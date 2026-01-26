Hlavné témy
dnes 26. januára 2026 o 12:39
Čas čítania 1:12
Valentina Mihely

VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things

Nudná nočná smena v sklade sa zmení na poriadny horor, keď z neho unikne roky zamrznutá smrtiaca huba. Nová hororová komédia s Joem Keerym a Liamom Neesonom dorazí do slovenských kín už 19. februára.

Nočná smena, ktorá sa zmení na boj o prežitie ľudstva. Presne takáto apokalyptická noc čaká dvojicu mladých zamestnancov samoobslužného skladu vo filme Parazit z mrazáku (v originále Cold Storage), žánrovo mix sci-fi, hororu a čiernej komédie, ktorý dorazí do slovenských kín 19. februára.

Hororová nočná zmena v sklade

Travis, prezývaný Teacake, a Naomi pracujú v nenápadnom sklade, vybudovanom na mieste bývalého armádneho areálu. Počas jednej nočnej zmeny však zistia, že v najhlbšom, desaťročiami zapečatenom podzemnom mrazáku sa ukrýva smrteľná hrozba. V chladiacom zariadení tam po dlhé roky hibernovala nebezpečná huba podobná cordycepsu. Akonáhle však začne stúpať teplota, vysoko nákazlivý parazit ožíva, rýchlo sa množí a premieňa ľudí aj zvieratá na zombie obete.

Do hry vstupuje aj skúsený expert na boj proti bioterorizmu v podaní Liama Neesona. Spoločne s Teacakeom a Naomi sa pokúša zastaviť mutujúci mikroorganizmus skôr, než sa vymkne kontrole. Napriek tomu, že situácia smeruje k absolútnej katastrofe, film nezabúda na humor — sarkastické hlášky a absurdné momenty tak vyvažujú hororovú atmosféru zeleného slizu a rozpadajúcich sa tiel.

Nový film Parazit z chladiča Nový film Parazit z chladiča Nový film Parazit z chladiča Nový film Parazit z chladiča
Zobraziť galériu
(6)

Známi tvorcovia

Scenár napísal David Koepp, jeden z najúspešnejších hollywoodskych scenáristov, známy napríklad z Jurského parku, Mission: Impossible alebo Spider-Mana. Rovnako ako pri svojich predchádzajúcich projektoch sa aj tentoraz inšpiroval skutočnými vedeckými poznatkami. Pôvodne ich spracoval v románe, ktorý vyšiel v roku 2019 a získal nadšené ohlasy, a teraz ich prevádza do filmovej podoby. „Vždy ma priťahovali príbehy, ktoré stoja na reálnej vede. Vďaka tomu je aj fikcia uveriteľnejšia,“ vysvetľuje Koepp.

Hlavné úlohy stvárnia Joe Keery, známy zo seriálu Stranger Things, Georgina Campbell, hviezda hororu Barbarian, a Liam Neeson. Natáčanie prebiehalo predovšetkým v horách neďaleko Ríma, kde filmári využili rozsiahly systém podzemných chodieb vybudovaných počas druhej svetovej vojny ako bunker pre Mussoliniho. Časť produkcie sa presunula aj do Maroka. Výsledkom má byť pútavý príbeh, ktorý kombinuje vedu, horor a humor v jednom.

Natalie Portman kritizuje Oscary za ignorovanie ženských nominácií: „Stále máme pred sebou veľa práce“
pred 46 minútami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
pred hodinou
VIDEO: Do kín mieri apokalyptická sci-fi komédia od scenáristu Jurského parku. Zažiari v nej aj hviezda zo Stranger Things
pred 2 hodinami
Muž predstieral, že je pilot. Vďaka falošnému preukazu získal stovky bezplatných letov
pred 2 hodinami
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
pred 3 hodinami
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
dnes o 09:08
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
včera o 18:27
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
včera o 10:26
Z lekární zmizne šarža obľúbeného lieku na bolesť hrdla. Dodávky skončia už za pár mesiacov
pred 3 minútami
Polícia vyvrátila dohady: Tragédiu, pri ktorej zomrela Monika Jákliová, vyšetruje ako dopravnú nehodu
pred 36 minútami
Nahé AI obrázky žien a detí: Európska komisia spustila vyšetrovanie proti sieti X
pred hodinou

