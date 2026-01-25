Na aké novinky sa môžeš tešiť vo februári?
Od čerstvých noviniek až po silné príbehy, ktoré ťa vtiahnu a nepustia – február na Netflixe ponúka perfektnú výhovorku zostať doma, zahriať sa a objaviť nové obľúbené tituly. Či už hľadáš oddych po škole či práci, alebo inšpiráciu na rozhovory počas dlhých zimných večerov, tento mesiac má presne tú správnu atmosféru na pomalé, pohodové sledovanie.
POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.
The Night Agent (3. séria) (Netflix Original) – Jeden z najúspešnejších Netflix thrillerov sa vracia vo veľkom štýle.
Bridgerton (4. séria – časť 2) (Netflix Original) – Obrovský globálny hit, romantika + dráma zaručená!
Jurassic World: Rebirth (2025) – Veľká filmová premiéra so Scarlett Johansson a dinosaurománia späť v hre.
The Iron Claw (2023) – Silná, emotívna športová dráma založená na skutočnom príbehu.
How to Train Your Dragon (2025) – Očakávaný hraný remake jedného z najobľúbenejších animákov.
Love Is Blind (10. séria) (Netflix Original) – Reality fenomén, ktorý neustále láme rekordy sledovanosti.
Formula 1: Drive to Survive (8. séria) (Netflix Original) – Povinná jazda pre fanúšikov F1 aj drámy zo zákulisia.
Ex Machina (2014) – Inteligentné sci-fi, ktoré nestarne a má kultový status.
Zero Dark Thirty (2012) – Napínavý a oceňovaný politicko-vojenský triler.
Queen of Chess (2026) (Netflix Original) – Výnimočný dokument o Judit Polgár, ideálny aj pre nešachistov.
1. február
Copshop (2021) – Akčný neo-noir thriller s Gerardom Butlerom.
Crazy, Stupid, Love. (2011) – Romantická komédia o láske po rozvode.
Ex Machina (2014) – Sci-fi thriller o umelej inteligencii.
Faith in the Flames: The Nicole Jolly Story (2025) – Dráma o hrdinstve počas požiarov.
Flipped (2010) – Nežná tínedžerská romantika.
Focus (2015) – Podvodníci, láska a komplikácie.
Heartland (18. séria) – Rodinná ranč dráma z Kanady.
Hell or High Water (2016) – Bratská kriminálna dráma.
How to Train Your Dragon (2010) – Animované dobrodružstvo s drakmi.
How to Train Your Dragon 2 (2014) – Pokračovanie dračej ságy.
Independence Day (1996) – Sci-fi klasika o invázii mimozemšťanov.
Lee Daniels’ The Butler (2013) – Historická dráma z Bieleho domu.
Letters to Juliet (2010) – Romantika z Talianska.
Matori and Kyoken: Men in the Back Alleys (1. séria) – Japonská kriminálna dráma.
Mike and Dave Need Wedding Dates (2016) – Bláznivá svadobná komédia.
Mississippi Grind (2015) – Hazard a cesta naprieč juhom USA.
Mrs. Doubtfire (1993) – Rodinná komédia s Robinom Williamsom.
Night at the Museum kolekcia:
Night at the Museum (2006)
Battle of the Smithsonian (2009)
Secret of the Tomb (2014)
Rumor Has It… (2005) – Romantická komédia o rodinnom tajomstve.
Soda Master (1. séria) – Japonská komediálna dráma.
Terry McMillan Presents: Forever (2024) – Romantická dráma o novej šanci.
Terry McMillan Presents: Tempted by Love (2024) – Láska, jedlo a návrat domov.
The American President (1995) – Romantika z Bieleho domu.
The Bucket List (2007) – Životné sny na poslednej ceste.
The Glass House (2001) – Thriller o nebezpečných poručníkoch.
The Mirror Has Two Faces (1996) – Nezvyčajná romantická dráma.
The Way Home (3. séria) – Rodinná dráma s časovými líniami.
Vertical Limit (2000) – Prežitie v extrémnych horách.
You’ve Got Mail (1998) – Klasická internetová romantika.
Zero Dark Thirty (2012) – Pátranie po Bin Ládinovi.
2. február
Apollo 11 (2019) – Dokument o pristátí na Mesiaci.
Baby Einstein: Ocean Explorers (1. séria) – Vzdelávací seriál pre deti.
3. február
Honey Don’t (2025) – LGBTQ+ komédia s detektívnou zápletkou.
Mo Gilligan: In The Movement (2026) – Stand-up špeciál.
Night Court (1.–3. séria) – Komediálny reboot súdnej siene.
4. február
Alone (séria) – Reality show o prežití.
Is It Cake? Valentines (2026) – Valentínska špeciálna epizóda.
5. február
Cash Queens (1. séria) – Francúzska krimi-komédia o bankových lúpežiach.
Samuel (1. séria) – Krátka animovaná séria.
Search Party (1.–5. séria) – Temná komédia o zmiznutí.
The Lincoln Lawyer (4. séria) – Právnický triler, tentoraz o sebe.
Unfamiliar (1. séria) – Nemecký špionážny mysteriózny triler.
6. február
Overboard (2018) – Romantická komédia s Annou Faris.
Queen of Chess (2026) (Netflix Original) – Dokument o šachovej legende Judit Polgár.
