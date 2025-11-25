Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Radoma.
dnes 25. novembra 2025 o 11:52
Čas čítania 1:54
Sponzorovaný obsah

Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Proteín dodá jedlám tu správnu chuť a potrebné živiny.

Proteín už dávno nie je len výsadou športovcov či fitness nadšencov. Stal sa súčasťou každodennej stravy ľudí, ktorí chcú podporiť svoje zdravie, cítiť sa plní energie a dbať na kvalitný príjem živín. Proteínové jedlá dnes už nie sú len trendom, ale stávajú sa praktickou a chutnou voľbou pre každého.

Medzi moderné spôsoby, ako ho jednoducho zaradiť do jedálnička, patria aj proteínové šaláty. Spájajú chutné ingrediencie so zvýšeným obsahom bielkovín a ponúkajú výživnú alternatívu k bežným raňajkám, obedom či desiatam. Značka RADOMA prináša tri varianty chutných šalátov. Základ každého z nich tvorí čisté kuracie trhané mäso, ktoré je zdrojom prirodzených proteínov.  

PROTEIN Kurací šalát mexický 180g
Lahôdkový šalát s trhaným kuracím mäsom, jemnou majonézovou omáčkou a farebnou zmesou zeleniny vás prenesie rovno do slnečného Mexika.

PROTEIN Kurací šalát s cviklou 180g
Šťavnaté trhané kuracie mäso, jemná majonézová omáčka, svieži cottage cheese a sladkastá cvikla spájajú svoje sily v lahodnej kombinácii, ktorá zasýti aj poteší.

PROTEIN Kurací šalát 180g
Lahôdkový šalát s trhaným kuracím mäsom, jemnou majonézovou omáčkou a šťavnatou sterilizovanou paprikou je ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí hľadajú rýchle a zároveň výživné občerstvenie.

radoma
Zdroj: radoma

A čo o nich hovorí výživová poradkyňa Zuzana Tomová?

O nutričnej kvalite:

„Radoma proteínové šaláty si vyslúžili Nutri-Score A, pretože majú super pomer bielkovín, tukov a sacharidov. Neobsahujú zbytočné cukry ani prebytočný tuk – jednoducho čisté, vyvážené jedlo s kvalitným čistým mäsom a zeleninou.“

O vhodnosti v jedálničku:

„Sú ideálne pre ľudí, ktorí chcú jesť zdravo, ale nemajú čas variť. Vďaka vysokému obsahu bielkovín zasýtia a podporia regeneráciu po tréningu, takže sadnú aj aktívnym ľuďom alebo tým, čo si strážia líniu.“  

O praktickom využití:

„Ak si ich chcete ešte trochu ‚vytuniť‘, pridajte k nim napríklad kúsok celozrnného pečiva, trochu avokáda alebo pár orechov. Tak získaš rýchle, chutné a úplne kompletné jedlo.“ 

Výživová poradkyňa ponúka aj svoj recept na mexickú proteínovú tortillu, ktorý budete mať hotový už do 10 minút. 

🧂 Ingrediencie:

• 1 balenie Radoma PROTEIN Kurací šalát mexický od @radoma.sk 

• 1 celozrnná tortilla alebo wrap

• ½ avokáda (nakrájaného na plátky)

• 2 listy ľadového šalátu alebo baby špenátu

• 2–3 plátky cherry paradajok

• Trochu strúhaného syra (napr. cheddar alebo lightmozzarella)

• Voliteľné: pár kvapiek limetkovej šťavy, chilli omáčka alebo grécky jogurt ako dressing

👩‍🍳 Postup:

1. Tortillu krátko zohrejte na panvici (cca 20 sekúnd z každej strany).

2. Na stred tortilly rozložte šalátové listy.

3. Pridajte Radoma mexický kurací šalát (priamo z balenia, netreba ohrievať).

4. Navrch pridajte plátky avokáda, paradajky a trochu syra.

5. Môžete pokvapkať limetkou alebo pridať lyžičku jogurtu či chilli omáčky.

6. Vytvorte wrap a preložte na polovicu – môžete ho aj krátko zapiecť na panvici alebo v toasteri.

💪 Nutričné výhody:

• cca 18–25 g bielkovín (v závislosti od syra a jogurtu)

• vysoký obsah vlákniny z tortilly a zeleniny

• vhodné ako rýchly obed alebo post - workout jedlo

Pre viac inšpirácie sledujte profil výživovej poradkyne Zuzany Tomovej na Intagrame @zuzanna_toma.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVÉ STRAVOVANIE
Odporúčame
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 3 dňami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 3 hodinami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa e
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
Storky
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Lifestyle news
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev pred 49 minútami
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok pred hodinou
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky pred hodinou
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii pred 2 hodinami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách pred 3 hodinami
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu dnes o 09:14
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách včera o 16:38
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii včera o 15:51
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov včera o 15:06
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom včera o 14:29
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Dôchodky
Viac
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
pred 10 minútami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 54 minútami
Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 3 hodinami
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 2 dňami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky
pred hodinou
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
refresher+
Odporúčané
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
pred 2 dňami
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita
včera o 10:56
Viac z Tech Všetko
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Gadgets
včera o 09:00
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy
včera o 08:54
Viac z Refresher Všetko
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
Reportáže
dnes o 07:00
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Rasťo z Ruže o zápase v FNC: Neprekvapilo by ma, keby som Flexkinga ukončil v prvom kole (Rozhovor)
pred 3 dňami
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
Hudba
pred 35 minútami
Mediálna spolupráca
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
pred 35 minútami
V Bratislave bude poriadne horúco.
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u vystúpia v Bratislave. Súčasťou koncertu bude výnimočná vizuálna šou
PR správa
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u vystúpia v Bratislave. Súčasťou koncertu bude výnimočná vizuálna šou
pred hodinou
Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň
PR správa
Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň
pred hodinou
Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu
Mediálna spolupráca
Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu
pred 2 hodinami
Športová elegancia pre ženy: ako skombinovať pohodlie a štýl
PR správa
Športová elegancia pre ženy: ako skombinovať pohodlie a štýl
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
včera o 11:28
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
Odporúčané
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
včera o 14:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 2 dňami
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia