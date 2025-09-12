Ide len o dočasný krok počas jeho pripravovaného turné.
To, že sa Ed Sheeran plánuje sťahovať do Ameriky aj so svojou rodinou, prezradil v podcaste The 2 Johnnies, ktorý vyšiel 7. septembra. Keďže je už dlhodobo vnímaný ako patriot Veľkej Británie, fanúšikom musel tento krok bližšie objasniť.
Celú situáciu vysvetlil o tri dni neskôr na svojom Instagrame. „Je oveľa jednoduchšie vysvetliť veci tu, takže tu je moje vysvetlenie,“ napísal Ed, ktorému dnes vyšiel nový album.
„Nesťahujem sa, idem na turné so svojou rodinou a teda sa presúvam na kontinent, kde budem koncertovať. Nechcem dochádzať z Londýna do San Diega, to je jasné,“ dodal. Zároveň, ako uvádza portál E News, potvrdil, že s ním skutočne pôjde celá rodina, a teda aj jeho manželka a dcéry Lyra a Jupiter.
Ako sme spomenuli vyššie, Edovi vyšiel nový album Play a spevák už dlhodobo plánuje veľké turné. Je teda logický krok, že nechce neustále pendlovať medzi kontinentmi a rodinu „si berie so sebou“. „Chystám sa tam na turné a mám rodinu, takže nemôžem len tak prísť a odísť. Sťahujeme sa tam na dlhšie,“ uviedol.