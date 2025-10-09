Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 9. októbra 2025 o 19:00
Čas čítania 4:05
Barbara Dudeková

Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)

Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková
ZAUJÍMAVOSTI AMERIKA POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL POTRAVINY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá, si budujú už odmalička.

S kvalitou stravy a potravín som sa – asi ako väčšina mileniálov – začala viac zaoberať
po narodení detí a po tridsiatke. Za tých pár rokov sme si v rodine našli systém: snažíme
sa jesť väčšinou doma a zdravo. To však neznamená, že si s deťmi občas nedáme pizzu alebo fast food. Aj naše prvé jedlo po príchode do USA sme si dali v známom reťazci a nič po
tej dlhej ceste nechutilo lepšie.

V našom zabehnutom životnom štýle sme pokračovali aj v Houstone – aj keď ísť v
Amerike do potravín je ako ísť do Disneylandu. A tak sme si do košíka občas prihadzovali
aj všelijaké tunajšie chuťovky. Všeobecne som ale žila v presvedčení, že aj v krajine
rýchlych občerstvení sa človek môže stravovať zdravo. A veru môže, ale cesta za tým je plná nástrah.

potraviny amerika potraviny amerika potraviny amerika Ľudia v Amerike viac pracujú a chodia neskôr domov, z čoho môžeme usudzovať, že majú menej času na prípravu výživnejších jedál.
Zobraziť galériu
(15)

Raz som v chladničke nechala asi desať dní načatý cottage cheese. Keď som ho
zastrčený v rohu našla, bola som si istá, že pôjde do koša. Zo zvyku som si ale pričuchla.
Voňal čerstvo, tak som ho aj ochutnala a chutil úplne normálne. Neskôr sa mi toto isté
stalo s dlho otvorenou kyslou smotanou. Tu sa potraviny nekazia, žartovali sme.

Odporúčané
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA V TEXASE) Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA V TEXASE) 11. septembra 2025 o 18:00
Odporúčané
Skrytá sila ekonomiky USA: Dobrovoľníči každý tretí človek. Pomáhajú v školách, nemocniciach i policajtom (BARBARA V TEXASE) Skrytá sila ekonomiky USA: Dobrovoľníči každý tretí človek. Pomáhajú v školách, nemocniciach i policajtom (BARBARA V TEXASE) 25. septembra 2025 o 18:00
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor) Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor) 18. septembra 2025 o 11:00

Nakoniec mi to nedalo a začala som googliť, aby som zistila, ako v USA funguje systém regulácie zloženia potravín.

Výrobcovia môžu robiť všetko, čo zákon priamo nezakazuje

Amerika pristupuje k potravinám a ich zloženiu veľmi benevolentne. Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) vychádza z princípu, že potravinárske firmy môžu robiť všetko, čo zákon priamo nezakazuje. To znamená, že výrobca môže pridať do zloženia produktu rôzne aditíva, konzervanty a farbivá – bez toho, aby ich pred uvedením na trh testoval. Stačí, ak ich už vedci skúmali a všeobecne ich považujú za bezpečné (tzv. GRAS – generally recognized as safe). Odborníkov si dokonca často najímajú i samotní výrobcovia.

Pre porovnanie, na európskom trhu to funguje presne naopak a nová látka sa môže v zložení objaviť až po tom, čo ju dôkladne otestujú a schvália úrady.

Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá si Američania budujú už odmalička.
Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá si Američania budujú už odmalička. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková



Neslávne známe je napríklad červené farbivo číslo 3 (Red Dye 3). Už v 80. rokoch prišli v USA na to, že vysoké dávky u potkanov spôsobujú rakovinu štítnej žľazy. Regulačný úrad ho zakázal v kozmetike a liekoch, no pri potravinách už takýto prísny nebol s odôvodnením, že v jedle sú mu ľudia vystavení minimálne a výrobcovia ho používajú už dlhé roky. V niektorých sladkostiach, cukríkoch a nápojoch toto farbivo nájdeme dodnes. Kalifornia ho od roku 2027 ako prvý štát úplne zakáže.

Ďalšie farbivá, vďaka ktorým sú americké raňajkové cereálie najfarebnejšie na svete, čelia podobným problémom. Vojnu im vyhlásilo hnutie Make America Healthy Again (MAHA) na čele s ministrom zdravotníctva Robertom F. Kennedym. Ten postupne núti výrobcov, aby nahradili umelé farbivá prírodnými.

Výskumy ukazujú, že napríklad syntetické farbivo Red Dye 40 spôsobuje u detí poruchy pozornosti. Ani v Európe ho nezakázali, no produkty musia obsahovať varovanie.

