Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. septembra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:12
Petra Nižnanská

Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili

Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Ďalšie videá
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? 25. 8. 2025 10:51
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty 7. 8. 2025 11:02
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel 26. 7. 2025 8:03
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba 17. 7. 2025 18:00
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť 11. 7. 2025 10:05
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra 10. 7. 2025 17:00
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich 26. 6. 2025 13:00

S foodblogerom Čojem sme navštívili Českú republiku, do ktorej každý september prúdia tisíce slovenských študentov a študentiek

Opäť sme sa na skvelé podniky pýtali našich followerov. Tentokrát nám odporučili gastro prevádzky rôzneho štýlu. 

Našli sme perfektné raňajky v podobe premakaného chleba vo vajci. Nevynechali sme ani cenovo prístupný steak, zaujímavý vietnamský street food a najlepší burger, ktorý kedy Čoje jedol. 

Ak miluješ dobré jedlo, poď sa s nami pozrieť do Brna!

Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: refresher sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
Sponzorovaný obsah
Týchto 7 bežných činností ti môže spôsobovať zdravotné problémy. Aspoň jednu z nich robíš aj ty
28. 8. 2025 10:00
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
včera o 14:00
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 3 dňami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Storky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Lifestyle news
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky pred 39 minútami
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna pred hodinou
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením pred 2 hodinami
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu pred 3 hodinami
Cez víkend nás čaká vesmírne divadlo. Na Slovensku budeme pozorovať krvavý Mesiac, v tomto čase ho uvidíš najjasnejšie dnes o 09:36
Unikátny nález v Číne: Objavili 12-metrového dinosaura, ktorý mení poznatky o evolúcii dnes o 08:38
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku dnes o 07:44
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti včera o 19:10
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ včera o 17:33
Spravodajstvo
Volodymyr Zelenskyj Robert Fico Polícia SR Vojna na Ukrajine
Viac
Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
pred 53 minútami
AKTUÁLNE: Žiaci na Slovensku sa od roku 2026 začnú učiť o umelej inteligencii
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
pred 2 hodinami

Viac z Vlogy

Všetko
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť
refresher+
Odporúčané
Našli sme najlepší langoš v Bratislave? Tieto prevádzky si nemôžeš nechať ujsť
11. 7. 2025 10:05
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich
refresher+
Odporúčané
Kde sa dobre naješ počas Pohody či Grapeu? Toto sú top prevádzky v Trenčíne podľa domácich
26. 6. 2025 13:00
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?
refresher+
Odporúčané
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom?
13. 8. 2025 18:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
refresher+
Odporúčané
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka?
25. 8. 2025 10:51
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel
refresher+
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel
26. 7. 2025 8:03
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
refresher+
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty
7. 8. 2025 11:02
Viac z Zaujímavosti Všetko
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
Slovensko
dnes o 09:00
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
pred 2 dňami
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
včera o 14:52
Viac z Osobnosti Všetko
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Youtube a influenceri
pred 2 dňami
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov
včera o 15:36
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz
pred 2 dňami
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili
pred 20 minútami
S foodblogerom Čojem sme navštívili Českú republiku, do ktorej každý september prúdia tisíce slovenských študentov a študentiek
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
REFRESHNI SI PLAYLIST: Lady Gaga ako porcelánová bábika v klipe od Tima Burtona, diss track Hard Rica aj nový Justin Bieber
pred 3 hodinami
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
dnes o 09:00
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
včera o 17:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná
včera o 13:17
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur
včera o 14:52
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
pred 3 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
1. 9. 2025 11:00
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 3 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 4 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia