Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Martinus.
dnes 1. septembra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:45
Sponzorovaný obsah

REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš

REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš
Zdroj: Freepik / jcomp
KULTÚRA BOOK CLUB KNIHY WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Tento mesiac sme si pre teba pripravili novú várku pútavých príbehov.

S príchodom prvých jesenných dní na mnohých z nás prichádza aj chuť zababušiť sa do deky a ponoriť sa do pútavého deja dobrej knihy. Aby ti zostalo viac času na čítanie, rozhodli sme sa takéto tituly pohľadať za teba.

V našom septembrovom výbere nájdeš knižné novinky, ale aj staršie, rokmi overené diela. Či už patríš medzi milovníkov napätia, skutočných príbehov, alebo romantiky, aj tento mesiac si určite vyberieš.

📚 Všetky predošlé knižné výbery nájdeš prehľadne usporiadané na tomto odkaze.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Cleopatra a Frankenstein (Coco Mellors)

Kniha, ktorá sa takmer okamžite stala svetovým bestsellerom, rozpráva o vplyve spontánnych rozhodnutí na náš život a o tom, ako sa z dokonalých večerov môžu zrodiť nedokonalé vzťahy. Román je plný sviežich dialógov a humoru, no otvorene približuje aj vážne problémy dnešných ľudí. Prostredníctvom love story medzi študentkou Cleo a starším mužom Frankom autorka otvára témy závislosti, duševného zdravia či rodovej identity.

Cleopatra a Frankenstein
Zdroj: Martinus
Cleopatra a Frankenstein

Intermezzo (Sally Rooney)

Autorka bestselleru Normálni ľudia v knihe Intermezzo ponára do príbehu dvoch bratov, ktorí po smrti otca hľadajú svoje miesto vo svete, zápasia s láskou, stratou a túžbou a postupne objavujú hranice toho, čo dokáže ich život uniesť. Sally Rooney citlivo skúma vnútorné prežívanie postáv, ich neistoty a túžbu po spojení s inými ľuďmi. Výsledkom je intímny, emotívny román o rodinných väzbách, dospievaní a hľadaní identity.

Intermezzo
Zdroj: Martinus
intermezzo

Podivnost (Valerio la Martire)

Kniha talianskeho spisovateľa ťa zavedie do fiktívnej sicílskej dedinky Fochi, kde žije dospievajúci Nino. Jeho pokojný život navždy zmení stretnutie s o pár rokov starším Marcom, problematickým chlapcom, ktorý sa práve vrátil z väzenia. Medzi celkom rozdielnymi chlapcami sa postupne začne tvoriť silné puto, ktoré prerastie v osudovú lásku.

Bude mať však šťastný koniec? Dielo inšpirované tragédiou, ktorá sa v roku 1980 odohrala na Sicílii, má necelých 200 strán, no na jeho dej tak skoro nezabudneš.

Podivnost
Zdroj: Martinus
Podivnost

Veľký Gatsby (Francis Scott Fitzgerald)

Túto klasiku ti zrejme predstavovať nemusíme. Ak si klenot americkej literatúry nečítal na strednej škole v rámci povinného čítania, teraz je ideálny čas napraviť to. Dej príbehu je situovaný do obdobia prohibície v USA. Na dvesto stranách sleduješ príbeh mladého zbohatlíka Jamesa Gatza a krásnej Daisy Buchanan. Obaja sa dostali do lepšej spoločnosti a teraz sa musia vyrovnať so svojím novým životným štýlom. 

Veľký Gatsby
Zdroj: Martinus
veľký gatsby

Kde raky spievajú (Delia Owens)

Kniha od Delie Owens spája prvky detektívky a ľúbostného príbehu o neľahkom dospievaní. Sleduje osud Kye Clarkovej, prezývanej aj Dievča z močiara, ktorá vyrastá v divokej prírode Severnej Karolíny. Keď sa v neďalekom meste nájde mŕtve telo mladého muža, Kya sa stáva hlavnou podozrivou a musí bojovať proti predsudkom komunity, ktorá ju nikdy neprijala. Popri napätí a tajomstve autorka nádherne vykresľuje krásu aj krutosť prírody a vnútorný svet mladej osamelej ženy. 

Kde raky spievajú
Zdroj: Martinus
Kde raky spievajú

Štyridsiaty týždeň (Taran Bjørnstad)

Mladý talentovaný športovec Evans sa práve pripravuje na Majstrovstvá Nórska, keď mu osud privedie do cesty staršiu študentku Iben, s ktorou strávi noc. O nejaký čas je ona hospitalizovaná na psychiatrii a Even sa dozvie šokujúcu pravdu: Iben je tehotná. Potrat nie je možný a budúca matka sa o dieťa nedokáže postarať.

Mladý chlapec stojí pred náročným rozhodnutím – má zahodiť svoju kariéru a postarať sa o dieťa, alebo ho má nechať v starostlivosti štátu? Surový príbeh o dilemách, na ktoré nie je nikto z nás pripravený, ťa okamžite vtiahne. 

Štyridsiaty týždeň
Zdroj: Martinus
Štyridsiaty týždeň

Stehlík (Donna Tartt)

Román, ktorý v roku 2014 získal prestížnu Pulitzerovu cenu, rozhodne patrí k dielam, na ktoré tak skoro nezabudneš. Dielo rozpráva príbeh malého chlapca Thea, ktorý priam zázrakom prežije vážnu nehodu. Tá ho však pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a miloval. Po strate matky sa ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že chlapec napokon dospeje na muža.

Túžba po minulosti a osamelosť ho privedú k silnej fixácii na obraz stehlíka – vzácnu maľbu, ktorá je jeho jediným spojivom so spomienkou na mŕtvu matku. Práve tento obraz ho vtiahne do tajomného a nebezpečného sveta starožitností.

Stehlík
Zdroj: Martinus
stehlík
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
BOOK CLUB KNIHY WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Martinus
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Pózoval som Jurajovi, ktorý maľuje nahých mužov, aby našli sebalásku (Reportáž)
včera o 17:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 57 minútami
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
Sponzorovaný obsah
Bývalí IT-čkári Peter a Miroslav prerazili s pestovaním rajčín: „Máme unikátny skleník, je jediný svojho druhu v strednej Európe“
pred 4 dňami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
včera o 07:00
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kristián Macháček zo Sľubu: Nechcem, aby si ma ľudia zafixovali len ako Roba, láka ma štúdium herectva v zahraničí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Supreme predstavil novú kolekciu Jeseň/Zima 2025
Tabačka žila do skorého rána. Na FCKUNK9 pop-up do Košíc prišiel aj Wen
Zdeněk Pohlreich mieri na YouTube. Prichádza s vlastnou kuchárskou šou
Hviezda Stranger Things sa stala matkou: V 21 rokoch si adoptovala dievčatko
Markíza odhalila posledných účastníkov Farmy. Takto vyzerajú
V Bratislave sa pred očami návštevníkov roztopilo umenie...
Do seriálu Dunaj, k vašim službám prichádzajú nové postavy. Objaví sa v ňom aj z...
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj sestrička
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mal...
Sponzorovaný obsah
Tom Holland sa radí so svojím bratom šéfkuchárom. Odhalil, čo varí pre Zendayu
Známe bratislavské bistro otvára novú prevádzku. Oli’s prinesie kúsok Talianska
Lifestyle news
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal pred 58 minútami
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv pred 2 hodinami
Pomohol si umelou inteligenciou. Will Smith bizarným videom reaguje na obvinenia z falšovania publika pred 3 hodinami
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul dnes o 09:38
Nicki Minaj a Sabrina Carpenter teasujú spoločný collab. Potvrdili to na Instagrame dnes o 08:57
Predpovedal nový film s Emmou Stone realitu? Herečka hovorí o desivých podobnostiach s prípadom Luigiho Mangioneho dnes o 08:00
VIDEO: Klimatický protest v Barcelone. Aktivisti farbami potreli slávnu baziliku Sagrada Familia včera o 16:45
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation včera o 15:45
Gordon Ramsay podstúpil operáciu rakoviny kože. Fanúšikov vyzval, aby si chránili pokožku pred slnkom včera o 13:19
Spravodajstvo
Správy počasie Doprava Vláda Roberta Fica Znásilnenia a sexuálne zločiny
Viac
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny a dôležité novinky
pred 11 minútami
Policajt Matej Varga už nie je obvinený. O jeho návrate do služby rozhodne minister Šutaj Eštok
pred 47 minútami
VIDEO: Na juhu Slovenska spozorovali medveďa. Obec varuje obyvateľov
pred 50 minútami

