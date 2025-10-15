Kategórie
dnes 15. októbra 2025 o 9:47
Čas čítania 0:29
Anja Samardžija

Marshmello príde do Ostravy. Maskovaný DJ budúci rok vystúpi na festivale Beats for Love

Marshmello príde do Ostravy. Maskovaný DJ budúci rok vystúpi na festivale Beats for Love
Spolupracoval so Selenou Gomez, Khalidom aj Juice WRLD-om.

Marshmello je jedným z najúspešnejších DJ-ov súčasnosti a je známy svojimi hitmi ako Happier, Wolves, Silence a Friends. Spolupracoval s hviezdami ako Selena Gomez, Khalid, Bastille, Juice WRLD a Anne-Marie a na MTV Europe Music Awards 2018 získal cenu za najlepšiu elektronickú hudbu.

Jeho videoklipy majú miliardy zhliadnutí a na festivale Beats for Love si odbije svoju prvú českú festivalovú premiéru.

Festival Beats for Love sa bude konať od 1. do 4. júla 2026 v Dolních Vítkoviciach v Ostrave. Predpredaj vstupeniek bol už oficiálne spustený na webovej stránke festivalu b4l.cz.

Informácie o ďalších headlineroch bude festival postupne zverejňovať, preto sledujte sieť Beats for Love a túto tému na našom webe, aby vám nič neuniklo. Pozrite si aj naše spravodajstvo z tohtoročného festivalu.

