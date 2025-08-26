Čo urobil, keď sa mu vyhrážali zastrelením?
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko zarobí za jeden predaj a prečo nedostáva žiaden paušálny plat.
- Akú stratégiu má na ľudí a ako im napokon predá knihy za tisíce dolárov.
- Ako si získava dôveru domácich.
- Koľko najviac zarobil za týždeň.
- Čo robil, keď sa mu vyhrážali zastrelením.
- Ako prežil streľbu v dome, v ktorom býval.
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 187367 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Po odomknutí získaš
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Napr.: Kaliforňan miska podľa vlastného výberu ZDARMA , Bagetka na Račku ZDARMA alebo 2 kopčeky zmrzliny od Koun ZDARMAZobraziť všetky (14)