Salvador (1. séria) (Netflix Original) – Španielska mysteriózna dráma o otcovi hľadajúcom pravdu.
Yoh! Bestie (2026) (Netflix Original) – Juhoafrická romantická komédia.
7. február
Death Whisperer 3 (2025) – Thajský horor.
9. február
Colossal (2016) – Sci-fi komédia o žene prepojenej s monštrom.
Matter of Time (2026) (Netflix Original) – Hudobný dokument o koncerte Eddieho Veddera.
The Creature Cases: Chapter 7 (Netflix Original) – Animovaný seriál pre deti.
10. február
Free Fire (2016) – Akčná komédia zo 70. rokov.
How to Train Your Dragon (2025) – Hraný remake animovaného hitu.
Motorvalley (1. séria) (Netflix Original) – Talianska športová dráma z motoršportu.
This Is I (2026) (Netflix Original) – Japonská dramatická snímka.
11. február
Kohrra (2. séria) (Netflix Original) – Indická kriminálna dráma.
Lead Children (limitovaná séria) (Netflix Original) – Poľská dráma o otrave olovom.
Love Is Blind (10. séria) (Netflix Original) – Reality šou o láske bez pohľadu.
State of Fear (2026) (Netflix Original) – Brazílska akčná dráma.
What I Like About You (1.–4. séria) – Tínedžerský sitcom s Amandou Bynes.
12. február
How to Get to Heaven from Belfast (1. séria) (Netflix Original) – Novinka od tvorcu Derry Girls.
Million Follower Detective (1. séria) (Netflix Original) – Taiwanská mysteriózna dráma.
The Black Phone (2021) – Horor s Ethanom Hawkom.
13. február
A Father’s Miracle (2026) (Netflix Original) – Mexická rodinná dráma.
Bunny (2025) – Nezávislá komediálna dráma z New Yorku.
Joe’s College Road Trip (2026) (Netflix Original) – Komediálny spin-off Madea sveta.
Museum of Innocence (1. séria) (Netflix Original) – Turecká adaptácia románu Orhana Pamuka.
Suburgatory (1.–3. séria) – Sitcom o živote na predmestí.
The Art of Sarah (limitovaná séria) (Netflix Original) – Kórejský mysteriózny triler.
The Starling Girl (2023) – Nezávislá dráma o dospievaní.
15. február
Kenichi: The Mightiest Disciple (nové epizódy) – Klasické anime.
Stargate SG-1 (1.–10. séria) – Kultový sci-fi seriál.
The Hunting Party (1. séria) – Akčný thriller.
17. február
Sommore: Chandelier Fly (2026) (Netflix Original) – Stand-up špeciál.
18. február
Being Gordon Ramsay (2026) (Netflix Original) – Dokument zo zákulisia života Gordona Ramsayho.
19. február
Life After Beth (2014) – Hororová komédia o priateľke, ktorá sa vráti ako zombie.
The Iron Claw (2023) – Biografická športová dráma o bratoch Von Erichovcoch.
The Night Agent (3. séria) (Netflix Original) – Politický triler v globálnom meradle.
The Swedish Connection (2026) (Netflix Original) – Skutočný príbeh hrdinstva počas WWII.
Wakefield (2016) – Dráma o právnikovi sledujúcom rodinu v utajení.
20. február
Firebreak (2026) (Netflix Original) – Španielsky thriller o zmiznutí počas požiaru.
Laggies (2014) – Romantická dráma o kríze dospelosti.
Mike & Molly (1.–6. séria) – Sitcom o láske, jedle a živote.
Strip Law (1. séria) (Netflix Original) – Animovaná komédia o právnikoch v Las Vegas.
The Addams Family (2019) – Animovaná komédia o slávnej morbídnej rodine.
The Addams Family 2 (2021) – Rodinný road trip s dávkou temného humoru.
The Expendables (2010) – Akčný thriller o žoldnieroch.
The Expendables 2 (2012) – Pomsta a ešte viac explózií.
The Expendables 3 (2014) – Starí vs. noví žoldnieri.
The Expendables 4 (2023) – Záchrana sveta pred jadrovou hrozbou.
The Orphans (2026) (Netflix Original) – Francúzska dráma o strate a pomste.
Pavane (2026) (Netflix Original) – Kórejská dráma o osamelosti a láske.
24. február
Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter (2026) (Netflix Original) – Stand-up špeciál.
26. február
Bridgerton (4. séria – časť 2) (Netflix Original) – Pokračovanie romantickej ságy.
Brooklyn Nine-Nine (7.–8. séria) – Nové série obľúbeného sitcomu.
Crap Happens (1. séria) (Netflix Original) – Nemecká dráma o návrate domov a otcovstve.
27. február
Formula 1: Drive to Survive (8. séria) (Netflix Original) – Zákulisie F1 sezóny 2025.
Trap House (2025) – Akčný triler s Daveom Bautistom.
28. február
Jurassic World: Rebirth (2025) – Nová kapitola dinosaurov so Scarlett Johansson.
Čoskoro na Netflixe vo februári (TBA)
Agents of Mystery (2. séria) – Kórejská reality hra plná hádaniek.
BAKI-DOU: The Invincible Samurai (1. séria) – Anime o neporaziteľnom bojovníkovi.
In The Mud (2. séria) – Argentínska dramatická séria.