dnes 2. septembra 2025 o 12:54
Čas čítania 0:38

Vybrané slová po B: Zoznam + doplňovačka na precvičenie

Vybrané slová po B: Zoznam + doplňovačka na precvičenie
Zdroj: Pexels/RODNAE
VZDELÁVANIE
Nauč sa vybrané slová po B raz a navždy.

Písanie vybraných slov je pre mnohých žiakov a študentov náročnou úlohou, najmä pokiaľ ide o slová, kde si musíme správne vybrať medzi písmenami i a y. Jednou z takýchto výziev sú aj vybrané slová po B, ktoré majú svoje špecifické pravidlá a výnimky. 

  • by
  • aby
  • byľ
  • bystrý
  • Bystrica
  • Bytča
  • byť (existovať)
  • nábytok
  • bývať
  • byt
  • bydlisko
  • príbytok
  • dobytok
  • kobyla
  • obyčaj
  • býk
  • bylina
  • bydlo (bývanie)
  • dobyť (zmocniť sa)
  • odbyt
  • byvol
  • bytosť
  • bývalý
  • úbytok
  • prebytok
  • zbytočný

Doplňovačka na vybrané slová po B:

(doplň i/y po b)

  1. Na lúke sa pásla ko__la.
  2. V ob__vačke máme nový ná__tok.
  3. Ten chlapec je ob__čajný b__fľoš.
  4. Z babkinej záhrady máme liečivé b__l__nky.
  5. V ich b__te býva mačka.
  6. Po búrke sa rozrástla bur__na.
  7. Chceme b__ť ohľaduplní.
  8. Otec zmontoval nový ná__tok do ob__vačky.
  9. Na farme chovajú b__ka aj b__vola.
  10. V meste si nahlásil trvalé b__dlisko.
  11. Medveď si našiel ob__dlie v jaskyni.
  12. Také správanie je úplne zb__točné.
Náhľadový obrázok: Pexels/RODNAE
