Slovenská komunita nadšencov elektronickej hudby ide ukázať svoju silu v mekke klubovej scény.
23. september 2025 sa zapíše do histórie slovenskej elektronickej hudby. REDROOM label sa po prvýkrát predstaví na Ibize, ostrove, ktorý je považovaný za Mekku hudby a nočného života, a stane sa vôbec prvým slovenským labelom, ktorý dostal príležitosť debutovať v jednom z najprestížnejších klubov na svete, Eden Ibiza.
Pod značkou REDROOM sa počas utorkovej techno noci predstavia aj výrazné zahraničné mená Stella Bossi a Negitiv, ktoré doplnia zakladatelia a hlavné postavy labelu, DR.SOUND a TREZOR.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
🔥 Viac než len hranie – posolstvo pre mladú generáciu
Projekt má ambíciu ukázať mladým DJom a producentom, že sny sa dajú uskutočniť. Mnohí na Slovensku strácajú motiváciu, keď vidia, aké náročné je presadiť sa. Cieľom REDROOM je búrať bariéry a priniesť dôkaz, že cesta zo Slovenska na svetové pódiá je možná.
REDROOM – label s medzinárodnými ambíciami
REDROOM label už má silnú komunitu na Slovensku a v Česku, pričom postupne expanduje aj do Rakúska a Nemecka. Jeho cieľom je budovať dlhotrvajúci projekt s víziou a hodnotami s presahom za hranice, a nie len jednorazový trend. Debut na Ibize je míľnikom a odrazovým mostíkom k ďalším medzinárodným krokom.
Zároveň ide o možnosť otvoriť dvere aj pre ďalšiu generáciu talentov chalanov a dievčat, ktorí dnes sedia doma za počítačom a tvrdo drilujú hudbu, hoci o nich ešte nevieme. REDROOM chce ukázať, že aj z malej scény môže viesť cesta na tie najväčšie svetové pódiá.
Poďakovanie fanúšikom
Tento úspech je aj zadosťučinením tvrdej práce, no najväčšia vďaka patrí skalným fanúšikom, ktorí stoja pri značke od jej začiatkov. Ich podpora umožnila, aby sa tento historický moment stal realitou.
Od malých pivníc, cez vypredané katakomby, špeciálne vlakové edície až po úspechy i neúspechy, ktoré k životu patria, práve táto cesta priviedla REDROOM až na IBIZU.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame