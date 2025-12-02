Kategórie
dnes 2. decembra 2025 o 12:15
Čas čítania 2:45

Chceš robiť biznis v prostredí médií a trendov? Pridaj sa k nám ako Junior Sales Representative

Chceš robiť biznis v prostredí médií a trendov? Pridaj sa k nám ako Junior Sales Representative
Zdroj: Refresher
Silvia Chlumecká
Silvia Chlumecká
Značky chcú osloviť moderných ľudí — a my im s tým vieme pomôcť najlepšie. Hľadáme človeka, ktorý miluje komunikáciu, rozumie trendom a chce sa naučiť, ako vyzerá obchod v rýchlom mediálnom svete. Ak máš drive, u nás ho vieš premeniť na výsledky.

Kto sme?

Sme REFRESHER svet modernej generácie. Spolupracujeme s najväčšími slovenskými značkami a riešime kampane na úrovni Slovenska, Česka a Maďarska ako jediné médium zamerané na mladú cieľovú skupinu.

Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a ďalších šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá. Vytvárame kreatívne riešenia pre našich klientov a partnerov. Toto všetko robíme nielen formou článkov, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí: Instagram, TikTok, Facebook, ale tiež Twitter a YouTube. Všetky tieto kanály tvoria jeden navzájom prepojený ekosystém, ktorý našim divákom a čitateľom poskytuje komplexný zážitok.

Našu cieľovú skupinu tvoria najmä mladí ľudia sledujúci aktuálne dianie a trendy v móde, technológiách či lifestyle — skrátka všetko, čo je fresh. Oslovujeme však široké spektrum ľudí a pokrývame množstvo záujmov väčšiny našej cieľovej skupiny na Slovensku. 

Koho hľadáme a prečo?

Máme veľký dopyt po našich službách a chceme klientom poskytovať individuálny prístup, preto hľadáme posilu do nášho obchodného tímu. 

Vieme, že mnoho firiem sa snaží osloviť moderných ľudí, s ktorými my komunikujeme najlepšie. Čoraz častejšie hľadajú riešenia, aké im — na rozdiel od iných stránok — dokážeme ponúknuť. Už nás len treba predstaviť, odkomunikovať a dohodnúť podmienky.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a misia boli v súlade s našimi firemnými hodnotami, ktoré nájdeš tu:

REFRESHER HODNOTY

Čo budeš predávať?

Reklamu a dlhodobé spolupráce v rôznych podobách:

  • bannerové plochy
  • netradičné bannerové kampane
  • natívnu reklamu
  • PR články
  • obsahové seriály
  • videoseriály
  • influencerov
  • veľké projekty s náročnou produkciou
  • kombinácie všetkých týchto formátov vo väčších balíkoch. 
Sales
Sales Zdroj: Refresher

Čo (a s kým) budeš robiť?

  • Budeš nadväzovať kontakty a budovať vzťahy s potenciálnymi klientmi
  • Dostaneš časť existujúcich aktívnych klientov, ďalších budeš oslovovať ty sám/sama a predstavovať im Refresher.
  • Budeš sa starať o väčších klientov a špeciálne projekty.
  • Budeš pripravovať ponuky a návrhy kampaní podľa cieľov inzerentov v spolupráci s marketingovým a produkčným oddelením.
  • Budeš sledovať realizáciu kampaní, komunikovať s klientmi a po skončení kampane vystavovať faktúry a posielať reporty.
  • Budeš navrhovať nové produkty, služby, postupy, projekty a tvoriť case studies.
  • Budeš sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií.

Aké vlastnosti sú dôležité?

  • Komunikatívnosť
  • Asertivita
  • Úprimnosť
  • Proaktivita
  • Nebojíš sa konštruktívnej kritiky a konfrontácie
  • Cit pre poriadok a detail
  • Leadership
  • Vytrvalosť a odolnosť

Všetky tieto vlastnosti budeš naozaj potrebovať :) 

Požadované schopnosti a skúsenosti:

  • Si cieľavedomá/ý, vytrvalá/ý a orientovaná/ý na výsledky.
  • Vieš udržať chladnú hlavu aj v napätej situácii.
  • Vieš byť milý/á (alebo aspoň pokojný/á) aj pri extrémne nepríjemnej predavačke v nákupnom centre po dlhom dni.
  • Chceš sa učiť, napredovať a zlepšovať — učíš sa zo svojich chýb aj úspechov.
  • Máš skúsenosti v médiách, reklamnej agentúre alebo v online predaji (Sales Representative / Account Manager). 
  • Nemáš problém ráno vybehnúť na stretnutie, potom na ďalšie, medzičasom vybaviť telefonáty, zapisovať si aktivity a plánovať ďalší týždeň.
  • Denných 20 telefonátov a tri stretnutia denne pre teba nie je veľa.
  • Máš rád/rada poriadok a organizáciu.
  • Musíš mať prehľad o všetkom, čo riešiš – kategorizované a zapísané.
  • Angličtina: musíš vedieť študovať anglický text, ideálne zvládnuť prezentáciu či obchodný rozhovor v angličtine.
  • Gramatika: mal/a by si vedieť napísať krátky marketingový odsek.
  • Vieš pekne a zrozumiteľne prezentovať – vizuálne aj slovne.
  • Ovládaš základy Excelu (formátovanie, základné operácie, odkazy, podmienky).
  • Si mladý/á duchom.
  • Ideálne vzdelanie: marketing, manažment alebo obchod – vieš, čo je značka, marketingový mix, positioning a dokážeš vymyslieť kreatívnu časť kampane.
  • Nechceme človeka, ktorý len „odpracuje svoje“ a ide domov — očakávame, že budeš žiť Refresher, sledovať svojich klientov aj interné aktivity.
  • Mal/a by si poznať rôzne obchodné stratégie a vedieť poradiť menej skúseným kolegom.

Čo ti ponúkame?

  • Slobodu a dôveru — postupne, ale zaslúžene.
  • Prácu na zaujímavých zadaniach lokálnych aj globálnych značiek.
  • Flexibilné pracovné prostredie (office / home office).
  • Veľa online komunikácie a moderné nástroje.
  • Kolegov, ktorých práca baví.
  • Priestor na rast, názor a vplyv na smerovanie projektov aj firmy.
  • Benefity: predplatné REFRESHER+, vstupy na kultúrne akcie, členstvo vo fitku u našich partnerov, zľavy na oblečenie a doplnky vo Footshope, podpora vzdelávania a mnoho ďalšieho.

 

Miesto práce

Bratislava

 

Plat

Základná zložka odmeny: 1100 + bonusy a provízie.

Odmena sa bude odvíjať od tvojich skúseností a schopnosti rýchlo sa zapojiť do tímu, naučiť sa procesy a pracovať včas a kvalitne.


Odkedy ťa potrebujeme?

Január 2026

Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :) 

PRIHLÁS SA TU
