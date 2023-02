VIDEO: Rihanna na Super Bowle predviedla slušnú šou, no diváci viac riešili jej tehotenské bruško

„Najťažšie bolo rozhodnúť sa, ako naplno využiť tých 13 minút, a zároveň dodržať, aby to bola oslava. Lebo vystúpenie bude práve tým, bude to oslava,“ povedala Rihanna v rozhovore ešte pred jej comebackom na stage počas tlačovej konferencie. Vzhľadom na jej povesť ako R&B princeznej z Barbadosu sme preto očakávali megašou. Žiaľ, potenciál sa jej nepodarilo dostatočne využiť.

Riri sa vrátila na pódium po sedemročnej pauze a rovno si na seba ušila azda tú najväčšiu spevácku výzvu – koncert počas polčasu finále majstrovstiev amerického futbalu Super Bowl 2023. Pre každého interpreta predstavuje vystúpenie na ikonickej Halftime Show niečo ako svätý grál koncertov.

Tú česť mali vždy len tie najväčšie mená. V minulosti tu odohrali šou hviezdy ako Michael Jackson, Madonna, Prince či Rolling Stones. Latka je každým rokom nastavená vyššie, a preto musia interpreti zo seba dostať maximum, ak sa chcú zapísať do histórie.

Posledné roky mali fantastickú Halftime Show napríklad The Weeknd, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry a ovácie zožalo aj minuloročné zloženie v podobe mien ako Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar a 50 Cent, ktoré nostalgickým koncertom vzdali hold rapovému žánru. Rihanna to preto tento rok nemala vôbec jednoduché a o to viac, že posledných sedem rokov vôbec nekoncertovala.

Diváci viac riešili jej tehotné bruško

Počas 13-minútovej šou zo seba dala maximum a bolo na nej vidieť, že si opätovné státie na pódiu maximálne užíva. Okrem toho však pozornosti divákov a médií neušlo, že po celý čas spieva s tehotenským bruškom, ktoré si niekoľkokrát pohladila. Na sociálnych sieťach to po skončení šou vyzeralo, že ľudia ani tak neriešia jej vystúpenie, ale to, či je tehotná.

Špekulácie napokon oficiálne potvrdila pre The Hollywood Reporter, ktorému priznala, že s raperom ASAPom Rockym čakajú svoje druhé dieťa. Nepochybne, fakt, že stála na pódiu tehotná a po sedemročnej prestávke odohrala také sebavedomé vystúpenie (pričom zvládla aj pohyblivé stage a tancovanie choreografií), jej rozhodne slúži ku cti. Je však otázne, či to stačí na to, aby sa šou zapísala do histórie ako jedna z tých najlepších.

„Je to neuveriteľné, takmer nemožné!“ povedala o náročnosti vystúpenia, ktorého súčasťou je aj poskladanie a opätovné zloženie celého pódia za krátkych osem minút. Koncert venovala svojmu prvorodenému 9-mesačnému synovi a rodnému Barbadosu. Napriek tomu, že mala pred touto výzvou rešpekt, prijala ju, pretože chce, aby aj jej syn videl jej silu.

Dodala, že je pre ňu dôležité, aby práve teraz reprezentovala Barbados a ľudí, s ktorými vyrastala. „Reprezentujem imigrantov, svoju krajinu Barbados aj černošky po celom svete. Je dôležité, aby ľudia videli, aké majú možnosti, a je mi cťou, že to môžem urobiť,“ uviedla pred šou. Podľa kritikov však vizuál pripomínal skôr seriál Squid Game ako Barbados, ktorý chcela vo svojej šou reprezentovať.

Nevyužitý potenciál veľkolepej šou?

Prípravy na šou prebiehali niekoľko mesiacov. Rihanna ju otvorila skladbou B**ch Better Have My Money a zakončila piesňou Diamonds. Okrem toho zaspievala aj ďalšie svoje ikonické hity ako Where Have You Been, We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town či Umbrella. Dokopy odznelo 12 skladieb, počas ktorých ju sprevádzala živá kapela, armáda tanečníkov v bielych kostýmoch, ohňostroje či lietajúci stage.

Mrzí nás však, že Riri nevyužila potenciál veľkolepej šou, ako aj svojich hitov a nepriniesla na stage žiadnych špeciálnych hostí. A pritom si to tak pýtalo! Odohrala legendárne skladby, na ktorých má featuringy s rapovými menami ako Jay Z, Kanye West, Drake či Kid Cudi a ani jeden z nich sa tam neobjavil.

Everyone thinking Rihanna was gonna bring Kanye out: pic.twitter.com/zGv3DqMM8B — 𝗝𝗮𝗲! (like limited) (@DLoadingWrld) February 13, 2023

Mnohí z nich sedeli niekoľko desiatok metrov od nej a šou pozorovali ako bežní diváci. Nehovoriac o tom, že doteraz nechápeme, prečo spomedzi repertoáru 12 skladieb nebola ani jedna spoločná s jej partnerom ASAPom Rockym, ktorý po celý čas šou stál obďaleč a matku svojho syna vrúcne podporoval. Rihanna je navyše spoločne s Lady Gagou jediná interpretka v 56-ročnej histórii Super Bowlu, ktorá v Halftime Show vystúpila samostatne bez akéhokoľvek hosťa.

Šou rozhodne stála za to a pokojne ju môžeme označiť za fenomenálnu. Na to, či naplnila veľké očakávania fanúšikov, ktorých po niekoľkých mesiacov hajpu čakala síce slušná, no v porovnaní s ostatnými Halftime šou viac než priemerná šou, ktorá nevyužila svoj potenciál a vyzerala skôr ako jedna zo zastávok klasickej tour hocijakej americkej speváckej hviezdy, nech si asi každý odpovie sám.

Super Bowl LVII Philadelphia Eagles – Kansas City Chiefs 35 : 38 štvrtiny – 7 : 7, 17 : 7, 3 : 7, 8 : 17

získané yardy – 417 : 340

pasové yardy – 302 : 182

behové yardy – 115 : 158

touchdowny – 4 : 5

premenené field goaly – 2 : 1

interceptions – 0 : 0

sacky – 2 : 0

Hoci Kansas City Chiefs po prvom polčase proti Philadelphii Eagles prehrávali, napokon to v zápase o trofej Vinca Lombardiho otočili a vyhrali nad „orlami“ za stavu 38 : 35. Víťazom Superbowlu sa tak stali tretíkrát v histórii. Cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča Super Bowlu druhýkrát získal Patrick Mahomes.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.