REFRESHER BOOK CLUB: 10 kníh so skvelou zápletkou. Budú patriť medzi to najlepšie, čo tento rok prečítaš

Tento mesiac sme si pre teba pripravili novú várku pútavých príbehov.
S príchodom prvých jesenných dní na mnohých z nás prichádza aj chuť zababušiť sa do deky a ponoriť sa do pútavého deja dobrej knihy. Aby ti zostalo viac času na čítanie, rozhodli sme sa takéto tituly pohľadať za teba.
V našom septembrovom výbere nájdeš knižné novinky, ale aj staršie, rokmi overené diela. Či už patríš medzi milovníkov napätia, skutočných príbehov, alebo romantiky, aj tento mesiac si určite vyberieš.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Cleopatra a Frankenstein (Coco Mellors)
Kniha, ktorá sa takmer okamžite stala svetovým bestsellerom, rozpráva o vplyve spontánnych rozhodnutí na náš život a o tom, ako sa z dokonalých večerov môžu zrodiť nedokonalé vzťahy. Román je plný sviežich dialógov a humoru, no otvorene približuje aj vážne problémy dnešných ľudí. Prostredníctvom love story medzi študentkou Cleo a starším mužom Frankom autorka otvára témy závislosti, duševného zdravia či rodovej identity.
Intermezzo (Sally Rooney)
- 22,20 € (český jazyk)
Autorka bestselleru Normálni ľudia v knihe Intermezzo ponára do príbehu dvoch bratov, ktorí po smrti otca hľadajú svoje miesto vo svete, zápasia s láskou, stratou a túžbou a postupne objavujú hranice toho, čo dokáže ich život uniesť. Sally Rooney citlivo skúma vnútorné prežívanie postáv, ich neistoty a túžbu po spojení s inými ľuďmi. Výsledkom je intímny, emotívny román o rodinných väzbách, dospievaní a hľadaní identity.
Podivnost (Valerio la Martire)
Kniha talianskeho spisovateľa ťa zavedie do fiktívnej sicílskej dedinky Fochi, kde žije dospievajúci Nino. Jeho pokojný život navždy zmení stretnutie s o pár rokov starším Marcom, problematickým chlapcom, ktorý sa práve vrátil z väzenia. Medzi celkom rozdielnymi chlapcami sa postupne začne tvoriť silné puto, ktoré prerastie v osudovú lásku.
Bude mať však šťastný koniec? Dielo inšpirované tragédiou, ktorá sa v roku 1980 odohrala na Sicílii, má necelých 200 strán, no na jeho dej tak skoro nezabudneš.
Veľký Gatsby (Francis Scott Fitzgerald)
Túto klasiku ti zrejme predstavovať nemusíme. Ak si klenot americkej literatúry nečítal na strednej škole v rámci povinného čítania, teraz je ideálny čas napraviť to. Dej príbehu je situovaný do obdobia prohibície v USA. Na dvesto stranách sleduješ príbeh mladého zbohatlíka Jamesa Gatza a krásnej Daisy Buchanan. Obaja sa dostali do lepšej spoločnosti a teraz sa musia vyrovnať so svojím novým životným štýlom.
Kde raky spievajú (Delia Owens)
Kniha od Delie Owens spája prvky detektívky a ľúbostného príbehu o neľahkom dospievaní. Sleduje osud Kye Clarkovej, prezývanej aj Dievča z močiara, ktorá vyrastá v divokej prírode Severnej Karolíny. Keď sa v neďalekom meste nájde mŕtve telo mladého muža, Kya sa stáva hlavnou podozrivou a musí bojovať proti predsudkom komunity, ktorá ju nikdy neprijala. Popri napätí a tajomstve autorka nádherne vykresľuje krásu aj krutosť prírody a vnútorný svet mladej osamelej ženy.
Štyridsiaty týždeň (Taran Bjørnstad)
Mladý talentovaný športovec Evans sa práve pripravuje na Majstrovstvá Nórska, keď mu osud privedie do cesty staršiu študentku Iben, s ktorou strávi noc. O nejaký čas je ona hospitalizovaná na psychiatrii a Even sa dozvie šokujúcu pravdu: Iben je tehotná. Potrat nie je možný a budúca matka sa o dieťa nedokáže postarať.
Mladý chlapec stojí pred náročným rozhodnutím – má zahodiť svoju kariéru a postarať sa o dieťa, alebo ho má nechať v starostlivosti štátu? Surový príbeh o dilemách, na ktoré nie je nikto z nás pripravený, ťa okamžite vtiahne.
Stehlík (Donna Tartt)
Román, ktorý v roku 2014 získal prestížnu Pulitzerovu cenu, rozhodne patrí k dielam, na ktoré tak skoro nezabudneš. Dielo rozpráva príbeh malého chlapca Thea, ktorý priam zázrakom prežije vážnu nehodu. Tá ho však pripraví o všetko, čo dovtedy poznal a miloval. Po strate matky sa ho ujme bohatá rodina a zdá sa, že chlapec napokon dospeje na muža.
Túžba po minulosti a osamelosť ho privedú k silnej fixácii na obraz stehlíka – vzácnu maľbu, ktorá je jeho jediným spojivom so spomienkou na mŕtvu matku. Práve tento obraz ho vtiahne do tajomného a nebezpečného sveta starožitností.