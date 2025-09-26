Toto sú najkrajšie slovenské ľudové piesne. Poznáš všetky?

Je medzi nimi aj tvoja obľúbená?
Slovenské ľudové piesne sú neodmysliteľnou súčasťou našej histórie a tradícií. Od pradávna sprevádzali ľudí pri práci na poli, pri oslavách aj pri rodinných chvíľach. Každý región Slovenska má svoje vlastné melódie a texty, ktoré odrážajú miestny život, prírodu a zvyky. Aj dnes sú slovenské ľudové piesne stále živé – spievajú sa na festivaloch, svadbách či pri rôznych ľudových slávnostiach.
Najznámejšie slovenské ľudové piesne
Medzi najobľúbenejšie a najznámejšie patrí napríklad pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj, ktorá sa spieva takmer na každej veselici. Veľmi populárna je aj Na kráľovej holi, známa vďaka silnému textu a krásnej melódii. Nezabudnime ani na Macejko, ktorá je dodnes súčasťou repertoáru folklórnych súborov. Tieto slovenské ľudové piesne pozná snáď každý, no skutočný poklad sa skrýva v stovkách ďalších menej známych melódií.