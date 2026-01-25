Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. januára 2026 o 11:00
Čas čítania 4:41

Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov

Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Zdroj: Refresher
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na aké novinky sa môžeš tešiť vo februári?

Od čerstvých noviniek až po silné príbehy, ktoré ťa vtiahnu a nepustia – február na Netflixe ponúka perfektnú výhovorku zostať doma, zahriať sa a objaviť nové obľúbené tituly. Či už hľadáš oddych po škole či práci, alebo inšpiráciu na rozhovory počas dlhých zimných večerov, tento mesiac má presne tú správnu atmosféru na pomalé, pohodové sledovanie.

Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Netflix a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.
Odporúčané
Január na Netflixe: Nová séria Bridgertonu, miniséria podľa Stephena Kinga či kolekci James Bond filmov Január na Netflixe: Nová séria Bridgertonu, miniséria podľa Stephena Kinga či kolekci James Bond filmov 28. decembra 2025 o 11:00

POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.

Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich vo februári 2026:

The Night Agent (3. séria) (Netflix Original) – Jeden z najúspešnejších Netflix thrillerov sa vracia vo veľkom štýle.
Bridgerton (4. séria – časť 2) (Netflix Original) – Obrovský globálny hit, romantika + dráma zaručená!
Jurassic World: Rebirth (2025) – Veľká filmová premiéra so Scarlett Johansson a dinosaurománia späť v hre.
The Iron Claw (2023) – Silná, emotívna športová dráma založená na skutočnom príbehu.
How to Train Your Dragon (2025) – Očakávaný hraný remake jedného z najobľúbenejších animákov.
Love Is Blind (10. séria) (Netflix Original) – Reality fenomén, ktorý neustále láme rekordy sledovanosti.
Formula 1: Drive to Survive (8. séria) (Netflix Original) – Povinná jazda pre fanúšikov F1 aj drámy zo zákulisia.
Ex Machina (2014) – Inteligentné sci-fi, ktoré nestarne a má kultový status.
Zero Dark Thirty (2012) – Napínavý a oceňovaný politicko-vojenský triler.
Queen of Chess (2026) (Netflix Original) – Výnimočný dokument o Judit Polgár, ideálny aj pre nešachistov.

1. február

Copshop (2021) – Akčný neo-noir thriller s Gerardom Butlerom.
Crazy, Stupid, Love. (2011) – Romantická komédia o láske po rozvode.
Ex Machina (2014) – Sci-fi thriller o umelej inteligencii.
Faith in the Flames: The Nicole Jolly Story (2025) – Dráma o hrdinstve počas požiarov.
Flipped (2010) – Nežná tínedžerská romantika.
Focus (2015) – Podvodníci, láska a komplikácie.
Heartland (18. séria) – Rodinná ranč dráma z Kanady.
Hell or High Water (2016) – Bratská kriminálna dráma.
How to Train Your Dragon (2010) – Animované dobrodružstvo s drakmi.

How to Train Your Dragon 2 (2014) – Pokračovanie dračej ságy.
Independence Day (1996) – Sci-fi klasika o invázii mimozemšťanov.
Lee Daniels’ The Butler (2013) – Historická dráma z Bieleho domu.
Letters to Juliet (2010) – Romantika z Talianska.
Matori and Kyoken: Men in the Back Alleys (1. séria) – Japonská kriminálna dráma.
Mike and Dave Need Wedding Dates (2016) – Bláznivá svadobná komédia.
Mississippi Grind (2015) – Hazard a cesta naprieč juhom USA.
Mrs. Doubtfire (1993) – Rodinná komédia s Robinom Williamsom.

Night at the Museum kolekcia:

Night at the Museum (2006)
Battle of the Smithsonian (2009)
Secret of the Tomb (2014)

Rumor Has It… (2005) – Romantická komédia o rodinnom tajomstve.
Soda Master (1. séria) – Japonská komediálna dráma.
Terry McMillan Presents: Forever (2024) – Romantická dráma o novej šanci.
Terry McMillan Presents: Tempted by Love (2024) – Láska, jedlo a návrat domov.
The American President (1995) – Romantika z Bieleho domu.
The Bucket List (2007) – Životné sny na poslednej ceste.
The Glass House (2001) – Thriller o nebezpečných poručníkoch.
The Mirror Has Two Faces (1996) – Nezvyčajná romantická dráma.
The Way Home (3. séria) – Rodinná dráma s časovými líniami.
Vertical Limit (2000) – Prežitie v extrémnych horách.
You’ve Got Mail (1998) – Klasická internetová romantika.
Zero Dark Thirty (2012) – Pátranie po Bin Ládinovi.

2. február

Apollo 11 (2019) – Dokument o pristátí na Mesiaci.
Baby Einstein: Ocean Explorers (1. séria) – Vzdelávací seriál pre deti.

3. február

Honey Don’t (2025) – LGBTQ+ komédia s detektívnou zápletkou.
Mo Gilligan: In The Movement (2026) – Stand-up špeciál.
Night Court (1.–3. séria) – Komediálny reboot súdnej siene.

4. február

Alone (séria) – Reality show o prežití.
Is It Cake? Valentines (2026) – Valentínska špeciálna epizóda.

5. február

Cash Queens (1. séria) – Francúzska krimi-komédia o bankových lúpežiach.
Samuel (1. séria) – Krátka animovaná séria.
Search Party (1.–5. séria) – Temná komédia o zmiznutí.

The Lincoln Lawyer (4. séria) – Právnický triler, tentoraz o sebe.
Unfamiliar (1. séria) – Nemecký špionážny mysteriózny triler.

6. február

Overboard (2018) – Romantická komédia s Annou Faris.
Queen of Chess (2026) (Netflix Original) – Dokument o šachovej legende Judit Polgár.
Salvador (1. séria) (Netflix Original) – Španielska mysteriózna dráma o otcovi hľadajúcom pravdu.
Yoh! Bestie (2026) (Netflix Original) – Juhoafrická romantická komédia.

7. február

Death Whisperer 3 (2025) – Thajský horor.

9. február

Colossal (2016) – Sci-fi komédia o žene prepojenej s monštrom.
Matter of Time (2026) (Netflix Original) – Hudobný dokument o koncerte Eddieho Veddera.
The Creature Cases: Chapter 7 (Netflix Original) – Animovaný seriál pre deti.

10. február

Free Fire (2016) – Akčná komédia zo 70. rokov.
How to Train Your Dragon (2025) – Hraný remake animovaného hitu.
Motorvalley (1. séria) (Netflix Original) – Talianska športová dráma z motoršportu.
This Is I (2026) (Netflix Original) – Japonská dramatická snímka.

11. február

Kohrra (2. séria) (Netflix Original) – Indická kriminálna dráma.
Lead Children (limitovaná séria) (Netflix Original) – Poľská dráma o otrave olovom.
Love Is Blind (10. séria) (Netflix Original) – Reality šou o láske bez pohľadu.
State of Fear (2026) (Netflix Original) – Brazílska akčná dráma.
What I Like About You (1.–4. séria) – Tínedžerský sitcom s Amandou Bynes.

12. február

How to Get to Heaven from Belfast (1. séria) (Netflix Original) – Novinka od tvorcu Derry Girls.
Million Follower Detective (1. séria) (Netflix Original) – Taiwanská mysteriózna dráma.
The Black Phone (2021) – Horor s Ethanom Hawkom.

13. február

A Father’s Miracle (2026) (Netflix Original) – Mexická rodinná dráma.
Bunny (2025) – Nezávislá komediálna dráma z New Yorku.
Joe’s College Road Trip (2026) (Netflix Original) – Komediálny spin-off Madea sveta.
Museum of Innocence (1. séria) (Netflix Original) – Turecká adaptácia románu Orhana Pamuka.
Suburgatory (1.–3. séria) – Sitcom o živote na predmestí.
The Art of Sarah (limitovaná séria) (Netflix Original) – Kórejský mysteriózny triler.
The Starling Girl (2023) – Nezávislá dráma o dospievaní.

15. február

Kenichi: The Mightiest Disciple (nové epizódy) – Klasické anime.
Stargate SG-1 (1.–10. séria) – Kultový sci-fi seriál.
The Hunting Party (1. séria) – Akčný thriller.

17. február

Sommore: Chandelier Fly (2026) (Netflix Original) – Stand-up špeciál.

18. február

Being Gordon Ramsay (2026) (Netflix Original) – Dokument zo zákulisia života Gordona Ramsayho.

19. február

Life After Beth (2014) – Hororová komédia o priateľke, ktorá sa vráti ako zombie.
The Iron Claw (2023) – Biografická športová dráma o bratoch Von Erichovcoch.
The Night Agent (3. séria) (Netflix Original) – Politický triler v globálnom meradle.
The Swedish Connection (2026) (Netflix Original) – Skutočný príbeh hrdinstva počas WWII.
Wakefield (2016) – Dráma o právnikovi sledujúcom rodinu v utajení.

20. február

Firebreak (2026) (Netflix Original) – Španielsky thriller o zmiznutí počas požiaru.
Laggies (2014) – Romantická dráma o kríze dospelosti.
Mike & Molly (1.–6. séria) – Sitcom o láske, jedle a živote.
Strip Law (1. séria) (Netflix Original) – Animovaná komédia o právnikoch v Las Vegas.
The Addams Family (2019) – Animovaná komédia o slávnej morbídnej rodine.
The Addams Family 2 (2021) – Rodinný road trip s dávkou temného humoru.
The Expendables (2010) – Akčný thriller o žoldnieroch.
The Expendables 2 (2012) – Pomsta a ešte viac explózií.
The Expendables 3 (2014) – Starí vs. noví žoldnieri.
The Expendables 4 (2023) – Záchrana sveta pred jadrovou hrozbou.


The Orphans (2026) (Netflix Original) – Francúzska dráma o strate a pomste.
Pavane (2026) (Netflix Original) – Kórejská dráma o osamelosti a láske.

24. február

Taylor Tomlinson: Prodigal Daughter (2026) (Netflix Original) – Stand-up špeciál.

26. február

Bridgerton (4. séria – časť 2) (Netflix Original) – Pokračovanie romantickej ságy.
Brooklyn Nine-Nine (7.–8. séria) – Nové série obľúbeného sitcomu.
Crap Happens (1. séria) (Netflix Original) – Nemecká dráma o návrate domov a otcovstve.

27. február

Formula 1: Drive to Survive (8. séria) (Netflix Original) – Zákulisie F1 sezóny 2025.
Trap House (2025) – Akčný triler s Daveom Bautistom.

28. február

Jurassic World: Rebirth (2025) – Nová kapitola dinosaurov so Scarlett Johansson.

Čoskoro na Netflixe vo februári (TBA)

Agents of Mystery (2. séria) – Kórejská reality hra plná hádaniek.
BAKI-DOU: The Invincible Samurai (1. séria) – Anime o neporaziteľnom bojovníkovi.
In The Mud (2. séria) – Argentínska dramatická séria.

Odporúčané
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor) Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor) 24. januára 2026 o 17:00
Odporúčané
OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita OUTFIT CHECK domácich hviezd: Luxus, streetwear aj minimalizmus v lookoch od Sary Rikas, Yakshu alebo Majka Spirita 23. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“ Mladý snowboardista Zoltán Strcuľa prináša z Japonska jedinečný dokument YUME. „Bolo to ako návšteva úplne iného sveta“ 23. januára 2026 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY NETFLIX
Odporúčame
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
refresher+
Kristýna chudne s Mounjarom: Že ide o skratku, môže povedať len neinformovaný, nechcem ho brať do konca života
pred 2 dňami
1
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 2 dňami
Storky
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
Lifestyle news
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
dnes o 10:26
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
včera o 12:30
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:50
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
včera o 08:16
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 2 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 2 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 2 dňami
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
2
Spravodajstvo
Slovensko Počasie Ekonomika Zahraničie
Viac
Tragická vražda v Česku: Mladík zomrel po poleptaní hlavy, krku a dýchacích ciest, polícia obvinila súrodencov
pred 34 minútami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred hodinou
Na horách hrozí vietor až 160 km/h. SHMÚ varuje aj pred hustou hmlou a výdatným dažďom na viacerých miestach Slovenska
pred hodinou

Viac z Filmy a seriály

Všetko
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 2 dňami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
20. 1. 2026 10:30
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 3 dňami
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
19. 1. 2026 12:18
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
Netflix pripravuje nástupcu obľúbeného The Crown. Seriál o Kennedyovcoch naberá hviezdne obsadenie
pred 2 dňami
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
19. 1. 2026 11:24
Viac z Filmy a seriály Všetko
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
pred 3 hodinami
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 2 dňami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
20. 1. 2026 10:30
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Viac z Design & Art Všetko
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
refresher+
Znásilňovanie žien, rabovanie domov, chaos a utrpenie: takto spomína na druhú svetovú vojnu babička Anna
8. 5. 2021 9:30
FOTO: Architektky premenili klasický 3-izbový byt v Prahe na elegantné 2-izbové bývanie s množstvom miesta
včera o 11:00
FOTOREPORT: Plameňomet aj rozhadzovanie 50-euroviek. Kontrafakt, Nerieš, Majk Spirit a ďalší rozhýbali vypredané Bojnice
9. 8. 2021 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Sponzorovaný obsah
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
pred 34 minútami
Neuhádnete, kto bol jeden z prvých, ktorí vedeli o zásnubách Kiky a Traba.
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
pred 3 hodinami
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
Petra Vlhová nastúpi na ZOH 2026. Toto je zoznam športovcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
2
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 2 dňami
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
20. 1. 2026 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia