Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 6. októbra 2025 o 12:49
Čas čítania 2:18
Sponzorovaný obsah

Virtuálny lekár aj program psychologickej pomoci. Tesco ponúka unikátne benefity pre kolegyne a kolegov

ZDRAVIE TESCO
Psychologické, právne, finančné poradenstvo sedem dní v týždni aj virtuálny lekár. Pre Tesco je životná rovnováha kolegov a kolegýň na prvom mieste.

Aj preto im ponúka unikátne benefity, ktoré pomáhajú udržiavať duševné aj fyzické zdravie a zároveň čo najlepšie zvládnuť aj náročné situácie bez ohľadu na to, čo pre nich život pripraví. Od pondelka 6. októbra 2025 Tesco štartuje špeciálny mesiac plný webinárov a aktivít na podporu zdravia, rodiny a práce v rámci programu Životná rovnováha na prvom mieste.

Tesco pripravilo wellbeing balíček benefitov Životná rovnováha na prvom mieste na mieru kolegýň a kolegov podľa zamestnaneckých prieskumov. Súčasťou sú napríklad osobné konzultácie s psychológom či 25 dní dovolenky pre všetkých s možnosťou dokúpiť si ďalších 5 dní dovolenky.

TESCO
Zdroj: SITA / TESCO

Už niekoľko rokov kolegom a kolegyniam ponúka linku pomoci, vďaka ktorej majú prístup k bezplatnému psychologickému, právnemu a finančnému poradenstvu. Od minulého roka reťazec túto službu rozšíril, vylepšil a vznikol program Na nás sa môžete spoľahnúť. Kolegyne a kolegovia môžu teraz využiť viac spôsobov konzultácií. Okrem telefonickej a mailovej formy platforma ponúka aj možnosti osobných stretnutí, online videohovorov a chatu. Program zároveň poskytuje možnosť konzultácií aj na tému zdravého životného štýlu a výživy. Je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

„Tesco opäť potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu, kde je životná rovnováha na prvom mieste. Aj preto našim kolegyniam a kolegom ponúkame benefity, ktoré im skutočne pomáhajú – v práci aj v osobnom živote. Wellbeing balíček sme tento rok obohatili o novinku – Virtuálneho lekára, čím reagujeme na aktuálne potreby našich kolegov a kolegýň. Vďaka nemu majú oni aj ich rodiny prístup k zdravotnej starostlivosti kedykoľvek a kdekoľvek, bez stresu a čakania,“ prezrádza Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku, a dopĺňa: „Zároveň pokračujeme v podpore našich kolegýň a kolegov v rámci duševného zdravia, flexibilných možností práce, podpory rodinného života či finančnej stability. Vieme, že každý má inú cestu k rovnováhe – niekto potrebuje odbornú pomoc, iný voľno na starostlivosť o blízkych, ďalší bezpečné prostredie, kde sa cíti prijatý. Preto ponúkame širokú paletu benefitov pre každého, ale zároveň pracujeme na budovaní inkluzívneho pracovného prostredia.“

Cieľom novej služby Virtuálny lekár je poskytovať komplexnú starostlivosť v oblasti zdravia. Je dostupný 24 hodín denne a celkom zadarmo. Virtuálny lekár ponúka konzultácie prostredníctvom online chatu, video- či audiohovoru, dokáže predpísať lieky a objednať k špecialistovi. Zároveň sa zameriava na prevenciu a upozorňuje, kedy je čas ísť na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi alebo špecialistovi a kedy je potrebné obnoviť si očkovanie.

Významnou časťou benefitového košíka Tesca sú aj rodinné benefity podporujúce kolegyne aj kolegov počas materskej dovolenky, pri adopcii, liečbe neplodnosti, pestúnstve a ďalších významných životno-rodinných okamihoch prostredníctvom plateného voľna a doplatku do plnej mzdy počas týchto výnimočných životných míľnikov.

Navyše, vo všetkých Tesco prevádzkach (obchody, distribúcia, centrála) sú štandardom dámske hygienické produkty zdarma na toaletách a každú stredu v kuchynke čerstvé ovocie pre všetkých kolegov a kolegyne. Tesco aj tento rok pokračuje cez program Všade dobre, doma najhoršie v pomoci tým, ktorí sú obeťami domáceho násilia, v spolupráci s odbornými organizáciami. Súčasťou je aj edukácia a zvýšenie povedomia, aby si obete viac uvedomovali, že nie sú sami a takéto správanie nie je v poriadku.

Kolegyne a kolegovia v Tescu sa môžu počas mesiaca október dozvedieť viac o tom, ako sa správne starať o svoju myseľ, telo a život. Benefity pod názvom Životná rovnováha na prvom mieste majú prispieť k dosiahnutiu duševnej, fyzickej a finančnej pohody. Počas štyroch októbrových týždňov si kolegyne a kolegovia v Tescu môžu vypočuť prednášky venované životnej rovnováhe zamerané na prevenciu, ako si udržať zdravé telo aj myseľ. Súčasťou budú aj informácie o bezpečnosti pri práci či využívaní defibrilátorov (AED).

Náhľadový obrázok: SITA / TESCO
