Tento článok je PR správa spoločnosti Fumbi.
dnes 6. októbra 2025 o 14:37
Čas čítania 1:47
Sponzorovaný obsah

Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?

Budúcnosť pracovného trhu: Ktoré IT profesie budú najžiadanejšie o 5 rokov?
Zdroj: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
ZAUJÍMAVOSTI PRÁCA PRACOVNÉ PROSTREDIE
Práca v IT ponúka stabilitu a atraktívne príjmy.

Pracovný trh v oblasti informačných technológií sa rýchlo mení. Technologické inovácie, ako je umelá inteligencia a automatizácia, formujú dopyt po nových profesiách a zručnostiach. Poďme sa pozrieť na IT pozície, ktoré budú v popredí záujmu zamestnávateľov v nasledujúcich piatich rokoch.

Nezáleží na tom, v ktorom sektore IT sa rozhodnete pôsobiť. Každá práca spojená s technológiami má svoj zmysel. Či už vás baví tvorba animovaných videí alebo programovanie, v tejto oblasti budete mať stále svoje miesto. Poďme sa však pozrieť na profesie a zručnosti, ktoré majú najväčší potenciál rastu v najbližších rokoch.

1. Programovanie a vývoj softvéru

Jedna z oblastí, ktorá bude rásť, je programovanie a vývoj softvéru. Znalosť programovacích jazykov ako Python alebo Java je cenná, pretože sa využíva nielen na web development, ale aj na analýzu dát, automatizáciu procesov či implementáciu AI riešení. Java alebo Python programátor tak bude patriť medzi profesie s veľkou perspektívou.

2. Špecialisti na umelú inteligenciu (AI)

Umelá inteligencia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderných technológií. Podľa správy Svetového ekonomického fóra bude do roku 2030 potrebné prekvalifikovať až 50 % zamestnancov. Špecialisti na AI, ktorí ovládajú strojové učenie, analýzu dát a vývoj inteligentných systémov, budú kľúčoví pre firmy usilujúce sa o inováciu a konkurencieschopnosť.

3. Cloud architekti a inžinieri

Podniky sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o cloudové riešenia a postupne si uvedomujú, že sú pre ich fungovanie nevyhnutné. S rastúcim objemom dát totiž potrebujú spoľahlivé a flexibilné miesto na ich bezpečné uloženie. Vzniká tak dopyt po cloudových službách, čoho riešením je napríklad VMware. Toto jasne naznačuje, že medzi IT profesie budúcnosti budú patriť aj špecialisti pre dátové centrá, DevOps inžinieri či experti na kyberbezpečnosť.

Dopyt po službách, ktoré ponúkajú dátové centrá, neustále rastie. Tento trend vedie k potrebe nových priestorov a rýchlo postavených riešení, kde sú ideálne montované haly, ktoré umožňujú flexibilne a efektívne rozšíriť kapacity infraštruktúry.

4. Správa podnikových systémov

Rastúci význam dát a analytiky zároveň podporuje dopyt po špecialistoch na SAP. Aj firmy mimo tradičného IT potrebujú zamestnancov, ktorí rozumejú podnikovým systémom a dokážu ich implementovať alebo prispôsobiť interným procesom. Tieto znalosti, kombinované s analytickým myslením, zvyšujú hodnotu uchádzača na trhu práce. Ak vám chýbajú znalosti, SAP základy sa môžete jednoducho naučiť pomocou online kurzov, ktoré poskytujú praktické zručnosti potrebné na pracovnom trhu.

Myslite na budúcnosť

Práca v IT ponúka stabilitu a atraktívne príjmy, no zároveň si vyžaduje neustále vzdelávanie a adaptáciu na rýchlo sa meniace prostredie. Preto je rozumné nielen sa sústrediť na kariérny rast, ale aj na budovanie finančnej rezervy. Investovanie do kryptomien, diverzifikácia portfólia a pravidelné sporenie sú kroky, ktoré vám pomôžu zabezpečiť si stabilnú budúcnosť. Aj keď IT sektor dnes ponúka istotu, nikdy nie je na škodu mať pripravený plán B pre prípad nepredvídaných zmien na trhu.

Investovanie je spojené s rizikom.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash/Glenn Carstens-Peters
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