Viac z Kultúra

Všetko
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
refresher+
Odporúčané
Július spravuje dlhodobé nájmy: Aj ľudia, ktorí na papieri vyzerajú ideálne, môžu spôsobiť veľké problémy
26. 8. 2025 8:00
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
V spolupráci
FOTO: Vila plná dreva blízko Prahy, ktorá plynulo prechádza do voľnej prírody. Takto vyzerá oáza kľudu
pred 2 dňami
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
V spolupráci
FOTO: Lokálna inovácia vidieckej architektúry z Kanady. Pozri si rezidenciu s jedinečným tvarom a presklenými plochami
23. 8. 2025 11:00
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
V Bratislave sa pred očami návštevníkov topilo umenie. Unikátna výstava symbolizovala pominuteľnosť krásy
21. 8. 2025 19:29
Viac z Šport Všetko
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul
Zahraničie
dnes o 09:38
Český „hrobár“ sa v Oktagone chystá pochovať svojho súpera. Chce získať titul
dnes o 09:38
Attila Végh sa vracia do ringu. Tentoraz bude zápasiť v boxe
25. 8. 2025 10:27
Juraj Kucka sa stal štvornásobným otcom. Šťastnú novinku oznámil netradične
27. 8. 2025 18:33
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
PRIESKUM: Kde Slováci najradšej trávia dovolenku a koľko míňajú? Zapoj sa do krátkeho prieskumu a získaj 100 € na letenky
dnes o 09:00
Viac z Móda Všetko
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 2 hodinami
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje?
pred 3 dňami
Cartier Tank či Tudor Ranger. Vybrali sme TOP hodinky s cenou do 4 000 eur pre mužov aj ženy
27. 8. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Zaujímavosti
pred 56 minútami
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 56 minútami
Kvíz ti zaberie asi 3 minúty.
REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš
V spolupráci
REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš
pred hodinou
Stavy, ktoré ti hovoria, že s tvojím telom nie je niečo v poriadku
PR správa
Stavy, ktoré ti hovoria, že s tvojím telom nie je niečo v poriadku
pred 2 hodinami
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. Sľubuje lávu, dinosaury a návrat ikonických postáv
pred 2 hodinami
Vtipy pre deti: 20 najlepších krátkych vtipov, ktoré rozosmejú každého
Vtipy pre deti: 20 najlepších krátkych vtipov, ktoré rozosmejú každého
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
včera o 07:00
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
Odporúčané
Ktorý slovenský raper kraľuje Spotify? Takto vyzerá TOP 10 s viacerými prekvapeniami
včera o 16:00
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
včera o 15:45
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 2 hodinami
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal
Poľský CEO ukradol malému chlapcovi šiltovku na US Open. Internet to jeho firme nemilosrdne spočítal
pred 54 minútami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
včera o 07:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom. Hailey to komentovala s pohŕdavým emotikonom
27. 8. 2025 11:51
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
pred 2 dňami
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
včera o 07:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia