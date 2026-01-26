Herečka Natalie Portman otvorene pomenovala problém, o ktorom sa v Hollywoode hovorí už roky. Oscarové nominácie za rok 2026 podľa nej opäť ukázali, že ženy narážajú na neviditeľné bariéry na každom kroku filmového priemyslu.
Herečka sa k téme vyjadrila počas festivalu Sundance v Utahu, kde predstavovala svoj nový film The Gallerist. V rozhovore pre Variety priznala, že mnohé z najlepších filmov, ktoré tento rok videla, režírovali ženy, no v nomináciách sa to takmer vôbec neodrazilo.
„Bariéry vidíte na každej úrovni. Financovanie je ťažšie, festivaly sú ťažšie, a aj keď sa tam dostanete, pozornosť často nepríde,“ povedala.
Faktom je, že v kategórii Najlepší režisér je tento rok nominovaná len jedna žena – Chloé Zhao za film Hamnet. Spomedzi desiatich nominovaných snímok na Najlepší film je Hamnet zároveň jediným titulom režírovaným ženou, čo podľa Natalie Portman jasne ukazuje, že ženy majú pred sebou „stále veľa práce“.
Herečka zároveň upozornila na konkrétne filmy ako Sorry Baby, Left-Handed Girl či The Testament of Ann Lee, ktoré si podľa nej zaslúžili oveľa viac uznania. Napriek frustrácii však zdôraznila aj pozitívnu stránku: spoluprácu a komunitu žien na pľaci, ktorú označila za výnimočný a radostný proces.
Natalie Portman si túto skúsenosť aktuálne užíva aj pri filme The Gallerist, ktorý režíruje Cathy Yan. Čierna komediálna dráma s Jennou Ortegou a Catherine Zeta-Jones rozpráva príbeh galeristky, ktorá sa pokúsi predať mŕtve telo ako umelecké dielo na Art Basel v Miami. Snímka už teraz patrí k najsledovanejším titulom festivalu Sundance.
Aj keď Portman v Hollywoode patrí medzi etablované mená a sama má na konte viacero úspešných projektov (vrátane oscarovej nominácie za animovaný film Arco), jej odkaz je jasný: talent nestačí, ak systém stále nehrá fér.