Našla som aj odpoveď na otázku, prečo otvorené mliečne výrobky v chladničke vydržia oveľa dlhšie. Neskazia sa, pretože obsahujú konzervanty, ktoré výrobcovia v Európe buď nepoužívajú alebo len veľmi obmedzene.

Amerika pristupuje k potravinám a ich zloženiu veľmi benevolentne.
Amerika pristupuje k potravinám a ich zloženiu veľmi benevolentne. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Začala som byť teda ostražitejšia. Stiahla som si dokonca aplikáciu, ktorá mi po
oskenovaní čiarového kódu ako laikovi vysvetlí, čo konkrétna potravina obsahuje a čo z toho nie je úplne bezpečné.

Odporúčané
KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert KVÍZ: Otestuj sa, či poznáš vlajky Severnej Ameriky! Všetky uhádne len skutočný expert 7. októbra 2025 o 11:00

Oskenovala som celú špajzu a deťom oznámila, že Disneyland už nebude. Nakupujeme len základné a overené potraviny. Ak chceme vyskúšať niečo nové, dobre si pozrieme zloženie.

Okrem farbív je obľúbenou disciplínou amerických výrobcov schovať cukor tam, kde by to človek vôbec nečakal. Nájsť napríklad toastový chlieb bez pridaného cukru je umenie.

S nezdravým jedlom deti už vyrastajú

Je to však aj o celkovej kultúre a vzťahu k jedlu ako takému. Návyky a záľubu v
ultraspracovaných či prisládzaných produktoch si tu deti budujú odmalička. Nie je
zvykom, že by školy mali školské jedálne a každý deň by deťom varili. Obedy, ktoré si môžu v školskej kaviarni kúpiť, im vozia do škôl už zabalené.

Zvyčajne sú to jedlá ako kuracie nugetky, hranolky, hot dogy či pizza. K nim pridávajú zeleninu, niekedy čerstvé a inokedy sladké kompótové ovocie. No a samozrejme, mlieko – buď obyčajné alebo čokoládové.

Okrem farbív je obľúbenou disciplínou amerických výrobcov schovať cukor tam, kde by to človek vôbec nečakal.
Okrem farbív je obľúbenou disciplínou amerických výrobcov schovať cukor tam, kde by to človek vôbec nečakal. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Obedné menu pripomína jedlo, aké dostaneš v lietadle. Dodávatelia ho balia do plastu a pribalujú k nemu plastové príbory. Preto veľa rodičov – vrátane nás – deťom radšej pripravuje jedlo doma. Okrem piatku, lebo vtedy býva pizza a raz do týždňa si ju dopriať môžu.

Podobne to vyzerá aj na narodeninových oslavách. Minulý rok, keď som ešte nepoznala tunajšie pomery, som na dcérinu oslavu v parku priniesla ovocie – jahody, maliny, čučoriedky. Naservírovali sme aj mrkvu a uhorky s hummusom, slané krekery, syr, oriešky a, samozrejme, tortu. Ovocie ľudia zjedli, tortu tiež, ale zvyšok hostiny som priniesla naspäť
domov. Na všetkých ďalších oslavách, kam dcéru pozvali, nás čakalo rovnaké pohostenie: pizza, džús a torta.

Odporúčané
Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku Lacný kvet môže stáť veľa – 5 rád, ktoré ti zachránia záhradu aj peňaženku 3. októbra 2025 o 10:00


Okrem mňa si za celý rok ešte jedna mama povedala, že to so zeleninou na oslave
skúsi. Keď sme po dcéru po oslave prišli, mama za nami utekala so šokovaným výrazom:
„Ona jedla všetku zeleninu. Len tak, bez ničoho. Ja som jej núkala aspoň dressing, ale
nechcela. Ako ste to dokázali?“

Ľudia v Amerike viac pracujú a chodia neskôr domov, z čoho môžeme usudzovať, že majú menej času na prípravu výživnejších jedál.
Ľudia v Amerike viac pracujú a chodia neskôr domov, z čoho môžeme usudzovať, že majú menej času na prípravu výživnejších jedál. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková

Vďaka vlaňajšiemu Dňu matiek sa mi trocha podarilo nakuknúť aj do kuchýň
amerických domácností. Všetky mamy z triedy dostali rovnaký darček – kuchársku knihu s
„maminými receptami“. Každé dieťa napísalo jeden recept svojej mamy a učiteľka to pre
nás dala dokopy ako knihu.

Odporúčané
Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí! Máte nápady na zníženie potravinového odpadu? Nadácia Tesca vás podporí! 2. októbra 2025 o 14:55


Samozrejme, šesťročné deti kadečo poplietli, ale bolo to zaujímavé čítanie, z
ktorého som vyrozumela, že varia najmä z polotovarov. Nemám nič proti polotovarom,
sama ich občas využijem, no drvivá väčšina receptov boli lievance z prášku, mrazená
pizza a podobne. Moja dcéra napísala recept na kurací perkelt s haluškami. Len mi je
záhadou, ako sa jej do toho podarilo dostať huby.

Keď sa na to pozriem v širšom kontexte, mám pre toto americké stravovanie pochopenie. Ľudia tu viac pracujú a chodia neskôr domov, z čoho môžeme usudzovať, že majú menej času na prípravu výživnejších jedál. Zrejme aj preto sú tu polotovary ľahko dostupné.

Vrobca môže v Amerike pridať do zloženia produktu rôzne aditíva, konzervanty a farbivá – bez toho, aby ich pred uvedením na trh testoval. Stačí, ak ich už vedci skúmali a všeobecne ich považujú za bezpečné.
Vrobca môže v Amerike pridať do zloženia produktu rôzne aditíva, konzervanty a farbivá – bez toho, aby ich pred uvedením na trh testoval. Stačí, ak ich už vedci skúmali a všeobecne ich považujú za bezpečné. Zdroj: Refresher/Barbara Dudeková


Aby som však nehovorila len o fast foodoch – v Houstone je úžasná gastro scéna. Nájdeš tu kuchyne z celého sveta a množstvo kvalitných reštaurácií, v ktorých sa výborne naješ.

Rovnako nefér by bolo hovoriť, že americké potraviny nie sú kvalitné. Samozrejme, zoženieš aj čerstvé, nespracované a kvalitné produkty. Len je ich v tej záplave možností náročnejšie nájsť a ten, kto vyberá len podľa pocitu, sa môže ľahko nechať nachytať.

Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AMERIKA POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL POTRAVINY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Barbara Dudeková
Barbara Dudeková
Reporter (external)
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: medicalnewstoday.com
Náhľadový obrázok: Refresher/Barbara Dudeková
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 2 dňami
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 2 dňami
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
refresher+
Odporúčané
Slovenky Luja a Carmen čakajú bábätko: Na Slovensko sa teraz vrátiť nechceme
pred 3 dňami
Storky
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Lifestyle news
Svojich rodičov zabila sekerou: Nevyriešený prípad Lizzie Borden rozoberú v obľúbenej netflixovej sérii Monštrum pred 3 hodinami
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S dnes o 18:22
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ dnes o 17:23
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun dnes o 15:41
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Správy počasie Tragédia
Viac
Kauza s vodičom Boltu: Podľa polície nešlo o únos, ale o problém s jazykovou bariérou
pred 2 hodinami
Zdaňovanie práce na Slovensku bude rekordne vysoké. Budúci rok prekonáme priemer EÚ takmer o pätinu
pred 3 hodinami
ZOZNAM: 10 najlepších lekárnikov na Slovensku. Hlasovať za toho svojho môžeš aj ty
pred 3 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
Slovensko
včera o 11:00
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
včera o 06:22
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce
včera o 12:38
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov
včera o 18:16
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Zdravie Všetko
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
refresher+
Odporúčané
Veronika išla na plastiku nosa do Turecka: Objednala som sa cez WhatsApp, na poslednú chvíľu som zmenila lekára
3. 10. 2025 8:30
KVÍZ: Zaujímavé fakty o ľudskom tele, ktoré si možno netušil/-a. Tipneš aspoň niektoré správne?
29. 9. 2025 13:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
26. 9. 2025 8:00
Viac z Móda Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
pred 3 dňami
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
pred 3 dňami
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
dnes o 10:00
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
3. 10. 2025 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
Deti v USA dostávajú v škole na obed fast food. Američania bežne jedávajú lievance z prášku a mrazené pizze (BARBARA V TEXASE)
pred 3 hodinami
Záľubu v ultraspracovaných a prisládzaných produktoch, ktoré obsahujú nebezpečné farbivá, si budujú už odmalička.
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
refresher+
Odporúčané
“Ja byť na mieste Romanovej frajerky, mne sa to veľmi zle pozerá” Lucia z Farmy 17 v OUT LOUD
dnes o 18:00
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Od birthday party Tani0ky až po 90s night či Pil Ciho v klube. Toto všetko zažiješ cez víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
dnes o 17:00
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
PR správa
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
dnes o 16:40
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
PR správa
Proteín nie je len pre športovcov: Slováci ho stále podceňujú
dnes o 15:48
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
pred 2 dňami
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Domov
Zdieľať
Diskusia