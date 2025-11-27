Kategórie
dnes 27. novembra 2025 o 13:08
Čas čítania 2:28

Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom

Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
Silvia Chlumecká
Do Refresheru hľadáme Medior Media Sales človeka, ktorý rozumie digitálu, má drive uzatvárať spolupráce a chce tvoriť kampane, ktoré vidí celé Slovensko. Ak to znie ako ty, čítaj ďalej.

Kto sme?


Sme REFRESHER svet modernej generácie. Spolupracujeme s najväčšími slovenskými značkami a riešime kampane na úrovni Slovenska, Česka a Maďarska ako jediné médium zamerané na mladú cieľovú skupinu.

Okrem vtipných a jednoduchých článkov tvoríme aj hodnotné a náučné texty, predstavujeme lokálnych hudobníkov, podnikateľov a ďalších šikovných ľudí, píšeme recenzie, natáčame reportáže a rôzne videá. Vytvárame kreatívne riešenia pre našich klientov a partnerov. Toto všetko robíme nielen formou článkov, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí: Instagram, TikTok, Facebook, ale tiež Twitter a YouTube. Všetky tieto kanály tvoria jeden navzájom prepojený ekosystém, ktorý našim divákom a čitateľom poskytuje komplexný zážitok.

Našu cieľovú skupinu tvoria najmä mladí ľudia sledujúci aktuálne dianie a trendy v móde, technológiách či lifestyle — skrátka všetko, čo je fresh. Oslovujeme však široké spektrum ľudí a pokrývame množstvo záujmov väčšiny našej cieľovej skupiny na Slovensku. 

Koho hľadáme a prečo?

Hľadáme posilu do nášho obchodného tímu — človeka, ktorý má skúsenosti s obchodnými rokovaniami. Nemusíš prichádzať priamo z médií, postačí aj skúsenosť z reklamnej agentúry alebo digitálneho prostredia. Veľa ťa naučíme, ale hľadáme energického parťáka alebo parťáčku do tímu.

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a misia boli v súlade s našimi firemnými hodnotami, ktoré nájdeš tu: 

REFRESHER HODNOTY

 

Čo budeš predávať?

Reklamu a dlhodobé spolupráce v rôznych podobách:

  • neštandardné bannerové kampane
  • natívnu reklamu
  • PR články
  • obsahové seriály
  • bannerové plochy
  • videoseriály
  • influencerov
  • veľké projekty s náročnou produkciou
  • kombinácie všetkých týchto formátov vo väčších balíkoch


Klienti čoraz častejšie hľadajú kreatívne riešenia, aké im — na rozdiel od iných médií — dokážeme poskytnúť. A presne preto budeme potrebovať tvoju kreativitu a znalosti digitálneho marketingu.

Sales
Sales Zdroj: Refresher

Čo (a s kým) budeš robiť?

  • Budeš nadväzovať kontakty a budovať vzťahy s potenciálnymi klientmi.
  • Dostaneš časť existujúcich aktívnych klientov, ďalších budeš oslovovať ty sám/sama a pripravovať pre nich riešenia na mieru.
  • Časť klientov budeš aktívne získavať aj ty.
  • Budeš sa starať o veľkých klientov a špeciálne projekty.
  • Budeš pripravovať ponuky a návrhy kampaní podľa požiadaviek a cieľov inzerentov v spolupráci s marketingovým a produkčným oddelením Refresheru.
  • Budeš mať prehľad o realizácii kampaní, komunikovať s klientmi a po skončení kampane vystavovať faktúry a posielať reporty.
  • Budeš vytvárať návrhy na nové produkty, služby, postupy, projekty a písať case studies z tvojich kampaní.
  • Budeš sa vzdelávať v oblasti digitálnych technológií.

Aké vlastnosti sú na tejto pozícii dôležité?

  • Prezentačné schopnosti
  • Silné komunikačné zručnosti
  • Adaptabilita
  • Time management
  • Prioritizácia
  • Multitasking
  • Riešenie kritických situácií
  • Rozvaha
  • Odolnosť voči stresu
  • Dôslednosť a spoľahlivosť

Požadované schopnosti a skúsenosti:

  • Si cieľavedomá/ý a vytrvalá/ý, orientovaná/ý na výsledky.
  • Dokážeš byť emočne vyspelý/á aj v napätej situácii.
  • Máš zápal pre svoju prácu.
  • Si skúsený obchodník — máš prax z médií, reklamnej agentúry alebo z predaja v online prostredí (Sales Representative / Account Manager).
  • Angličtina: musíš vedieť študovať texty v angličtine, ideálne aj odprezentovať alebo viesť obchodný rozhovor v cudzom jazyku.
  • Vieš napísať krátky „marketingový“ odsek — nie je to tvoja hlavná úloha, ale hodí sa to.
  • Vieš vizuálne aj slovne jasne prezentovať svoje myšlienky.
  • Ovládaš základy Excelu (formátovanie, základné operácie, odkazy, podmienky).
  • Vieš, čo je značka, marketingový mix, positioning, a nemal/a by si mať problém vymyslieť aj kreatívnu časť kampane pre akéhokoľvek klienta.
  • Ideálne 2–4 roky relevantnej praxe v obchode.
  • Vieš, ako si získať klienta a poradiť menej skúseným kolegom.
Sales
Sales Zdroj: Refresher

Čo ti ponúkame?

  • Slobodu a dôveru — nie automaticky, ale zaslúžene.
  • Prácu na zaujímavých zadaniach lokálnych aj globálnych značiek.
  • Flexibilné pracovné prostredie (office / home office).
  • Veľa online komunikácie a moderné nástroje.
  • Kolegov, ktorých práca baví.
  • Priestor na rast, názor a možnosť ovplyvňovať smerovanie projektov aj firmy.
  • Benefity: predplatné REFRESHER+, vstupy na kultúrne akcie, členstvo vo fitku u našich partnerov, zľavy na oblečenie a doplnky vo Footshope, podpora vzdelávania a mnoho ďalšieho.

Miesto práce

Bratislava

Plat

Základná zložka 1440€ + bonusy a provízie

Vidíš sa v tejto pozícii? Vyplň nám dotazník - radi ťa spoznáme :) 

PRIHLÁS SA TU
