlastnej filozofie a inkluzívnosti produktov. Zdroj: Fenty Beauty

Vďaka „Fenty efektu“ zarobila značka len počas prvého mesiaca takmer 100 miliónov dolárov, pričom dnes je ohodnotená na takmer 3 miliardy dolárov a vo svojej ponuke má až 50 odtieňov make-upu. Ako uvádza Vogue France, Rihannina Fenty Beauty „navždy zmenila kozmetický priemysel a núti ostatných, aby držali krok s jej revolučným rozsahom a zaraďovali inkluzívnosť na popredné miesto“. Zdá sa to ako neuveriteľná vec, ale speváčka prinútila slávne mainstreamové kozmetické značky dobehnúť zameškané a svojim produktom dať chýbajúcu diverzitu.

Väčšina z nich má dnes vo svojej farebnej palete viac ako 30 odtieňov make-upu, pričom gigant Estée Lauder v kolekcii Stay-In-Place Double Wear ponúka následkom Fenty efektu až 60 odtieňov.

Fenty Beauty bola od začiatku pre všetkých

Načo by nám bola inkluzívnosť, keby sme k nej nemali prístup? Riri o tom vie svoje, aj preto sa rozhodla uzavrieť lukratívne partnerstvo s konglomerátom LVMH, ktorý má pod sebou 75 dcérskych spoločností (vrátane Sephory), a to v šiestich rôznych sektoroch. Rihanne priniesol obrovské výhody vrátane laborátórií KENDO, prístupu k štatistikám či obchodnému priestoru Sephory, no výrazne pomohol aj pri uvedení značky na trh. Fenty bola totiž historicky prvá globálne uvedená značka, čo znamená, že od začiatku bola dostupná všade na svete.

Rihanna chcela, aby boli jej produkty dostupné pre všetkých a naraz, nikto nemal byť zvýhodnený. Značka tak zažila svoju premiéru v 17 krajinách v ten istý deň v rovnakom čase, pričom v momente svojho spustenia bola schopná distribuovať do 137 krajín. Dnes si produkty od Riri môžu užiť ľudia z viac ako 150 krajín sveta.

Fenty Beauty malo prvé globálne uvedenie kozmetickej značky v histórii. V tom istom čase spustili značku v 17 krajinách, pričom distribuovať ju mohli do 137 krajín. Zdroj: Instagram/Bosco Ryzarl, Instagram/Krystal Acondria, Instagram/Anima Agyeman



Marketingová riaditeľka KENDO, ktorá opisuje začiatky Fenty Beauty a jej stratégiu, priznáva, že reakcie spotrebiteľov po spustení značky boli fenomenálne. „Stovky ľudí začali na sociálnych sieťach zverejňovať selfie, na ktorých majú na sebe Fenty Beauty; náš prvý príspevok, ktorý sme repostli, bola fotografia nádhernej ženy v hidžábe,“ hovorí.

Podľa Riri si každý zaslúži svojich 5 minút slávy, v kampaniach má aj ľudí na vozíčku

Ako uvádza portál LiveKindly, výskum spoločnosti McKinsey dokazuje, že skoro polovica generácie Z považuje značky s unisex produktmi za viac hodnotné. Fenty Beauty si plne uvedomuje, ako veľmi je rodová inkluzivita pre mladých ľudí, ktorí sa identifikujú ako trans či nebinárni, dôležitá, a preto dáva šancu influencerom aj modelkám všetkých pohlaví.

Riri však verí, že každý si zaslúži svojich päť minút slávy, a chce, aby si obe jej značky Fenty Beauty a Savage x Fenty zakladali na diverzite. Vo svojich kampaniach neprezentuje iba ľudí rôznych kultúr, pohlaví či farby pleti, ale aj komunity ľudí s telesným postihnutím. Na móle Fenty x Savage 2021 dokonca privítala modelku Shaholly Ayers s vrodenou amputáciou ruky.





Rihanna tvrdí, že každý človek si zaslúži svojich 5 minút slávy. Okrem rasovej diverzity sa pri prezentácii svojich značiek snaží klásť dôraz aj na zastúpenie rodovej rovnosti či komunity ľudí s hendikepom. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur

Spôsob, akým sa Rihana prezentuje na verejnosti spolu s ASAPOM Rockym, v klipoch, na koncertoch či v biznise, môžeme vnímať ako silný nástroj na budovanie vlastnej značky pod menom Rihanna, ale aj beauty impéria. Riri môžeme ďakovať za to, že chápe, že úspech značky nestojí len na slávnom mene. Bez dobrého marketingu by to však nešlo a uznávame, že obe zvláda na jednotku.

Refresher tipy na Fenty Beauty produkty, ktoré mala Riri na Super Bowl 2023, nájdeš v galérii nižšie.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Vyskúšala/vyskúšal si už produkt od Fenty Beauty? Áno! Milujem! Používam! Ešte nie, ale dám tomu šancu. Nie som na celebritné značky... Hlasovať Áno! Milujem! Používam! 0% Ešte nie, ale dám tomu šancu. 0% Nie som na celebritné značky... 0%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.