Komárno má nový K Park: Pokrstil ho Separ, zahviezdili aj profi športovci a tanečníci

Pingpong, streetbal, skejty aj miesto, kde to žije.
Na Hradskej ulici oproti futbalovému štadiónu v Komárne Kaufland minulú nedeľu otvoril nový K Park a ako to už býva zvykom, prihodil aj skvelý program.
Streetbal show, skejtbordové triky, švihadloví profíci a do toho tanečné choreografie pod vedením Lady Mel, ktorá spolu s moderátorom Osťom celý čas držala atmosféru na maxime. Tak to minulú nedeľu vyzeralo v areáli nového športoviska, ktorého otváračku si nenechali ujsť stovky miestnych.
DJ Smart dával beaty, športovci predvádzali svoje najlepšie kúsky a kto mal trochu šťastia, mohol si domov odniesť aj Separov podpis a merch. No a keď hudobník vošiel na pódium, odpálil koncert, ktorý v sekunde rozhýbal mladších aj starších. Jednoducho nedeľný večer, ako sa patrí.
Nový spot v meste
K Park nie je len jednodňová akcia. Je to miesto, kde si po škole hodíš pár košov, natrénuješ triky na kolobežke alebo skejte, prípadne si s kamošmi zahráte pingpong. Všetko pod holým nebom, pretože tak sa predsa športuje najlepšie.
Že ide o skutočne moderné športovisko, to zbadáš na prvý pohľad. Čo tam nájdeš? Workoutovú zónu, streetbalové ihrisko, špeciálnu plochu pre kolobežky a skejty, lezeckú stenu aj lavičky na chillovanie. Vstup je voľný, stačí len prísť. Ak si z Komárna alebo blízkeho okolia, máš to na skok.
Prečo práve Komárno?
O tom, kde nový K Park vyrastie, sa spravidla rozhoduje vo verejnom hlasovaní. Komárno získalo dosť hlasov na to, aby sa stalo jedným zo siedmich víťazných miest v roku 2025.
Kaufland stavia parky už štvrtý rok, aby deti a tínedžeri mali priestor, kde môžu tráviť čas offline, nie len visieť na sieťach. „K Parky so sebou už tradične prinášajú nielen zábavu, ale aj bezpečný a atraktívny priestor na pohyb a športovanie, čím podporujú budovanie zdravého životného štýlu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva: „Tešíme sa, že deti a mládež v Komárne získali novú možnosť, ako tráviť svoj voľný čas a veríme, že ich nadchne natoľko, aby mu dali aspoň na chvíľu prednosť pred online svetom.“
Ďalšie športoviská sú už na ceste. Informácie, v ktorých slovenských mestách v roku 2026 vyrastú, sa už čoskoro dozvieš na kauflandpark.sk.