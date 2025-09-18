Kaliforňan už aj v Trnave: Chutné a rôznorodé misky si objednáš cez Wolt

Do Trnavy dorazil kúsok Kalifornie!
Kaliforňan – koncept, ktorý si zamilovali Bratislavčania vďaka čerstvým a výživným miskám – si teraz môžeš vychutnať aj v malom Ríme. A to najlepšie? Svoju misku si môžeš objednať už aj cez Wolt. Zdravý obed do školy, práce či len tak na lavičku v parku je odteraz vzdialený iba pár klikov v aplikácii.
Misky, ktoré ťa prenesú do Kalifornie
Kaliforňan stavia na jednoduchom princípe: „It’s all about the sauce.“ Každá miska je malý kalifornský príbeh – šťavnaté mäso alebo tofu, chrumkavá zelenina, lahodné prílohy a omáčky, ktoré tomu dajú nezameniteľný šmrnc. Sú také chutné, že by si ich jedol aj samostatne. Na svoje si príde každý – masožravci, vegetariáni či vegáni. A ak máš špeciálne stravovacie nároky, Kaliforňan ťa nesklame, pretože ponuka je prispôsobená rôznym štýlom stravovania.
„Do Trnavy sme chceli priniesť niečo výnimočné. Naše prevádzky si získali veľkú obľubu v Bratislave, a tak sme sa rozhodli vrátiť sa tam, kde sa začal celý náš príbeh – do Trnavy, mesta, ktoré v nás prebudilo vášeň pre dobré jedlo a vďaka ktorému vznikol Kaliforňan. Trnava má mladú energiu, veľa študentov a ľudí, ktorí si potrpia na kvalitné a rýchle jedlo. Presne o tom je Kaliforňan a veríme, že si ho ľudia zamilujú aj tu,“ hovorí Miška Smrtičová, spolumajiteľka konceptu.
Trnava = študentské mesto = zdravé obedy na Wolte
Trnava nie je len o histórii, futbale a kaviarňach. Je to mesto mladých ľudí, kreatívcov a študentov, ktorí denne riešia rovnakú dilemu: „Kam na obed, keď mám málo času?“ Odpoveď je jasná – Kaliforňan. Rýchle, zdravé a chutné riešenie.
Kaliforňan prináša do Trnavy nový štandard obeda. Bez stresu, bez výčitiek a s chuťou, ktorá ťa prenesie rovno na kalifornské pobrežie.
Či už si na intráku, v coworkingu, v kancelárii alebo len tak v parku, Kaliforňan ti cez Wolt doručí misku plnú energie, ktorú si vyskladáš podľa svojich predstáv. Žiadne kompromisy, žiadne fast foody – iba kvalitné suroviny, ktoré ti dodajú energiu na skúšku, meeting alebo večerný tréning. Jednoducho obed, ktorý ti sadne do tempa dňa.
„Našou víziou je, aby si ľudia mohli dopriať kvalitné jedlo bez kompromisov – aj keď majú len 30 minút medzi meetingami alebo prednáškami,“ dodáva Šimon Smrtič, spolumajiteľ food spotu.
Kaliforňan nie je len jedlo. Je to vibe.
Farby, vône a energia menia obed na zážitok. Svojou estetikou, komunikáciou a prístupom k zákazníkom vytvára komunitu ľudí, ktorí chcú jesť kvalitne a cítiť sa skvele. Tento vibe nie je prítomný len na Instagrame – rozlieva sa ulicami Trnavy a robí mesto ešte chutnejším miestom pre život.