Vybrané slová po B: Zoznam + doplňovačka na precvičenie

Nauč sa vybrané slová po B raz a navždy.
Písanie vybraných slov je pre mnohých žiakov a študentov náročnou úlohou, najmä pokiaľ ide o slová, kde si musíme správne vybrať medzi písmenami i a y. Jednou z takýchto výziev sú aj vybrané slová po B, ktoré majú svoje špecifické pravidlá a výnimky.
- by
- aby
- byľ
- bystrý
- Bystrica
- Bytča
- byť (existovať)
- nábytok
- bývať
- byt
- bydlisko
- príbytok
- dobytok
- kobyla
- obyčaj
- býk
- bylina
- bydlo (bývanie)
- dobyť (zmocniť sa)
- odbyt
- byvol
- bytosť
- bývalý
- úbytok
- prebytok
- zbytočný
Doplňovačka na vybrané slová po B:
(doplň i/y po b)
- Na lúke sa pásla ko__la.
- V ob__vačke máme nový ná__tok.
- Ten chlapec je ob__čajný b__fľoš.
- Z babkinej záhrady máme liečivé b__l__nky.
- V ich b__te býva mačka.
- Po búrke sa rozrástla bur__na.
- Chceme b__ť ohľaduplní.
- Otec zmontoval nový ná__tok do ob__vačky.
- Na farme chovajú b__ka aj b__vola.
- V meste si nahlásil trvalé b__dlisko.
- Medveď si našiel ob__dlie v jaskyni.
- Také správanie je úplne zb__točné.
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2