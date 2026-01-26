Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 26. januára 2026 o 12:57
Čas čítania 0:52
Hana Divišová

Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku

Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Plank patrí medzi najjednoduchšie, no zároveň najefektívnejšie cviky na posilnenie stredu tela.

Ak si sa aspoň na chvíľu priblížil k cvičeniu, plank ti určite neunikol. Ide o jeden z najznámejších cvikov, ktorý má množstvo benefitov – od posilnenia stredu tela (core) až po lepšie držanie tela a stabilitu. Odborníci sa najnovšie pozreli aj na to, ako dlho by mal človek vydržať v planku podľa veku.

Podľa fitness expertky z newyorského centra Lifetime, ktorú citoval portál Fox News, existuje všeobecné odporúčanie, ako dlho by mal človek vedieť vydržať v planku podľa veku:

Vek Dĺžka planku
20 - 30+ 1 - 2 minúty
40+ aspoň 1 m inúta
50+ 30 - 60 sekúnd
60+ 20 - 30 sekúnd

Zároveň však platí, že dôležitejšia než samotný čas je správna technika.

Ako píše Unilab, pri planku by malo telo tvoriť rovnú líniu od hlavy až po päty, lakte majú byť umiestnené priamo pod ramenami a brucho pevne spevnené. Zadok by nemal trčať hore ani klesať dole, panva je mierne podsadená a stehná aktívne. Hlava zostáva v neutrálnej polohe, pohľad smeruje dole a počas celého cviku je dôležité plynulo dýchať a nezadržiavať dych.

Ak je pre teba klasický plank príliš náročný, existujú aj jednoduchšie modifikácie. Začať môžeš napríklad vyvýšeným plankom s oporou o lavičku alebo stôl a postupne prejsť na plank na zemi. Takto si vieš cvik prispôsobiť svojej kondícii a postupne budovať silu aj stabilitu bez zbytočného preťaženia.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 46 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 2 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 3 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 36 minútami
Nahé AI obrázky žien a detí: Európska komisia spustila vyšetrovanie proti sieti X
pred hodinou

Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
Móda
pred 2 hodinami
Do čoho sa obuť, keď sneží? Našli sme 12 topánok, ktoré sú teplé, pohodlné a zároveň cool
pred 2 hodinami
Vybrali sme len tie najlepšie a najkrajšie topánky – od MOON BOOT, cez Inuikii až po Sorel či The North Face.
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
Petra Weingart sa po rokoch vrátila k snu byť módnou dizajnérkou: „Na školu ma nezobrali, lebo som nevedela kresliť zátišie”
pred 3 hodinami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
dnes o 10:30
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
PR správa
Najčastejšie chyby v účtovníctve, ktoré odhalí až daňové priznanie
dnes o 09:18
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
včera o 17:00
