dnes 31. októbra 2025 o 18:00
Petra Nižnanská

Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia

Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún. pred 2 hodinami
20 (ne)vhodných otázok na barmana: Aký drink by namiešal prezidentovi a čo najčudnejšie našiel po zatváračke? 23. 10. 2025 18:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt 18. 10. 2025 12:00
Ako často cvičíš nohy? S Evženom sme absolvovali drsný tréning. V relácii Nekecaj a cvič prezradil aj niečo zo zákulisia streamov 17. 10. 2025 17:57
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži 11. 10. 2025 12:00
Navštívili sme top 5 reštaurácií v Modre. Tipy od ľudí preverili naše chuťové poháriky 4. 10. 2025 10:01
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku 19. 9. 2025 18:00
Našli sme dokonalého muža? Preverila ho účastníčka obľúbenej dating šou Menučko 16. 9. 2025 10:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek 5. 9. 2025 16:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili 5. 9. 2025 14:00

Do štúdia sme pozvali Adama a Rebeku. Bývalí účastníci reality šou neotáľali a naplno povedali, čo si myslia o tohtoročných srdiečkach.

Medzi finálové dvojice sa prebojovali aj Dušan s Kristínou. Preto sme si pozvali ich blízkych priateľov, ktorí vedia, ako sa srdiečka správajú mimo kamier. Zároveň však vedia, ako funguje zákulisie veľkej šou o láske, keďže si sami vyskúšali nájsť lásku na exotickej vile. 

Rebeka v Ruži spoznala Kiku a Adam sa po vile spriatelil s Dušanom. Neostali sme však len pri komentovaní týchto hrdličiek. Pozreli sme sa aj na ďalšie osobnosti z Kanárskych ostrovov. Čo si vtipná dvojica myslí o Adelke, či Martinovi? Kto je podľa nich redflag a koho by si vzali do Hideaway? 

Pozri si video a zisti, či si o srdiečkach myslíš to isté. 

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku e
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
včera o 09:00
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor) e
Silvia má kvetinárstvo: Cez dušičky zarobím päťkrát viac ako v januári (Rozhovor)
včera o 07:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž) e
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 hodinami
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? e
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox?
dnes o 07:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
včera o 10:00
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru pred 58 minútami
Meta čelí obvineniu z nelegálneho sťahovania porna na trénovanie AI. Bráni sa, že išlo o „súkromné účely“ zamestnancov pred hodinou
Finále Love Islandu 2025 je za rohom! Zisti, kedy môžeš hlasovať o víťazoch pred 2 hodinami
IKEA predstavila mini-postieľku pre mobil. Ak ho v noci odložíš, firma ťa odmení pred 3 hodinami
Britský kráľ Karol III. zbavil svojho brata Andrewa všetkých titulov. Môže za to kauza s Epsteinom dnes o 15:55
Kika a Trabo z Love Islandu oznámili smutnú správu. Prišli o bábätko dnes o 15:11
Séria hororov The Conjuring nekončí. Po historickom úspechu filmu V zajatí démonov 4 prichádza prequel dnes o 14:21
NASA reagovala na Kim Kardashian po tom, čo šírila konšpirácie o pristátí na Mesiaci dnes o 13:35
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti? dnes o 12:21
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom dnes o 11:32
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
pred 2 hodinami
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
Vyskúšali sme 5 najviac odporúčaných kebabov v Bratislave a našli sme bezkonkurenčnú jednotku
19. 9. 2025 18:00
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
Čo nájdeme v garáži Separa, Juraja Slafkovského či LucyPug? Autíčkari zhodnotili autá známych Slovákov a Sloveniek
5. 9. 2025 16:00
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
Je gastro v Banskej Štiavnici naozaj peklo? Navštívili sme top 5 podnikov, ktoré nám odporučili miestni. Toto je náš verdikt
18. 10. 2025 12:00
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
5. 9. 2025 14:00
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
Môžu spolu randiť sympatizanti Republiky a Progresívneho Slovenska? Patrícia a Dominik si to vyskúšali na vlastnej koži
11. 10. 2025 12:00
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
pred 2 dňami
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
22. 10. 2025 17:00
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
18. 10. 2025 11:00
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia
Ako dopadne Love Island 2025? Takto hodnotia účastníkov ich blízky priatelia. Neuveríš, čo si myslia
pred 2 hodinami
Do štúdia sme pozvali Adama a Rebeku. Bývalí účastníci reality šou neotáľali a naplno povedali, čo si myslia o tohtoročných srdiečkach.
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 2 hodinami
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
Našli sme Menučko za 4 €. Pozri si zoznam top podnikov v Bratislave, v ktorých sa naješ za pár korún.
pred 2 hodinami
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
dnes o 12:21
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
REFRESHNI SI PLAYLIST: Rosalía spieva s orchestrom, Shimmi (alebo Simi?) má feat s Calinom a vyšiel aj nový G1nter
dnes o 11:00
