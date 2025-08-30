Kategórie
dnes 30. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 4:16
Richard Balog

George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach (OUTFIT CHECK)

George Clooney s manželkou Amal či sexi Barbara Palvin zahviezdili na červenom koberci v Benátkach (OUTFIT CHECK)
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
MÓDA BENÁTKY ČERVENÝ KOBEREC MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ
Noblesné a elegantné siluety v podaní hviezd filmového plátna, ale aj známych modeliek a umelcov.

Prinesie Medzinárodný filmový festival v Benátkach toľko skvelých outfitov z červeného koberca ako veľkolepé májové premiéry nových snímok v Cannes?

Veríme, že áno, a minimálne prvé dva dni ostro sledovaného podujatia v Taliansku, na ktorom má zastúpenie aj slovenský film Otec v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom, boli vskutku bravúrne. Pozri si TOP siluety, ktoré predviedli Cate Blanchett, Barbara Palvin, Heidi Klum s dcérou Leni, Emma Stone alebo George Clooney s manželkou Amal. 

82. ročník filmového festivalu sa končí 6. septembra, takže nás čaká mnoho dní módneho glamouru, extravagancie, ale tiež džentlmenskej elegancie v podaní hollywoodskych aj európskych hviezd filmového plátna, modeliek, umelcov či športovcov. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných známych tvárí, ale tiež náhodné stylingy z ulice a eventov v našich končinách, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/-la fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
TOP outfity z filmového festivalu v Cannes: Bella Hadid sexy aj bez odhalených bradaviek, krásna Irina Shayk či Tarantinovci TOP outfity z filmového festivalu v Cannes: Bella Hadid sexy aj bez odhalených bradaviek, krásna Irina Shayk či Tarantinovci 15. mája 2025 o 16:00

Elegantná, ale odvážna Cate Blanchett 

Na úvod zoznamu sme vybrali elegantnú, ale odvážnu siluetu v podaní hereckej hviezdy Cate Blanchett, ktorá prišla na slávnostnú premiéru filmu La Grazia v modeli šiat od ateliéru Armani Privé. 

Dlhá čierna silueta mala hlboký výstrih, ktorý jej veľmi pristal, s výrazným lesklým zdobením a, trochu netradične, aj dve predné vrecká. Výsledný vzhľad skúsená herečka dotvorila jemnou vizážou a šperkami. 

Cate Blanchett v elegantnom, ale odvážnom modeli šiat Armani Privé.
Cate Blanchett v elegantnom, ale odvážnom modeli šiat Armani Privé. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Paola Turani so šperkami Cartier

Pozornosť fotografov a zástupcov médií si po svojom príchode na červený koberec okamžite získala modelka Paola Turani, ktorá prišla na premiéru filmu La Grazia oblečená v úzkej červeno-čiernej róbe Galia Lahav. 

177 centimetrov vysoká tmavovláska doplnila atraktívnu siluetu s odhalenými ramenami aj chrbtom o sériu zlatých šperkov od značky Cartier vrátane modelu hodiniek Baignoire v mini verzii s koženým náramkom.

Paola Turani, Venice Film Festival 2025, Galia Lahav
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Gué v čiernom obleku Mordecai

Na premiéru filmu La Grazia, ktorý otvoril 82. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, prišiel aj populárny taliansky raper Gué. 

Autor množstva úspešných hitov, ktorý má približne 5 miliónov mesačných poslucháčov na Spotify, zveril svoj vzhľad na červenom koberci do rúk stylistov a urobil dobre. V čiernom obleku z dielní značky Mordecai, ktorý tvorili minimalistické sako a široké nohavice s vysokým pásom, vyzeral veľmi dobre. Vzhľad doplnil o šperky a slnečné okuliare s tmavými sklami. 

Gué, Venice Film Festival 2025, Mordecai
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: TASR
Náhľadový obrázok: Scott A. Garfitt/Invision/AP
