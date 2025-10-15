Možno si už zachytil/a tento virálny trend. Ľudia fotia miesta svojho domova, kam údajne pozvali bezdomovca, pretože im povedal, že sa pozná s ich rodičmi. Ide však len o AI.
„Čau, tato. Prišiel nejaký týpek a hovorí, že sa poznáte. Vraj ste spolu chodili do školy, tak som ho pozval dnu,“ takéto správy posielajú deti svojim rodičom a pridávajú fotky domácnosti, kde vygenerujú osobu v špinavom a roztrhanom oblečení, aby pôsobil, ako človek bez domova.
Séria týchto fotiek pokračuje, ako syn či dcéra s touto osobou robia bežné činnosti – urobia mu večeru, nechajú ho umyť si zuby kefkou rodiča a napokon ho uložia do ich postele.
Znie to ako skvelý prank, no rodičia z toho nebývajú nadšení a často nemajú ďaleko k tomu, aby vytočili číslo na políciu. Tento prank je obzvlášť populárny v meste Salem, v americkom štáte Massachusetts, kde policajné oddelenie bolo nútené vydať oficiálnu tlačovú správu.
„Tento žart dehumanizuje bezdomovcov, spôsobuje paniku u príjemcu, ktorý je v zúfalej situácii, a plytvá policajnými zdrojmi. Policajti, ktorí sú privolaní na zásah, netušia, že ide o žart, a považujú situáciu za skutočné prebiehajúce vlámanie, čím vzniká potenciálne nebezpečenstvo,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku. Policajti tiež dodávajú, že takéto zneužitie môže byť potrestané až odňatím slobody na dva a pol roka.