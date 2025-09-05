Nájdeš v Brne lepšie reštaurácie ako v Bratislave? Ochutnali sme podniky, ktoré ste nám odporučili

K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Ďalšie videá
Známa vizážistka pod taktovkou skúseného trénera. Lucia Sládečková prezradila, ako pristupuje k materstvu či novým vzťahom 28. 8. 2025 17:00
Vyhral v súboji bratislavských bufetov známy Žufet na Železnej Studničke alebo ho porazila úplná novinka? 25. 8. 2025 10:51
Marcelu čakal šok, musela si vybrať medzi dvoma mužmi. Môže z tohto Menučka vzniknúť skutočný pár? 24. 8. 2025 13:30
Tieto bratislavské palacinky nás odrovnali. Testovali sme 5 top prevádzok. Kto sa stal víťazom? 13. 8. 2025 18:00
Aké plavky nosia známe Slovenky a Slováci? Toto sú trendy roku 2025 podľa Karolíny Shawty 7. 8. 2025 11:02
Parížak v kornútku, či bryndzové halušky bez halušiek. Týchto top 5 podnikov v Lučenci nám odpálilo dekel 26. 7. 2025 8:03
Preverili sme kondičku a silu Traba z Love Islandu. Popri brutálnom tréningu odpovedal aj na to, či bude svadba 17. 7. 2025 18:00
Ako hodnotíš novú šou Party Shore? Toto si o bizarných situáciách a otvorených účastníkoch myslí Azra 10. 7. 2025 17:00
S foodblogerom Čojem sme navštívili Českú republiku, do ktorej každý september prúdia tisíce slovenských študentov a študentiek
Opäť sme sa na skvelé podniky pýtali našich followerov. Tentokrát nám odporučili gastro prevádzky rôzneho štýlu.
Našli sme perfektné raňajky v podobe premakaného chleba vo vajci. Nevynechali sme ani cenovo prístupný steak, zaujímavý vietnamský street food a najlepší burger, ktorý kedy Čoje jedol.
Ak miluješ dobré jedlo, poď sa s nami pozrieť do Brna!