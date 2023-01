Slováci vytvorili mlieko, ktoré nemá obdobu v celej Európe. Kúpiš si ho len v týchto krajoch

Mlieko Boo Milk sa stalo prvou funkčnou mliečnou potravinou, ktorá je na našom trhu už od augusta 2020. Vďaka technológii návratu pôvodných mliečnych kultúr do nehomogenizovaného a nízkopasterizovaného mlieka vznikol na Slovensku produkt, ktorý podľa spoločnosti Labaš nemá obdobu v celej Európe. Dokonca má na to aj patent. Inými slovami, Boo Milk má vlastnosti a chuť, ako keby si ho do pohára nadojil priamo z kravy. Na rozdiel od čerstvého kravského mlieka si však môžeš byť istý, že je pre teba bezpečné.

Jediné svojho druhu

Mlieko, ktoré si hodíš do košíka v supermarkete alebo kúpiš v automate, zvyčajne výrobcovia upravujú rôznymi spôsobmi, aby ti doma vydržalo čo najdlhšie. Nadojené mlieko musí prejsť dvomi procesmi – pasterizáciou a homogenizáciou. Pasterizácia je forma tepelného spracovania, ktorá zahreje mlieko na viac ako 100 stupňov Celzia na niekoľko sekúnd. Pri homogenizácii je mlieko pod vysokým tlakom, čím sa výrobcovia snažia zabrániť vzniku olejových či tukových škvŕn a dosiahnuť jemnejšiu konzistenciu. Oba tieto procesy do istej miery menia chemickú štruktúru a vlastnosti mlieka.

Mlieko je prirodzeným zdrojom bielkovín, vápnika, draslíka, fosforu, selénu a vitamínov D, B12, B2.

Boo Milk sa podobá chuťou a zložením čerstvo nadojenému mlieku, ktoré už bežne v domácnostiach nenájdeš. Toto vysokotučné mlieko s pôvodnými mliečnymi kultúrami neprechádza homogenizáciou, iba šetrnou pasterizáciou, a preto si zachováva väčšinu výživových hodnôt v biokvalite. „Po šetrnej pasterizácii sa do mlieka pridáva 8 pôvodných mliečnych kultúr. Tento proces môžeme nazvať aj oživovaním pasterizovaného mlieka,“ vysvetľuje Jozef Klíma zo sekcie vnútornej kontroly spoločnosti Labaš.

Zdroj: Labaš

Boo Milk má hodnotu tuku medzi 3,8 – 4,05 percenta. Po navrátení pôvodných kultúr späť do mlieka sa obnovia jeho pôvodné zdravotné benefity, do jedného litra sa dostane 30 miliárd probiotických baktérií. Podľa výrobcov je toto mlieko bezpečné aj pre deti do dvoch rokov.

Okrem toho môžeš Boo Milk piť, aj keď sa ti bude zdať, že začína byť skysnuté. „Od klasických škatuľových mliek sa to naše líši aj možnou konzumáciou po začiatku zakýsania a je možné ho podávať ako čerstvé alebo kyslé mlieko. Laktobacily a mliečne kultúry obsiahnuté v mlieku sú živé a pracujú podobne ako v pôvodnom kravskom mlieku. Odráža sa to aj na trvanlivosti, ktorá je aktuálne na hranici 6 dní,“ vysvetľuje konateľ Miroslav Labaš.

Uvažuješ nad tým, či je toto mlieko bezpečné aj pre ľudí s intoleranciu laktózy? „Zatiaľ to nemáme ešte vedecky potvrdené vzhľadom na krátky čas od jeho uvedenia do predaja. Naše prvotné informácie však potvrdzujú aj túto možnosť. Postupným príjmom malých množstiev sa u viacerých klientov neobjavili typické príznaky laktózovej intolerancie,“ objasňuje Labaš.

Vývoj trval až 5 rokov

Faktom je, že podmienky chovu výrazne ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť čerstvého mlieka. Na začiatku sa preto sústredili na výber najlepších producentov kravského mlieka na Slovensku. „Naši a zahraniční experti otestovali desiatky producentov mlieka v celom reťazci na Slovensku od pastvy, kvality kŕmnych zmesí, veterinárnych procesov, zvoz a manipuláciu s nadojeným mliekom,“ komentuje konateľ. Farmy skúmala spoločnosť Cassovia Live Sciences, ktorá zastrešuje niekoľko vedeckovýskumných pracovísk po celej strednej Európe. Následne vybrali 9 slovenských fariem, z ktorých odobrali mliečne vzorky.

Odborníci následne odizolovali 8 jedinečných mliečnych kultúr. Tie prešli sériou meraní a biologických pokusov, ktoré testovali bezpečnosť produktu. Firma Selur Pharma (tretí najväčší svetový výrobca mliečnych kultúr) im následne potvrdila najvyšší stupeň čistoty a bezpečnosti.

Svetové referenčné centrum pre identifikáciu a uloženie mliečnych kultúr na Masarykovej univerzite v Brne potvrdilo stopercentnú čistotu odizolovaných kmeňových kultúr, ich stredoeurópsky pôvod a patentovú ochranu. Následne ich zaradili do registra funkčných prípravkov Úradu verejného zdravotníctva SR. Po tomto úspechu sa rozhodli, že nadviažu spoluprácu s mliekarňou Búšľak, ktorá vyrába mlieko v biokvalite.

Celkový vývoj Boo Milk trval takmer päť rokov. Do procesu sa zapojilo niekoľko špecialistov z rôznych európskych univerzitných či vedeckovýskumných centier. Ambiciózne plány sa vytvorením mlieka neskončili, spoločnosť momentálne pracuje na výrobe tvarohu.

Toto certifikované a patentované „živé“ mlieko si môžeš kúpiť online alebo v sieti maloobchodov FRESH Plus, ktoré nájdeš jedine v Košickom a Prešovskom kraji.

Zdroj: Labaš