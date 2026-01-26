Nudná nočná smena v sklade sa zmení na poriadny horor, keď z neho unikne roky zamrznutá smrtiaca huba. Nová hororová komédia s Joem Keerym a Liamom Neesonom dorazí do slovenských kín už 19. februára.
Nočná smena, ktorá sa zmení na boj o prežitie ľudstva. Presne takáto apokalyptická noc čaká dvojicu mladých zamestnancov samoobslužného skladu vo filme Parazit z mrazáku (v originále Cold Storage), žánrovo mix sci-fi, hororu a čiernej komédie, ktorý dorazí do slovenských kín 19. februára.
Hororová nočná zmena v sklade
Travis, prezývaný Teacake, a Naomi pracujú v nenápadnom sklade, vybudovanom na mieste bývalého armádneho areálu. Počas jednej nočnej zmeny však zistia, že v najhlbšom, desaťročiami zapečatenom podzemnom mrazáku sa ukrýva smrteľná hrozba. V chladiacom zariadení tam po dlhé roky hibernovala nebezpečná huba podobná cordycepsu. Akonáhle však začne stúpať teplota, vysoko nákazlivý parazit ožíva, rýchlo sa množí a premieňa ľudí aj zvieratá na zombie obete.
Do hry vstupuje aj skúsený expert na boj proti bioterorizmu v podaní Liama Neesona. Spoločne s Teacakeom a Naomi sa pokúša zastaviť mutujúci mikroorganizmus skôr, než sa vymkne kontrole. Napriek tomu, že situácia smeruje k absolútnej katastrofe, film nezabúda na humor — sarkastické hlášky a absurdné momenty tak vyvažujú hororovú atmosféru zeleného slizu a rozpadajúcich sa tiel.
Známi tvorcovia
Scenár napísal David Koepp, jeden z najúspešnejších hollywoodskych scenáristov, známy napríklad z Jurského parku, Mission: Impossible alebo Spider-Mana. Rovnako ako pri svojich predchádzajúcich projektoch sa aj tentoraz inšpiroval skutočnými vedeckými poznatkami. Pôvodne ich spracoval v románe, ktorý vyšiel v roku 2019 a získal nadšené ohlasy, a teraz ich prevádza do filmovej podoby. „Vždy ma priťahovali príbehy, ktoré stoja na reálnej vede. Vďaka tomu je aj fikcia uveriteľnejšia,“ vysvetľuje Koepp.
Hlavné úlohy stvárnia Joe Keery, známy zo seriálu Stranger Things, Georgina Campbell, hviezda hororu Barbarian, a Liam Neeson. Natáčanie prebiehalo predovšetkým v horách neďaleko Ríma, kde filmári využili rozsiahly systém podzemných chodieb vybudovaných počas druhej svetovej vojny ako bunker pre Mussoliniho. Časť produkcie sa presunula aj do Maroka. Výsledkom má byť pútavý príbeh, ktorý kombinuje vedu, horor a humor v jednom.