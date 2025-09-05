Žúr na Zámku v Pezinku sa nezadržateľne blíži. Túto noc nemôžeš zmeškať (LINE-UP)

Ešte nemáš plány na sobotu 13. septembra?
Trinásť interpretov a štyri stage rozložené v jeho tajomných priestoroch zámku, do ktorých sa bežne nedostaneš. Múry Zámku Šimák Pezinok budú po druhýkrát otvorené pre noc, aká sa dá zažiť len raz za rok.
Žúr do historických hradieb prináša Ženy Víno Funk. Na jednom mieste zažiješ spojenie lokálnych interpretov a svetových mien, ktoré prinesie nezabudnuteľný hudobný zážitok v priestoroch zámku.
Program sa začne na Nádvorí, kde sa pod holým nebom a vežami rozoznie VISA Main Stage. Po polnoci sa celé dianie presunie do skrytých zákutí zámku – od veľkolepej Zlatej sály, cez majestátnu Rytiersku sálu, až po surovú atmosféru podzemnej Vínnej pivnice.
📅 Kedy: 13. september 2025
🕒 Čas: od 18.00 h
💃 Dresscode: Dress to impress (nepovinný)
Zámok Pezinok patrí medzi najvzácnejšie pamiatky Slovenska. Prvé zmienky o ňom siahajú ešte pred rok 1271, keď stál ako mohutný vodný hrad obklopený dvojitou hradbou a priekopou. Po stáročiach prestavieb sa z pevnosti stal honosný palác rodu Pálffyovcov, ktorý patril k najvplyvnejším šľachtickým rodinám v Uhorsku.
Unikátom je, že jeho rozsiahla obnova bola bez jediného eura zo štátnych dotácií či eurofondov – celú rekonštrukciu financovala rodina Šimákovcov, ktorá tak vrátila zámku nový život a premenila ho na kultúrne centrum s európskym rozmerom.
V galérii nižšie môžeš vidieť, ako to na Žúre vyzeralo minulý rok:
Visa Main Stage – Nádvorie
V južnej časti nádvoria stojí elegantná fontána, ktorá tvorí jeho centrálny prvok. Kedysi tu pulzoval život v podobe trhov a osláv, dnes sa nádvorie mení na epicentrum nášho festivalu.
Počas Žúru bude práve tu hlavný program – priamo pod otvoreným nebom a historickými múrmi zámku.
- 18:00–19:30: Romski (SK)
- 19:30–20:50: H.lls (UK) – 3 tajomní, sympatickí umelci z Londýna mali vystúpiť na festivale ŽVF, avšak kvôli dažďu bolo v lete ich vystúpenie zrušené
- 21:00–22:30: SBTRKT (UK) – producent, vizionár a ikona svetovej elektronickej hudby je absolútnym headlinerom aktuálneho ročníka
- 22:30–00:00: JAEL (NL) – umelec, ktorý miluje ŽVF a postupne sa stáva stálicou ich akcií
Zlatá sála – Indoor Stage 1
Veľkolepá banketová sála so stropmi vysokými osem metrov, zdobená krištáľovými lustrami a detailnou výzdobou. Sálu zdobí skutočné zlato, čo jej dodáva neopakovateľný lesk a noblesu. Počas Žúru sa zmení na Indoor Stage 1, kde sa spojí pompézna krása s modernou hudbou.
Pre tých najnáročnejších je pripravený Ultra VIP zážitok – exkluzívny balkón v Zlatej sále, sprístupnený iba pre 30 hostí. Ponúkne výhľad priamo na stage aj na celú atmosféru sály z úplne novej perspektívy.
- 00:00–01:00: NobodyListen (CZ)
- 01:00–02:00: Kampai (INDIA)
- 02:00–03:30: FVLCRVM (SK)
Zyn Stage Rytierska sála – Indoor Stage 2
Priestor so šľachtickými erbami a kamennými detailmi je dôkazom histórie rodu Pálffyovcov. Kedysi hostila významné audiencie a oslavy, dnes ponúkne druhý vnútorný stage. Indoor Stage 2 dodá hudbe energiu veľkej sály so silným historickým nábojom.
- 00:00–01:00: Otec Mirec (SK)
- 01:00–04:00: Jureš Fallgrapp B2B Fralaa (SK)
Vínna pivnica – Underground Stage
Podzemné priestory ukrývajú viac než 700-ročné sudy a dokonca unikátny „apoštolský“ sud z roku 1807. Tradičné pivnice tu žijú v symbióze s moderným vinárstvom – v podzemí vyrábajú vína z vlastných viníc pomocou najnovších technológií.
Počas Žúru sa tento priestor premení na Underground Stage, kde sa história stretne s intímnou atmosférou elektronickej hudby.
- 23:30–01:00: Atomal (SK)
- 01:00–02:30: Nina Farrina (SK)
- 02:30–04:00: Kristie Kardio (SK)
Ubytovanie priamo na zámku
Ak si chceš Žúr užiť naplno, využiť môžeš aj luxusné ubytovanie v priestoroch zámku. Priamo v hradbách zámku je totiž štvorhviezdičkový hotel, kde izby spájajú historický nábytok s moderným umením.
Počas pobytu si môžeš dopriať aj relax vo wellness centre s vírivkou, saunovým svetom a možnosťou masáží. Ráno ťa budú čakať bohaté raňajky zo sezónnych surovín, servírované v elegantných priestoroch hotela.
A to najlepšie? Ako návštevník Žúru získaš 20 % zľavu na ubytovanie.
Klasické aj VIP vstupenky
K dispozícii sú tri druhy vstupeniek. ŽÚR PASS, ktorý ti odomyká vstup na Žúr na Zámku, si až do 12. septembra môžeš kúpiť za 40 €. V deň akcie zaň zaplatíš 45 €. Pozor – ak sa naplní kapacita, lístky už na mieste nebude možné kúpiť.
Druhým typom vstupenky je VIP ŽÚR PASS, ktorý stojí 89 € a v predaji je len limitované množstvo. Tento strieborný kľúč ti otvorí brány do VIP zóny ukrytej za hlavným stageom v Pálffyho reštaurácii, kde ťa čaká celovečerný catering, vlastný bar, vyhradené toalety, pohodlné sedenie a balkón s výhľadom na dianie za hlavným stageom.
Posledným typom je ULTRA VIP ŽÚR PASS za 149 €. Zlatý kľúč ti prináša všetko z VIP ŽÚR PASS a ešte viac. S týmto lístkom si vychutnáš výhľad z balkóna v Zlatej sále na hlavný vnútorný stage, vlastný bar aj v Zlatej sále na balkóne, welcome drink aj extra pohodlné sedenie na balkóniku. Pozor, k dispozícii je maximálne 30 lístkov.
Súčasťou všetkých typov vstupeniek je 20 % zľava na ubytovanie v Palace Art Hotel Šimák (zámok) pri rezervácii priamo cez hotel.