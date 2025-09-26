Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny

Roscoe momentálne bojuje s následkami zápalu pľúc a Hamilton vyzval fanúšikov, aby naňho mysleli.
Lewis Hamilton dnes zverejnil znepokojujúce správy o zdravotnom stave svojho anglického buldoga Roscoea, ktorý je momentálne v kóme po komplikáciách so zápalom pľúc. Hamilton preto prosí fanúšikov o modlitby.
Na Instagrame napísal, že Roscoe opäť ochorel na zápal pľúc a mal vážne problémy s dýchaním. Po hospitalizácii mu podali sedatíva, aby ho upokojili počas vyšetrenia, no v priebehu procedúry sa mu zastavilo srdce. Lekárom sa ho podarilo oživiť, no momentálne je v kóme a Lewis priznal, že nevie, či sa z toho dostane.
Dodal, že sa zajtra pokúsia Roscoea prebudiť a že je pri ňom. „Chcem vám všetkým poďakovať za vaše modlitby a podporu,“ napísal.
Roscoe je s Hamiltonom už viac než desať rokov a sprevádza ho nielen na cestách, ale aj počas pretekárskych víkendov Formuly 1. Lewis sa pred pár mesiacmi vyjadril o svojom štvornohom parťákovi, že hoci má už 12 rokov, je plný energie a má mladistvého ducha.