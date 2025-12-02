Značky chcú osloviť moderných ľudí — a my im s tým vieme pomôcť najlepšie. Hľadáme človeka, ktorý miluje komunikáciu, rozumie trendom a chce sa naučiť, ako vyzerá obchod v rýchlom mediálnom svete. Ak máš drive, u nás ho vieš premeniť na výsledky.
Kto sme?
Sme REFRESHER svet modernej generácie. Spolupracujeme s najväčšími slovenskými značkami a riešime kampane na úrovni Slovenska, Česka a Maďarska ako jediné médium zamerané na mladú cieľovú skupinu.
Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a ďalších šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá. Vytvárame kreatívne riešenia pre našich klientov a partnerov. Toto všetko robíme nielen formou článkov, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí: Instagram, TikTok, Facebook, ale tiež Twitter a YouTube. Všetky tieto kanály tvoria jeden navzájom prepojený ekosystém, ktorý našim divákom a čitateľom poskytuje komplexný zážitok.
Našu cieľovú skupinu tvoria najmä mladí ľudia sledujúci aktuálne dianie a trendy v móde, technológiách či lifestyle — skrátka všetko, čo je fresh. Oslovujeme však široké spektrum ľudí a pokrývame množstvo záujmov väčšiny našej cieľovej skupiny na Slovensku.
Koho hľadáme a prečo?
Máme veľký dopyt po našich službách a chceme klientom poskytovať individuálny prístup, preto hľadáme posilu do nášho obchodného tímu.
Vieme, že mnoho firiem sa snaží osloviť moderných ľudí, s ktorými my komunikujeme najlepšie. Čoraz častejšie hľadajú riešenia, aké im — na rozdiel od iných stránok — dokážeme ponúknuť. Už nás len treba predstaviť, odkomunikovať a dohodnúť podmienky.
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a misia boli v súlade s našimi firemnými hodnotami, ktoré nájdeš tu:
Čo budeš predávať?
Reklamu a dlhodobé spolupráce v rôznych podobách:
- bannerové plochy
- netradičné bannerové kampane
- natívnu reklamu
- PR články
- obsahové seriály
- videoseriály
- influencerov
- veľké projekty s náročnou produkciou
- kombinácie všetkých týchto formátov vo väčších balíkoch.
Čo (a s kým) budeš robiť?
- Budeš nadväzovať kontakty a budovať vzťahy s potenciálnymi klientmi
- Dostaneš časť existujúcich aktívnych klientov, ďalších budeš oslovovať ty sám/sama a predstavovať im Refresher.
- Budeš sa starať o väčších klientov a špeciálne projekty.
- Budeš pripravovať ponuky a návrhy kampaní podľa cieľov inzerentov v spolupráci s marketingovým a produkčným oddelením.
- Budeš sledovať realizáciu kampaní, komunikovať s klientmi a po skončení kampane vystavovať faktúry a posielať reporty.
- Budeš navrhovať nové produkty, služby, postupy, projekty a tvoriť case studies.
- Budeš sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií.
Aké vlastnosti sú dôležité?
- Komunikatívnosť
- Asertivita
- Úprimnosť
- Proaktivita
- Nebojíš sa konštruktívnej kritiky a konfrontácie
- Cit pre poriadok a detail
- Leadership
- Vytrvalosť a odolnosť
Všetky tieto vlastnosti budeš naozaj potrebovať :)
Požadované schopnosti a skúsenosti:
- Si cieľavedomá/ý, vytrvalá/ý a orientovaná/ý na výsledky.
- Vieš udržať chladnú hlavu aj v napätej situácii.
- Vieš byť milý/á (alebo aspoň pokojný/á) aj pri extrémne nepríjemnej predavačke v nákupnom centre po dlhom dni.
- Chceš sa učiť, napredovať a zlepšovať — učíš sa zo svojich chýb aj úspechov.
- Máš skúsenosti v médiách, reklamnej agentúre alebo v online predaji (Sales Representative / Account Manager).
- Nemáš problém ráno vybehnúť na stretnutie, potom na ďalšie, medzičasom vybaviť telefonáty, zapisovať si aktivity a plánovať ďalší týždeň.
- Denných 20 telefonátov a tri stretnutia denne pre teba nie je veľa.
- Máš rád/rada poriadok a organizáciu.
- Musíš mať prehľad o všetkom, čo riešiš – kategorizované a zapísané.
- Angličtina: musíš vedieť študovať anglický text, ideálne zvládnuť prezentáciu či obchodný rozhovor v angličtine.
- Gramatika: mal/a by si vedieť napísať krátky marketingový odsek.
- Vieš pekne a zrozumiteľne prezentovať – vizuálne aj slovne.
- Ovládaš základy Excelu (formátovanie, základné operácie, odkazy, podmienky).
- Si mladý/á duchom.
- Ideálne vzdelanie: marketing, manažment alebo obchod – vieš, čo je značka, marketingový mix, positioning a dokážeš vymyslieť kreatívnu časť kampane.
- Nechceme človeka, ktorý len „odpracuje svoje“ a ide domov — očakávame, že budeš žiť Refresher, sledovať svojich klientov aj interné aktivity.
- Mal/a by si poznať rôzne obchodné stratégie a vedieť poradiť menej skúseným kolegom.
Čo ti ponúkame?
- Slobodu a dôveru — postupne, ale zaslúžene.
- Prácu na zaujímavých zadaniach lokálnych aj globálnych značiek.
- Flexibilné pracovné prostredie (office / home office).
- Veľa online komunikácie a moderné nástroje.
- Kolegov, ktorých práca baví.
- Priestor na rast, názor a vplyv na smerovanie projektov aj firmy.
- Benefity: predplatné REFRESHER+, vstupy na kultúrne akcie, členstvo vo fitku u našich partnerov, zľavy na oblečenie a doplnky vo Footshope, podpora vzdelávania a mnoho ďalšieho.
Miesto práce
Bratislava
Plat
Základná zložka odmeny: 1100 + bonusy a provízie.
Odmena sa bude odvíjať od tvojich skúseností a schopnosti rýchlo sa zapojiť do tímu, naučiť sa procesy a pracovať včas a kvalitne.
Odkedy ťa potrebujeme?
Január 2026
Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :)