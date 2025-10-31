Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia

Do štúdia sme pozvali Adama a Rebeku. Bývalí účastníci reality šou neotáľali a naplno povedali, čo si myslia o tohtoročných srdiečkach.
Medzi finálové dvojice sa prebojovali aj Dušan s Kristínou. Preto sme si pozvali ich blízkych priateľov, ktorí vedia, ako sa srdiečka správajú mimo kamier. Zároveň však vedia, ako funguje zákulisie veľkej šou o láske, keďže si sami vyskúšali nájsť lásku na exotickej vile.
Rebeka v Ruži spoznala Kiku a Adam sa po vile spriatelil s Dušanom. Neostali sme však len pri komentovaní týchto hrdličiek. Pozreli sme sa aj na ďalšie osobnosti z Kanárskych ostrovov. Čo si vtipná dvojica myslí o Adelke, či Martinovi? Kto je podľa nich redflag a koho by si vzali do Hideaway?
Pozri si video a zisti, či si o srdiečkach myslíš to isté.