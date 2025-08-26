Slováci vyrobili mlieko, z ktorého nebudeš mať žiadne ťažkosti. A nie, nie je to rastlinná alternatíva

Horúca novinka supermarketov FRESH Plus, plnotučné BIO mlieko s A2 kazeínom, prišla na pulty supermarketov v auguste tohto roka a môže byť riešením pre všetkých, ktorým po bežnom mlieku nie je práve najlepšie.
Vieš o tom, že v minulosti obsahovalo kravské mlieko len A2 kazeín? Avšak približne pred 5 000 až 10 000 rokmi vznikla mutácia na chromozóme, ktorá viedla k produkcii ß-kazeínového proteínu A1. Bežné mlieko je tak vo väčšine prípadov zmesou ß-kazeínu A1 a A2.
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov je súčasťou dennej stravy a predstavuje významný obsah živín pre konzumentov. Mnohí ľudia však po konzumácii mlieka majú ťažkosti ako bolesti brucha, hnačky, zvracanie, nadúvanie a mnoho ďalších.
Nedávnou štúdiou sa však zistilo, že príčinou týchto negatívnych účinkov môže byť variant ß-kazeínu A1.
Mlieko len s obsahom kazeínu A2 je preto považované za šetrnejšie a biologicky vhodnejšie pre ľudský organizmus. Preto značka Boo Milk prichádza s novinkou – Boo Milk s kazeínom A2, ktorý predstavuje lepšiu alternatívu pre ľudí intolerantných na A1 ß-kazeín alebo tých, ktorí čelia zdravotným problémom pri konzumácii mlieka s A1 kazeínom.
Vrátiť sa späť k tomu, čo bolo kedysi prirodzené – to je nová misia značky Boo Milk, ktorú sme ti v minulosti už predstavili.
Impulz priamo od slovenských farmárov
„Myšlienka vznikla priamo na farme BÚŠLAK, spol. s r.o., ktorá pre nás vyrába Boo Milk. Po genetickej analýze stáda sa ukázalo, že takmer polovica kráv produkuje prirodzene iba A2 mlieko. V tom sme videli obrovskú príležitosť – priniesť ľuďom produkt, ktorý bude ešte špecifickejší a pridanou hodnotou odlíši klasické Boo Milk,“ vysvetľuje MVDr. Jozef Klíma zo spoločnosti Labaš.
„Po dohode s farmou sme sa rozhodli pre separátnu výrobu, čo znamená, že mlieko z kráv produkujúcich iba A2 kazeín spracovávame úplne oddelene. Výsledkom sú dnes dva druhy mlieka – oba výnimočné, no A2 mlieko môže byť pre určitú skupinu ľudí ešte lepšou voľbou.“
Boo Milk s kazeínom A2
Mlieko je chuťou a zložením podobné čerstvo nadojenému mlieku, ktoré už bežne v domácnostiach nenájdeš. Má neupravovaný obsah tuku medzi 3,7 – 4,10 percenta, obsahuje pôvodné mliečne kultúry a neprechádza homogenizáciou, iba nízkou pasterizáciou, a preto si zachováva väčšinu výživových hodnôt v biokvalite.
„Po nízkej pasterizácii sa do mlieka pridáva 8 pôvodných mliečnych kultúr. Tento proces môžeme nazvať aj oživovaním pasterizovaného mlieka,“ vysvetľuje MVDr. Jozef Klíma.
Obsahuje len kazeín A2, ktorý je pre ľudské telo prirodzenejší. Mnohí ľudia pociťujú po konzumácii klasického mlieka nadúvanie alebo iné tráviace ťažkosti. Boo Milk s A2 kazeínom je šetrnejšie k tráviacemu systému a môže byť zaujímavou alternatívou pre ľudí s intoleranciou na A1 kazeín.
Boo Milk s kazeínom A2 obsahuje viac než 30 miliárd jednotiek mliečnych kultúr na jeden liter, čo predstavuje dennú terapeutickú dávku probiotických kultúr. Vysoký objem probiotických kultúr obsiahnutých v mlieku Boo Milk významne pôsobí ako podpora imunitného systému na čisto prírodnej báze.
Veľmi dôležitým EKO a BIO faktorom je aj jeho plnenie do sklenených fliaš.
Kedy je čas, dať šancu mlieku len s kazeínom A2?
- Ak po klasickom mlieku pociťuješ nadúvanie alebo bolesť brucha, aj keď nemáš diagnostikovanú laktózovú intoleranciu
- Ak máš intoleranciu na kazeín A1
- Ak sa snažíš jesť zdravšie a plnohodnotnejšie
- Ak ti záleží na probiotikách a imunite – Boo Milk ich má viac než niektoré doplnky výživy
- Alebo jednoducho vtedy, keď chceš ochutnať mlieko, aké sa pilo kedysi. Nie len spracovanú bielu tekutinu, ale funkčnú potravinu so všetkými benefitmi pre ľudský organizmus.
Bezpečné aj po zakysnutí
Boo Milk má vôňu a chuť, ako keby bolo čerstvo nadojené. Na rozdiel od čerstvého kravského mlieka si však môžeš byť istý, že je pre teba bezpečné, dokonca aj po zakysnutí. Navyše, z mlieka Boo Milk si vieš doma vyrobiť aj kvalitný tvaroh.
Kde kúpiš Boo Milk s kazeínom A2?
Od augusta nájdeš Boo Milk s A2 kazeínom exkluzívne len v supermarketoch FRESH Plus na východnom Slovensku. Mlieko, aké sa pilo kedysi, nemusí byť len spomienkou. Môže to byť tvoja každodenná realita – v káve, v ovsenej kaši alebo len tak, v pohári.
Ak žiješ na východe Slovenska a záleží ti na tom, aby si jedol zdravo a plnohodnotne, supermarkety FRESH Plus ti prinášajú široký sortiment produktov. Nájdeš tu bio značky, lokálne produkty aj privátne značky s kontrolovaným zložením, so zníženým obsahom éčok a bez zbytočných prísad.