Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. septembra 2025 o 7:50
Čas čítania 0:44
Hana Divišová

Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do Ameriky sa sťahuje dočasne

Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do Ameriky sa sťahuje dočasne
Zdroj: Instagram/@edhq
HUDBA AMERIKA ED SHEERAN NAJNOVŠIE ALBUMY
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ide len o dočasný krok počas jeho pripravovaného turné.

To, že sa Ed Sheeran plánuje sťahovať do Ameriky aj so svojou rodinou, prezradil v podcaste The 2 Johnnies, ktorý vyšiel 7. septembra. Keďže je už dlhodobo vnímaný ako patriot Veľkej Británie, fanúšikom musel tento krok bližšie objasniť.

Celú situáciu vysvetlil o tri dni neskôr na svojom Instagrame. „Je oveľa jednoduchšie vysvetliť veci tu, takže tu je moje vysvetlenie,“ napísal Ed, ktorému dnes vyšiel nový album.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ed Sheeran (@teddysphotos)

„Nesťahujem sa, idem na turné so svojou rodinou a teda sa presúvam na kontinent, kde budem koncertovať. Nechcem dochádzať z Londýna do San Diega, to je jasné,“ dodal. Zároveň, ako uvádza portál E News, potvrdil, že s ním skutočne pôjde celá rodina, a teda aj jeho manželka a dcéry Lyra a Jupiter.

Odporúčané
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS) Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS) 11. septembra 2025 o 18:00

Ako sme spomenuli vyššie, Edovi vyšiel nový album Play a spevák už dlhodobo plánuje veľké turné. Je teda logický krok, že nechce neustále pendlovať medzi kontinentmi a rodinu „si berie so sebou“. „Chystám sa tam na turné a mám rodinu, takže nemôžem len tak prísť a odísť. Sťahujeme sa tam na dlhšie,“ uviedol.

Odporúčané
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky 11. septembra 2025 o 19:27
Odporúčané
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph 11. septembra 2025 o 19:16
Odporúčané
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov 11. septembra 2025 o 18:29
Refresher+ nie je len o kvalitnom obsahu
Vďaka členstvu získaš prístup k viac ako 4 400 prémiovým článkom a zároveň rôzne benefity, ako napríklad lístky na koncerty známych interpretov či festivaly, pozvánky na filmové premiéry alebo PPV kódy na streamovanie MMA zápasov.
Benefity pravidelne obmieňame, aby sme mohli potešiť každého člena Refresher+.
Získaj všetky výhody klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
AMERIKA ED SHEERAN NAJNOVŠIE ALBUMY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Hana Divišová
Hana Divišová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Instagram/@edhq
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
pred 2 hodinami
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lifestyle news
Manželka Brucea Willisa pod vlnou kritiky: Vysvetlila, prečo herca odsťahovala do samostatného domu pred 29 minútami
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy pred hodinou
Ed Sheeran vyvrátil dohady o svojom odchode z Británie. Do Ameriky sa sťahuje dočasne pred 2 hodinami
SIMILIVINLIFE dropol nové EP, merch a vyráža na tour. Get Rich or Die Lovin' prináša nové fun a sladké jednohubky včera o 19:27
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph včera o 19:16
VIDEO: Sydney Sweeney sa predstavuje v prvom silnom traileri k filmu Christy. Pribrala kvôli nemu vyše 13 kilogramov včera o 18:29
VIDEO: Dojemná záchrana psov na diaľnici. Hrdinkou je policajtka mimo služby včera o 17:51
Sme vo vesmíre sami? NASA objavila prelomové známky života na Marse včera o 17:08
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa včera o 16:16
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky včera o 14:32
Spravodajstvo
Poľsko Vláda Roberta Fica Polícia SR Dôchodcovia
Viac
Muž našiel pod mostom mínu z 2. svetovej vojny. Okamžite privolal políciu
pred 42 minútami
FBI pátra po strelcovi, ktorý zabil Charlieho Kirka. Zverejnila nové fotografie a video z jeho úteku
pred hodinou
Francúzsko nasadí na obranu Poľska stíhačky. Majú chrániť východné krídlo NATO
pred 2 hodinami

Viac z Hudba

Všetko
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
Udalosti
5. 9. 2025 20:00
Mediálna spolupráca
Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)
5. 9. 2025 20:00
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
KVÍZ: Poznáš texty slovenských raperov? Otestuj svoju pamäť a vedomosti o našej rapovej scéne
pred 3 dňami
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton
5. 9. 2025 14:53
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku
5. 9. 2025 7:44
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin
5. 9. 2025 15:41
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna
5. 9. 2025 12:56
Viac z Osobnosti Všetko
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Zahraničné
včera o 12:04
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
včera o 12:04
Mike Tyson priznal, že užíval fentanyl počas boxerskej kariéry. Opísal abstinenčné príznaky
včera o 09:04
Channing Tatum sa pochválil svojou dcérou. 12-ročná Everly na seba pútala pozornosť
včera o 13:01
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením
5. 9. 2025 12:04
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Zaujímavosti
pred hodinou
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
pred hodinou
Priprav sa na sedem nových liniek, ktoré ťa zavedú do obľúbených destinácií.
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
pred 2 hodinami
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
Deti v USA nemajú čas na hranie. Rodičia už od škôlky riešia Harvard (BARBARA OVERSEAS)
včera o 18:00
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Haha Crew pokope na jednom mieste, Žúr na zámku či festival v sekáči. Aj toto nájdeš tento víkend v Bratislave (WEEKEND RADAR)
včera o 17:00
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
Elon Musk už nie je najbohatší človek sveta. Zosadil ho muž, ktorý dvakrát nedokončil vysokú školu
včera o 12:04
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
včera o 09:13
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 4 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
pred 4 dňami
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
pred 4 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Späť
Zdieľať
Diskusia