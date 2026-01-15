Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku

Nevieš, čo s víkendom? Od toho sme tu my. Prinášame ti tipy na akcie a eventy nielen v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska.
Hľadáš inšpiráciu, ako stráviť svoje voľné dni? Pripravili sme pre teba tipy na eventy, na ktorých sa rozhodne nebudeš nudiť. Na Slovensku sa tento víkend bude konať množstvo podujatí, od koncertov cez výstavy až po... Každý si tu nájde niečo, čo ho osloví.
Bratislava
Piatok, 16. 1.
C:rcle & Friends: Madface + Bunbeat + Pyrohit, Aldea Club
C:rcle & Friends prinesie do Aldea Clubu ďalšiu drum & bass noc. Hlavným hosťom bude český producent Madface, známy svojím energickým dancefloor soundom a spoluprácami s veľkými zahraničnými labelmi.
Line-up doplnia domáci DJ-i Bunbeat a Pyrohit, ktorí sa postarajú o fresh vibe na parkete. Začínajú hrať o desiatej večer. Lístky nájdeš na tomto linku.
Understadt, Kácečko
Ak máš chuť na techno a temnejší klubový zvuk, v piatok večer sa oplatí zamieriť do Kácečka. Čaká ťa noc postavená na undergroundovej energii a UK-influenced sounde, o ktorý sa postarajú MICHKX, NIGHT BOORHA, BZL, SH3LUVRXONLY a DUNIK. Začína sa o 22:00. Vstup je od 18 rokov.
Sobota, 17. 1.
58G: Za 5 dvanáct Tour, Šafko
Česká skupina 58G vystúpi v klube Šafko v rámci svojho turné Za 5 dvanáct už túto sobotu. Chalani začnú hrať o 21:00. Vstupenky si vieš kúpiť na tomto linku.
Nedeľa, 18. 1.
Inscenácia Postfaktótum, Divadlo Stoka
Ak máš chuť na divadlo, Divadlo Stoka ti v nedeľu ponúka inscenáciu Postfaktótum. Groteskná mozaika bez zbytočných slov sa pozerá na svet, kde fakty ustupujú emóciám a absurdita sa stáva bežnou súčasťou každodennosti.
V sérii prevažne nonverbálnych obrazov sa mieša čierny humor, irónia a nepríjemne presná reflexia reality. Predstavenie má približne hodinu a odohráva sa v priestoroch Divadla Stoka na Karpatskej ulici v Bratislave. Lístky si zakúpiš tu.
Nitra
Piatok, 16. 1.
Rockové klasiky, Kostol Svätého Ducha
Ak máš rád/a rockové hity, zajtra večer o 19:00 si nenechaj ujsť koncert Rockové klasiky v Kostole Svätého Ducha. Moonlight Concerts prinesie večer plný nezabudnuteľných skladieb od legendárnych kapiel a interpretov.
Na programe sú napríklad Metallica, Aerosmith, The Rolling Stones, Foo Fighters, AC/DC či Pink Floyd. Fanúšikovia modernejších hitov si prídu na svoje aj pri pesničkách od Imagine Dragons, Billie Eilish či Glee. Lístky si vieš kúpiť tu.
Banská Bystrica
Piatok, 16. 1.
Výstava Weave Wave: Material Agencies in Motion, Bethlenov dom
Ak si fanúšikom výtvarného umenia, nenechaj si ujsť výstavu Weave Wave: Material Agencies in Motion. Zajtra máš poslednú možnosť ju navštíviť. Výstava predstavuje medzinárodnú prehliadku vizuálneho umenia a aktuálnych tendencií, ktoré sa sústreďujú na tému vlákna, filozofiu tkania a (ne-)materiálne kvality rôznych povrchov.
Ide o zaujímavú príležitosť vidieť, ako sa tradičné materiály a techniky prepájajú s modernými umeleckými prístupmi.
Prešov
Piatok, 16. 1.
Dušan Vlk, 263 Club
Už zajtra večer o 20:30 odštartuje Dušan Vlk svoju Sweet Solitude Tour domácou show v Prešove. Brány sa otvárajú o 19:30 a na pódiu sa okrem Vlka predstaví aj Gosha Grey o 21:30. Priprav sa na večer plný alternatívy, indie, punku a rapu.
Košice
Sobota, 17. 1.
Neurotoxic: Mind:freqnz + Bran.chi + ďalší, Tabačka Kulturfabrik
V sobotu v košickom klube Tabačka Kulturfabrik sa uskutoční pilotný event Neurotoxic. Môžeš sa tešiť na drum and bass a čaká ťa nabitý line-up. Vystúpia Mind:freqnz, Bran.chi, Phøbiq, Atscale, Bladenn, Dan Cho či DJ contest winner.