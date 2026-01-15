Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 15. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 2:29

Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku

Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Zdroj: Ig /@58g_southead
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nevieš, čo s víkendom? Od toho sme tu my. Prinášame ti tipy na akcie a eventy nielen v Bratislave, ale aj v iných častiach Slovenska.

Hľadáš inšpiráciu, ako stráviť svoje voľné dni? Pripravili sme pre teba tipy na eventy, na ktorých sa rozhodne nebudeš nudiť. Na Slovensku sa tento víkend bude konať množstvo podujatí, od koncertov cez výstavy až po... Každý si tu nájde niečo, čo ho osloví.

Každý týždeň pre teba pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si mal rozhodne vedieť. Určite preto nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.
 

Bratislava

Piatok, 16. 1.

C:rcle & Friends: Madface + Bunbeat + Pyrohit, Aldea Club

C:rcle & Friends prinesie do Aldea Clubu ďalšiu drum & bass noc. Hlavným hosťom bude český producent Madface, známy svojím energickým dancefloor soundom a spoluprácami s veľkými zahraničnými labelmi.

Line-up doplnia domáci DJ-i Bunbeat a Pyrohit, ktorí sa postarajú o fresh vibe na parkete. Začínajú hrať o desiatej večer. Lístky nájdeš na tomto linku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Aldea Club | Night club Bratislava (@aldea.club)

Understadt, Kácečko

Ak máš chuť na techno a temnejší klubový zvuk, v piatok večer sa oplatí zamieriť do Kácečka. Čaká ťa noc postavená na undergroundovej energii a UK-influenced sounde, o ktorý sa postarajú MICHKX, NIGHT BOORHA, BZL, SH3LUVRXONLY a DUNIK. Začína sa o 22:00. Vstup je od 18 rokov.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Sobota, 17. 1.

58G: Za 5 dvanáct Tour, Šafko 

Česká skupina 58G vystúpi v klube Šafko v rámci svojho turné Za 5 dvanáct už túto sobotu. Chalani začnú hrať o 21:00. Vstupenky si vieš kúpiť na tomto linku.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ŠAFKO KLUB (@safkoklub)

Nedeľa, 18. 1.

Inscenácia Postfaktótum, Divadlo Stoka

Ak máš chuť na divadlo, Divadlo Stoka ti v nedeľu ponúka inscenáciu Postfaktótum. Groteskná mozaika bez zbytočných slov sa pozerá na svet, kde fakty ustupujú emóciám a absurdita sa stáva bežnou súčasťou každodennosti.

Odporúčané
Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku Vranov Music v Pink Whale, jedinečné výstavy aj oldies party. Toto sa deje cez víkend na Slovensku 8. januára 2026 o 17:00

V sérii prevažne nonverbálnych obrazov sa mieša čierny humor, irónia a nepríjemne presná reflexia reality. Predstavenie má približne hodinu a odohráva sa v priestoroch Divadla Stoka na Karpatskej ulici v Bratislave. Lístky si zakúpiš tu. 

Nitra

Piatok, 16. 1.

Rockové klasiky, Kostol Svätého Ducha

Ak máš rád/a rockové hity, zajtra večer o 19:00 si nenechaj ujsť koncert Rockové klasiky v Kostole Svätého Ducha. Moonlight Concerts prinesie večer plný nezabudnuteľných skladieb od legendárnych kapiel a interpretov.

Na programe sú napríklad Metallica, Aerosmith, The Rolling Stones, Foo Fighters, AC/DC či Pink Floyd. Fanúšikovia modernejších hitov si prídu na svoje aj pri pesničkách od Imagine Dragons, Billie Eilish či Glee. Lístky si vieš kúpiť tu.

Banská Bystrica

Piatok, 16. 1.

Výstava Weave Wave: Material Agencies in Motion, Bethlenov dom

Ak si fanúšikom výtvarného umenia, nenechaj si ujsť výstavu Weave Wave: Material Agencies in Motion. Zajtra máš poslednú možnosť ju navštíviť. Výstava predstavuje medzinárodnú prehliadku vizuálneho umenia a aktuálnych tendencií, ktoré sa sústreďujú na tému vlákna, filozofiu tkania a (ne-)materiálne kvality rôznych povrchov.

Ide o zaujímavú príležitosť vidieť, ako sa tradičné materiály a techniky prepájajú s modernými umeleckými prístupmi.

Prešov

Piatok, 16. 1.

Dušan Vlk, 263 Club

Už zajtra večer o 20:30 odštartuje Dušan Vlk svoju Sweet Solitude Tour domácou show v Prešove. Brány sa otvárajú o 19:30 a na pódiu sa okrem Vlka predstaví aj Gosha Grey o 21:30. Priprav sa na večer plný alternatívy, indie, punku a rapu. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa denis (@dusan_vlk)

Košice


Sobota, 17. 1.


Neurotoxic: Mind:freqnz + Bran.chi + ďalší, Tabačka Kulturfabrik

V sobotu v košickom klube Tabačka Kulturfabrik sa uskutoční pilotný event Neurotoxic. Môžeš sa tešiť na drum and bass a čaká ťa nabitý line-up. Vystúpia Mind:freqnz, Bran.chi, Phøbiq, Atscale, Bladenn, Dan Cho či DJ contest winner.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tabacka Kulturfabrik (@tabacka)

Odporúčané
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice 14. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy 14. januára 2026 o 8:30
Odporúčané
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera 15. januára 2026 o 12:29
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
WEEKEND RADAR
Odporúčame
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 31 minútami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 dňami
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
Storky
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Lifestyle news
Skims a Nike prichádzajú s prvou spoločnou obuvou. Collab prináša ikonický model z 90. rokov
pred 3 hodinami
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
dnes o 15:17
Kika a Nikos spúšťajú spoločný podcast. Influencerský pár ide hovoriť o vzťahoch aj živote bez filtrov
dnes o 14:39
Renne Dang mieri pred súd. Hviezda Survivoru je obvinená v drogovej kauze
dnes o 14:03
Scarlett Johansson už nie je najziskovejšou herečkou. Z trónu ju zosadila predstaviteľka z Avatara
dnes o 13:12
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Honda mení svoje logo po viac než 60 rokoch. Signalizuje elektrickú budúcnosť automobilovej značky
dnes o 11:41
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
dnes o 10:14
VIDEO: Tretia séria Euphorie prinesie výrazný time jump. Nový trailer naznačuje ešte temnejší pohľad na život po strednej škole
dnes o 09:26
Spravodajstvo
Dôchodky Počasie Správy počasie Donald Trump
Viac
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
pred 11 minútami
Dôchodky za materské prepočítajú automaticky. Štát peniaze bude doplácať spätne až do roku 2031
pred 46 minútami
Slovenské školstvo vstupuje do éry AI. Rezort nakúpil licencie ChatGPT pre budúcich učiteľov za milióny
pred hodinou

Viac z Vzdelanie & Kariéra

Všetko
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
včera o 17:13
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
Od akrylu, cez airbrush až po olejomaľbu: títo lokálni maliari ťa oslnia svojou originalitou a autentickosťou (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
Herca z High School Musical obvinili z držania detskej pornografie. Nejde o jeho prvý konflikt so zákonom
pred 3 dňami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
pred 2 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
včera o 16:00
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
včera o 16:00
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
včera o 14:05
Časť Slovenska nespĺňa limity čistého ovzdušia. Analytici varujú pred vážnym vplyvom na zdravie
30. 12. 2025 16:01
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
Elle Fanning so svojím partnerom vyvolali diskusiu. Pár prekvapil výškovým rozdielom
včera o 17:13
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
24. 12. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
Hudba
pred 20 minútami
„Rich white girls a stokári s nimi“: SIMILIVINLIFE vydal nové EP PRAY FOR PARTY a my sa rozhodne modlíme (Rozhovor)
pred 20 minútami
SIMILIVINLIFE vydal nový projekt, o ktorom sme sa mali možnosť dozvedieť viac ešte pred jeho oficiálnym releasom.
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
pred 30 minútami
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
Sima ide na mamičkovskú tour, J. Cole dropuje album a konečne máme trailer na Euphoriu. Aj toto si možno prescrolloval
pred hodinou
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
Česká skupina 58G, rockové klasiky v kostole či koncert Dušana Vlka. Toto sa deje cez víkend na Slovensku
pred 2 hodinami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
refresher+
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž)
včera o 17:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
včera o 08:30
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
dnes o 12:29
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je oficiálne potvrdená. Sme na natáčaní na exotickej Srí Lanke
včera o 09:15
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
dnes o 10:58
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
pred 3 dňami
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia