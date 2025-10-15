Spolupracoval so Selenou Gomez, Khalidom aj Juice WRLD-om.
Marshmello je jedným z najúspešnejších DJ-ov súčasnosti a je známy svojimi hitmi ako Happier, Wolves, Silence a Friends. Spolupracoval s hviezdami ako Selena Gomez, Khalid, Bastille, Juice WRLD a Anne-Marie a na MTV Europe Music Awards 2018 získal cenu za najlepšiu elektronickú hudbu.
Jeho videoklipy majú miliardy zhliadnutí a na festivale Beats for Love si odbije svoju prvú českú festivalovú premiéru.
Festival Beats for Love sa bude konať od 1. do 4. júla 2026 v Dolních Vítkoviciach v Ostrave. Predpredaj vstupeniek bol už oficiálne spustený na webovej stránke festivalu b4l.cz.
Informácie o ďalších headlineroch bude festival postupne zverejňovať, preto sledujte sieť Beats for Love a túto tému na našom webe, aby vám nič neuniklo. Pozrite si aj naše spravodajstvo z tohtoročného festivalu.