Do Refresheru hľadáme Medior Media Sales človeka, ktorý rozumie digitálu, má drive uzatvárať spolupráce a chce tvoriť kampane, ktoré vidí celé Slovensko. Ak to znie ako ty, čítaj ďalej.
Kto sme?
Sme REFRESHER svet modernej generácie. Spolupracujeme s najväčšími slovenskými značkami a riešime kampane na úrovni Slovenska, Česka a Maďarska ako jediné médium zamerané na mladú cieľovú skupinu.
Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a ďalších šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá. Vytvárame kreatívne riešenia pre našich klientov a partnerov. Toto všetko robíme nielen formou článkov, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí: Instagram, TikTok, Facebook, ale tiež Twitter a YouTube. Všetky tieto kanály tvoria jeden navzájom prepojený ekosystém, ktorý našim divákom a čitateľom poskytuje komplexný zážitok.
Našu cieľovú skupinu tvoria najmä mladí ľudia sledujúci aktuálne dianie a trendy v móde, technológiách či lifestyle — skrátka všetko, čo je fresh. Oslovujeme však široké spektrum ľudí a pokrývame množstvo záujmov väčšiny našej cieľovej skupiny na Slovensku.
Koho hľadáme a prečo?
Hľadáme posilu do nášho obchodného tímu — človeka, ktorý má skúsenosti s obchodnými rokovaniami. Nemusíš prichádzať priamo z médií, postačí aj skúsenosť z reklamnej agentúry alebo digitálneho prostredia. Veľa ťa naučíme, ale hľadáme energického parťáka alebo parťáčku do tímu.
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a misia boli v súlade s našimi firemnými hodnotami, ktoré nájdeš tu:
Čo budeš predávať?
Reklamu a dlhodobé spolupráce v rôznych podobách:
- neštandardné bannerové kampane
- natívnu reklamu
- PR články
- obsahové seriály
- bannerové plochy
- videoseriály
- influencerov
- veľké projekty s náročnou produkciou
- kombinácie všetkých týchto formátov vo väčších balíkoch
Klienti čoraz častejšie hľadajú kreatívne riešenia, aké im — na rozdiel od iných médií — dokážeme poskytnúť. A presne preto budeme potrebovať tvoju kreativitu a znalosti digitálneho marketingu.
Čo (a s kým) budeš robiť?
- Budeš nadväzovať kontakty a budovať vzťahy s potenciálnymi klientmi.
- Dostaneš časť existujúcich aktívnych klientov, ďalších budeš oslovovať ty sám/sama a pripravovať pre nich riešenia na mieru.
- Časť klientov budeš aktívne získavať aj ty.
- Budeš sa starať o veľkých klientov a špeciálne projekty.
- Budeš pripravovať ponuky a návrhy kampaní podľa požiadaviek a cieľov inzerentov v spolupráci s marketingovým a produkčným oddelením Refresheru.
- Budeš mať prehľad o realizácii kampaní, komunikovať s klientmi a po skončení kampane vystavovať faktúry a posielať reporty.
- Budeš vytvárať návrhy na nové produkty, služby, postupy, projekty a písať case studies z tvojich kampaní.
- Budeš sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií.
Aké vlastnosti sú na tejto pozícii dôležité?
- Prezentačné schopnosti
- Silné komunikačné zručnosti
- Adaptabilita
- Time management
- Prioritizácia
- Multitasking
- Riešenie kritických situácií
- Rozvaha
- Odolnosť voči stresu
- Dôslednosť a spoľahlivosť
Požadované schopnosti a skúsenosti:
- Si cieľavedomá/ý a vytrvalá/ý, orientovaná/ý na výsledky.
- Dokážeš byť emočne vyspelý/á aj v napätej situácii.
- Máš zápal pre svoju prácu.
- Si skúsený obchodník — máš prax z médií, reklamnej agentúry alebo z predaja v online prostredí (Sales Representative / Account Manager).
- Angličtina: musíš vedieť študovať texty v angličtine, ideálne aj odprezentovať alebo viesť obchodný rozhovor v cudzom jazyku.
- Vieš napísať krátky „marketingový“ odsek — nie je to tvoja hlavná úloha, ale hodí sa to.
- Vieš vizuálne aj slovne jasne prezentovať svoje myšlienky.
- Ovládaš základy Excelu (formátovanie, základné operácie, odkazy, podmienky).
- Vieš, čo je značka, marketingový mix, positioning, a nemal/a by si mať problém vymyslieť aj kreatívnu časť kampane pre akéhokoľvek klienta.
- Ideálne 2–4 roky relevantnej praxe v obchode.
- Vieš, ako si získať klienta a poradiť menej skúseným kolegom.
Čo ti ponúkame?
- Slobodu a dôveru — nie automaticky, ale zaslúžene.
- Prácu na zaujímavých zadaniach lokálnych aj globálnych značiek.
- Flexibilné pracovné prostredie (office / home office).
- Veľa online komunikácie a moderné nástroje.
- Kolegov, ktorých práca baví.
- Priestor na rast, názor a možnosť ovplyvňovať smerovanie projektov aj firmy.
- Benefity: predplatné REFRESHER+, vstupy na kultúrne akcie, členstvo vo fitku u našich partnerov, zľavy na oblečenie a doplnky vo Footshope, podpora vzdelávania a mnoho ďalšieho.
Miesto práce
Bratislava
Plat
Základná zložka 1440€ + bonusy a provízie
Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :)