Poteš svoju frajerku na Vianoce. Toto je TOP 5 kúskov Victoria’s Secret, do ktorých sa ženy zamilujú na prvý pohľad

Je jedno, čo vyberieš, pretože radosť z darčeka je zaručená.
Niektoré veci jednoducho patria pod vianočný stromček a spôsobia okamžitú radosť. Či už ide o módne oblečenie, spodnú bielizeň, vôňu alebo drobnosť, ktorá si hneď získa srdce tvojej milovanej. Tohtoročná sviatočná kolekcia Victoria’s Secret prináša presne takéto obľúbené must-haves: sofistikované, jemné a neodolateľné modely, v ktorých sa nájde každá žena.
Päť najhorúcejších favoritov spája v sebe pohodlnosť, nadčasovú eleganciu a nezabudnuteľné sviatočné kúzlo.
1. Pyžamá: dokonalé spojenie pohodlia a štýlu
Ikonické pyžamá Victoria’s Secret sú ideálnou voľbou na oddych a príjemné chvíle doma. Či už si vyberieš flanel alebo hodvábny satén, každý štýl dokonale kombinuje pohodlie a luxus. Sú ideálne pre ženy a dievčatá, ktoré milujú jemné materiály, glamour alebo jednoduchú eleganciu.
2. Spodná bielizeň, ktorá oslavuje ženskosť
Od odvážnych čipkovaných setov až po elegantné hladké modely a krásne ikonické župany, každý kúsok je navrhnutý tak, aby zvýraznil ženskosť a sebavedomie.
3. Sviatočné sety na telo a pleť
Starostlivo vyskladané sety s telovými mliekami, body mistami či leskami na pery premenia každodennú beauty rutinu na malý, sviatočný rituál. Samozrejme, nezabudni na prekrásne kozmetické taštičky všetkých veľkostí.
4. Ikonické parfumy, ktoré sú jedinečné
Jemné, zmyselné a každý z nich rozpráva vlastný príbeh. Dopraj tóny, ktoré zachytia sviatočnú atmosféru a zanechajú nezabudnuteľný dotyk ženskosti.
5. Mäkučké zimné doplnky na každý deň
Teplé zimné detaily ako čiapky a šály dodajú každému outfitu štýl aj pohodlie. Ideálne na prechádzky, kávu s priateľkami či pomalé rána v meste. A keď si doma, obuj si krásne papučky.
Pre ešte viac sviatočnej inšpirácie a tipov na darčeky navštív predajne VS v OC Nivy a Aupark v Bratislave alebo nakupuj online https://www.victoriassecretslovakia.sk. Objav kúsky, ktoré spravia radosť tebe aj tvojim blízkym a uži si nákupy presne v takom štýle, aký si zaslúžiš.