Mission: Impossible – Final Reckoning (RECENZIA) – Zbohom, Ethan Hunt

Videli sme Mission: Impossible 8 a aj keď nás takmer 3-hodinový pohľad na plátno bavil, máme niekoľko výhrad.

Tom Cruise dobehal. Mission: Impossible – Final Reckoning totiž môže byť úplným ukončením legendárnej 30-ročnej akčnej série. Predošlý diel Dead Reckoning bol prvou časťou dvojdielneho príbehu, ktorý vyvrcholil s Final Reckoning, a v oboch prípadoch ide o sklamanie.

Režisérovi a scenáristovi Christopherovi McQuarriemu sa nepodarilo napraviť chyby predošlej snímky, ba naopak, ešte viac ich prehĺbil. Finále je tak nekonzistentný príbehový zlepenec s nedotiahnutými dejovými líniami a najhorším záporákom v histórii série. Stojí za to aspoň akcia?

Zdroj: Paramount Pictures

Chaotický dej

Film sa začína dva mesiace po skončení jednotky. Ethan Hunt má kľúč, s ktorým sa vie dostať k zdrojovému kódu umelej inteligencie zvanej Entita, ktorú chce zničiť. Spoločne so svojím tímom na čele s Lutherom, Benjim a nováčikmi z minulej časti Paris, Grace a Degasom tak cestuje po svete a hľadá záporáka Gabriela (Esai Morales).

Musí si pohnúť, lebo svetu hrozí zánik. AI Entita sa totiž do štyroch dní zmocní jadrového arzenálu všetkých krajín sveta a zrovná ho so zemou. Rakety pritom stačilo dať offline, ale z absurdného dôvodu to nespravila žiadna krajina, a tak má Ethan len niekoľko hodín na to, aby našiel kľúč k zneškodneniu Entity.

Príbeh má viacero vrstiev a kompletný plán na zastavenie AI je príliš komplikovaný a chaotický. Naopak, nesprevádza ho žiaden zaujímavý zvrat či zábavný twist. Vo filme chýbajú aj tradičné mini zvraty, keď Ethan a jeho tím prekabátia svojho súpera šikovným trikom či maskou. Namiesto toho sa po úvodnej akčnej scéne asi hodinu a pol rozprávajú o svojom pláne, ktorý divákovi zopakujú každých 20 minút, pretože tvorcovia asi neveria, že diváci dávajú pozor.

Zdroj: Paramount Pictures

Tí si vo filme užijú nostalgické narážky a odkazy na celú sériu a predošlé postavy, čo miestami funguje aj v rámci emocionálnej zložky. Tvorcovia trefne vystihujú identitu série a to, prečo milujeme Ethana Hunta. Avšak, miestami to už preklápajú do úrovne gýču, keď po každej zmienke o udalosti či postave z predošlého filmu naskočí niekoľkosekundový flashback zaručujúci, že si to divák spojí aj vizuálne. Je to otravné a rušivé pre dej aj diváka.

Stále je to film Toma Cruisea

Tom Cruise má ako Ethan Hunt hlavné slovo, pričom mu sekunduje skvelý Simon Pegg ako Benji. Zvyšné postavy sú tu len do počtu. Niektoré nemajú charizmu, niektoré o ňu prišli (Pom Klementieff ako Paris, ktorá bola v minulej časti skvelá) a niektoré sú len slabou náhradou za predošlé postavy. Reč je o Hayley Atwell a jej Grace, ktorá existuje len ako náhrada za Ilsu (Rebecca Fergusson).

Zdroj: Paramount Pictures

Rebecca už v ďalších filmoch nechcela hrať, a tak jej postavu tvorcovia v minulej časti zabili. Jej úlohu a postavenie v príbehu tak prebrala Grace, ktorej však chýba výrazná osobnosť a hlboká charakteristika Ilsy. Ilsa bola zároveň Ethanovým sidekickom, niekto, kto mu kryl chrbát v teréne a dokázal si poradiť aj so svalnatými grázlami. To v tomto filme nesmierne chýba.

Veľkým mínusom je aj Gabriel, ktorý pôsobí ako klišé záporák z filmov z 80. rokov. Jeho ambíciou je ovládnuť svet. A to je asi tak všetko, čo sme sa o ňom za dva filmy s dĺžkou päť a pol hodiny dozvedeli. Jeho osobnosť nedefinuje nič iné a robí tak z neho jednorozmernú postavu bez akéhokoľvek vývoja.

Nebol však jediným záporákom, aj keď na to asi väčšina divákov po dopozeraní zabudne. V minulej časti sa AI Entita aktívne podieľala na bojovaní proti Ethanovmu tímu, keď ho viackrát sabotovala.

Zdroj: Paramount Pictures

V tomto, takmer trojhodinovom filme, urobí jedinú vec – v tichosti sa snaží získať kontrolu nad jadrovými zbraňami po celom svete. Skôr než všemocnú umelú inteligenciu tak pripomína 10-megabajtový súbor akéhosi hackera s jedinou funkcionalitou.

Ak by ani to niekomu nestačilo ako dôkaz, že príbeh tohto dvoj-filmu je nezmyselný, slabý a nedomyslený, nech si spomenie na flashback z Dead Reckoning s Gabrielom, Ethanom a jeho vtedajšou partnerkou. Gabriel ju zabil a narafičil to na Ethana, kvôli čomu sa Ethan dostal do špionážnej agentúry IFM. Malo to byť dôležitým príbehovým bodom spájajúcim Ethana s Gabrielom, no tvorcovia to odvtedy absolútne nijako nerozvinuli a ani to nespomenuli.

Akcia to celé zachraňuje

Kde zaostáva príbeh a vedľajšie postavy (Ethan, Benji a Luther sú stále úžasní), tam to vynahrádza akcia. Tvorcovia sa stále môžu pýšiť tým, ako bravúrne ju natočili, ale je pravda, že je jej pomenej. Po úvodnej bitke si na ďalšiu poriadnu akciu divák počká viac ako hodinu, čo je na film z tejto série nezvyčajné. Nezvyčajné je aj to, že vo filme nie sú takmer žiadne pästné súboje ani automobilové naháňačky.

Záver filmu s dvomi bombastickými akčnými kúskami

Prvá polovica filmu po úvode tak drhne a nemá dobré tempo. Prostrednú časť filmu tvorí vata a už deň po zhliadnutí mám problém rozpamätať sa, čo sa v tej časti filmu dialo. Rozbieha sa to tak až s príjazdom na vojenskú lietadlovú loď a následne scény s ponorkami.

Ethan Hunt sa tu dostáva do potopenej ruskej ponorky, ktorá sa otáča na útese a on sa pod vodou musí uhýbať nadnášajúcim sa raketám. Perfektne natočené scény miestami spôsobujú klaustrofóbiu a v spojení s precíznym zvukom dotvárajú špičkovú, napínavú sekvenciu.

Zdroj: Paramount Pictures

Film vrcholí naháňačkou na lietadlách, keď sa Tom Cruise skutočne zavesil do vzduchu a preliezal cez lietadlá v niekoľko kilometrovej výške. Všetko je to natočené IMAX kamerami (rovnako ako ponorkové scény, ktoré ponúkajú aj geniálny prechod do širokého IMAX zobrazenia na plátne), takže sa divák kochá neuveriteľnými vzdušnými zábermi.

Cruise čelí silným nárazom vzduchu, ktoré mu deformujú tvár, a popri tom musí hrať scénu, loziť po lietadlách, biť sa a vyzerať pritom dobre. Sebavedomo môžeme prehlásiť, že niečo podobné už nikto nikdy nenatočí, a to už len z toho dôvodu, že je to absolútne šialené.

Mission: Impossible – Final Reckoning je jedným z najslabších filmov série. Aj napriek tomu som sa však pri jeho sledovaní zabával. Fanúšikovia akčných filmov sa jednoducho Ethana Hunta nikdy nenabažia. Ak pôjdeš do kina s minimálnymi očakávaniami a láskou pre túto sériu a to, čo Tom Cruise vyvádza, aby potešil divákov, minimálne ti párkrát počas filmu vyčarí široký úsmev na tvári spôsobom, akým to nedokáže nik iný. Šesť a pol bodu z desiatich.