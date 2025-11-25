Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň

Proteín dodá jedlám tu správnu chuť a potrebné živiny.
Proteín už dávno nie je len výsadou športovcov či fitness nadšencov. Stal sa súčasťou každodennej stravy ľudí, ktorí chcú podporiť svoje zdravie, cítiť sa plní energie a dbať na kvalitný príjem živín. Proteínové jedlá dnes už nie sú len trendom, ale stávajú sa praktickou a chutnou voľbou pre každého.
Medzi moderné spôsoby, ako ho jednoducho zaradiť do jedálnička, patria aj proteínové šaláty. Spájajú chutné ingrediencie so zvýšeným obsahom bielkovín a ponúkajú výživnú alternatívu k bežným raňajkám, obedom či desiatam. Značka RADOMA prináša tri varianty chutných šalátov. Základ každého z nich tvorí čisté kuracie trhané mäso, ktoré je zdrojom prirodzených proteínov.
PROTEIN Kurací šalát mexický 180g
Lahôdkový šalát s trhaným kuracím mäsom, jemnou majonézovou omáčkou a farebnou zmesou zeleniny vás prenesie rovno do slnečného Mexika.
PROTEIN Kurací šalát s cviklou 180g
Šťavnaté trhané kuracie mäso, jemná majonézová omáčka, svieži cottage cheese a sladkastá cvikla spájajú svoje sily v lahodnej kombinácii, ktorá zasýti aj poteší.
PROTEIN Kurací šalát 180g
Lahôdkový šalát s trhaným kuracím mäsom, jemnou majonézovou omáčkou a šťavnatou sterilizovanou paprikou je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú rýchle a zároveň výživné občerstvenie.
A čo o nich hovorí výživová poradkyňa Zuzana Tomová?
O nutričnej kvalite:
„Radoma proteínové šaláty si vyslúžili Nutri-Score A, pretože majú super pomer bielkovín, tukov a sacharidov. Neobsahujú zbytočné cukry ani prebytočný tuk – jednoducho čisté, vyvážené jedlo s kvalitným čistým mäsom a zeleninou.“
O vhodnosti v jedálničku:
„Sú ideálne pre ľudí, ktorí chcú jesť zdravo, ale nemajú čas variť. Vďaka vysokému obsahu bielkovín zasýtia a podporia regeneráciu po tréningu, takže sadnú aj aktívnym ľuďom alebo tým, čo si strážia líniu.“
O praktickom využití:
„Ak si ich chcete ešte trochu ‚vytuniť‘, pridajte k nim napríklad kúsok celozrnného pečiva, trochu avokáda alebo pár orechov. Tak získaš rýchle, chutné a úplne kompletné jedlo.“
Výživová poradkyňa ponúka aj svoj recept na mexickú proteínovú tortillu, ktorý budete mať hotový už do 10 minút.
🧂 Ingrediencie:
• 1 balenie Radoma PROTEIN Kurací šalát mexický od @radoma.sk
• 1 celozrnná tortilla alebo wrap
• ½ avokáda (nakrájaného na plátky)
• 2 listy ľadového šalátu alebo baby špenátu
• 2–3 plátky cherry paradajok
• Trochu strúhaného syra (napr. cheddar alebo lightmozzarella)
• Voliteľné: pár kvapiek limetkovej šťavy, chilli omáčka alebo grécky jogurt ako dressing
⸻
👩🍳 Postup:
1. Tortillu krátko zohrejte na panvici (cca 20 sekúnd z každej strany).
2. Na stred tortilly rozložte šalátové listy.
3. Pridajte Radoma mexický kurací šalát (priamo z balenia, netreba ohrievať).
4. Navrch pridajte plátky avokáda, paradajky a trochu syra.
5. Môžete pokvapkať limetkou alebo pridať lyžičku jogurtu či chilli omáčky.
6. Vytvorte wrap a preložte na polovicu – môžete ho aj krátko zapiecť na panvici alebo v toasteri.
⸻
💪 Nutričné výhody:
• cca 18–25 g bielkovín (v závislosti od syra a jogurtu)
• vysoký obsah vlákniny z tortilly a zeleniny
• vhodné ako rýchly obed alebo post - workout jedlo