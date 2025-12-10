Privítaj rok 2026 štýlovo. Toto je 10 silvestrovských outfitov, s ktorými budeš hviezdou večera

Už vieš, kde stráviš silvestrovskú noc?
Ako plánuješ stráviť Silvester? Či už ideš na veľkú párty, elegantnú večeru alebo pohodový večer s priateľmi, jedno je isté — na Silvestra chce každá z nás vyzerať dobre a cítiť sa sebavedomo. Tento večer je ideálnou príležitosťou obliecť niečo výraznejšie a odvážnejšie.
Aby si mala z čoho vyberať, pripravili sme ti niekoľko outfitov, v ktorých budeš pútať pozornosť, nech už budeš kdekoľvek. Vyber si ten, ktorý ťa najviac vystihuje a vstúp do roka 2026 presne tak, ako chceš: štýlovo.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Čipkované nohavice
Ak nechceš tento rok vyraziť v šatách, tieto čipkované nohavice sú perfektnou alternatívou. Majú elegantnú čipku po celej dĺžke, rovný strih a pohodlný elastický pás, takže sa v nich budeš cítiť dobre celý večer. Skombinuj ich s jednoduchým topom alebo saténovým body a sakom a máš hotový dokonalý párty outfit.
Flitrové minišaty
K silvestrovskej párty patria aj trblietky a flitre. Preto v našom zozname nemôžu chýbať tieto výrazné čierne šaty zdobené flitrami. Čierna farba dodáva outfitu klasickú eleganciu, zatiaľ čo krátka dĺžka a jednoduchý strih nechajú priestor pre doplnky a výraznejšiu obuv.
Viskózové minišaty s čipkou
V prípade, že flitre príliš nemusíš, vybrali sme pre teba alternatívu – hnedé saténové šaty asymetrického strihu s čipkou. Tento kúsok využiješ nielen na novoročnej párty, ale pokojne ho môžeš zaradiť do svojho celoročného šatníka.
Flitrová midisukňa
Tento výrazný kúsok ti ponúka hneď niekoľko možností stylingu. Či už si k bielej flitrovej sukni oblečieš jednoduchý top, elegantnú košeľu alebo pohodlný kašmírový sveter, výsledok bude dokonalý. Sukňa je šperkom sama o sebe, takže nepotrebuješ už žiadne výrazné doplnky.
Saténové večerné šaty
- 34,90 €, predtým 49,90 €
Ak dávaš prednosť minimalistickej elegancii, do pozornosti ti dávame tieto midi saténové šaty. Vďaka svojej jednoduchej siluete pôsobia sofistikovane a sexi zároveň. Dostupné sú v niekoľkých farbách, nás najviac zaujali tieto zlatohnedé.
Nohavice s umelými pierkami
Medzi párty outfitmi samozrejme nemôžu chýbať ani tieto čierne nohavice s výrazným detailom. Majú elegantný rovný strih a elastický pás pre pohodlie, no lem zakončený umelými pierkami im dodáva neprehliadnuteľný party charakter. Skombinuj ich s čiernou košeľou s pierkami či jednoduchým topom a výraznými doplnkami — a vytvoríš look, ktorý je štýlový, neformálny a určite zaujme.
Sukňošortky s mašličkami
Do nášho zoznamu pridávame aj tento rozkošný kúsok v červenej farbe. Sukňošortky sú hravé, trendy a ideálne, ak chceš vyzerať sviežo a zároveň štýlovo. Mašličky dodávajú outfitu dievčenský šarm a červená farba je skvelou voľbou na silvestrovskú párty, ak ťa nebaví čierna, strieborná či biela. V prípade, že táto výrazná farba nie je pre teba, v ponuke nájdeš aj elegantnú čiernu verziu.
Saténové nohavice
Tieto nohavice v bordovej farbe so širokým strihom a vysokým pásom sú skvelou voľbou, ak hľadáš elegantný a sofistikovaný kúsok. Vysoký pás zvýrazní siluetu a široké nohavice pôsobia veľmi vkusne — ideálne do outfitu, ktorý je štýlový, no stále pohodlný. Nohavice vyzerajú dobre v kombinácii s elegantným topom alebo blúzkou, prípadne jednoduchým blejzrom.
Flitrové šortky
S flitrami stále nekončíme. Tentokrát sme pre teba vybrali tieto virálne šortky, ktoré v posledných týždňoch kraľujú sviatočným outfitom. Obliecť si k nim môžeš saténový top, košeľu, blejzer či pohodlný sveter a my ti sľubujeme, že na silvestrovskom večierku určite zažiariš.
Čierny blejzer s opaskom
Saká dokážu byť so správnym stylingom naozaj hot a toto sako s ozdobným opaskom ťa zachráni v každej situácii. Či už hľadáš vhodný vrch k šortkám vyššie, k sukni alebo k dlhým nohaviciam s čipkou či pierkami, tento kúsok je vždy skvelou voľbou. Dlhšie sako si môžeš obliecť aj v kombinácii s výraznými pančuchami a nenápadným spodkom, vďaka čomu vznikne sofistikovaný sexi outfit.
BONUS: Silvestrovský make-up
Okrem dokonalého outfitu nesmieš zabudnúť ani na správny make-up. Glitter make-up je ideálnou voľbou, ak chceš pridať svojmu vzhľadu šmrnc a oslnivý efekt. S jemnými trblietkami na očiach alebo pleti dosiahneš vzhľad, ktorý bude dokonale ladiť s tvojím silvestrovským lookom.
@tamaozeki New Years Eve Makeup✨✨✨ . . . #makeup #holidaymakeup #makeuptutorial #sephora #makeuptutorial #newyearsevemakeup #glitter #eyeshadowtutorial #partymakeup #grwm ♬ Messy - Lola Young
✨ Do košíka si prihoď: