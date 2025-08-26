Kaufland otvoril svoj jubilejný 25. K Park v Partizánskom. Otvorenie sprevádzala párty so Separom

Oslava skončila, ale príbeh sa len začína. Jubilejný 25. K Park v Partizánskom je dôkazom, že keď sa spojí komunita, pohyb a energia mladých, vznikne priestor, ktorý má zmysel. Miesto, kde sa rodia priateľstvá a spomienky na celý život.
Narodeniny môžu mať rôznu podobu. Niekto ich trávi v obleku, iný v plavkách pri bazéne, ale Kaufland, ktorý má tento rok 25 rokov, si obul tenisky a oslavuje ich pohybom. Svoj dôvod na oslavu narodenín znásobil, pretože v Partizánskom otvoril už 25. K Park.
Nové atraktívne športovisko, ktoré obyvatelia mesta vyhrali v hlasovaní verejnosti na www.kauflandpark.sk, začalo voj štart vo veľkom štýle. Hudba, šport, koncerty hviezd pod holým nebom a k tomu atraktívny areál, ktorý bude mladých lákať počas celého roka. Čaká ich tu basketbalové ihrisko aj priestor na stolný tenis, workoutová konštrukcia či lezecká stena, no samozrejmosťou je aj plocha pre skate či kolobežky.
Pohyb si vie užiť každý, stačí len chcieť
V nedeľu 24. augusta ovládla Ulicu pod Šípkom v Partizánskom skvelá letná nálada. Program odštartovala tanečnica Lady Mel spolu s moderátorom Osťom, o rytmus sa staral DJ Smart a majstri z Rope Skippping Academy všetkým predviedli, že aj so švihadlom sa dá zažiť adrenalín. Basketbalovú šou sem priniesol Martin Leco, parkourové a fitness výzvy predviedla Veron Greiner a profesionáli z Hangairu všetkých učili triky, ako skrotiť dosku na štyroch kolieskach. Aj hudobný program bol nezabudnuteľný, vďaka menám ako Alan Murin či Separ, ktorý okrem dobrej nálady na koncerte rozdával aj podpisy a svoj merch.
Miesto s energiou
K Parky však nie sú len o veľkolepých otvoreniach. Kaufland ich stavia naprieč slovenskými regiónmi, aby pre mladých vytvoril bezpečný priestor, kde sa môžu stretávať s rovesníkmi, športovať a tráviť voľný čas pri zmysluplných aktivitách. Snaží sa tak mladú generáciu inšpirovať k pohybu a k zdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí aj vyvážený jedálniček. Ten v materských a základných školách podporuje prostredníctvom projektu Čerstvé hlavičky, ktorý deťom prináša pravidelné dávky ovocia aj zeleniny počas celého školského roka. Doteraz takto po celom Slovensku rozdal vyše 1000 ton čerstvých vitamínov.
„Naším cieľom je motivovať deti a tínedžerov k zdravému životnému štýlu, ktorý je kombináciou pestrej vyváženej stravy s dostatkom pohybu na čerstvom vzduchu. K Parky sú miestom, kde sa tieto dva svety prirodzene dopĺňajú,“ vysvetľuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., ktorý multifunkčné športoviská prináša do miest a mestských častí od roku 2022. „Od začiatku nám záležalo na tom, aby boli viac než len ihriskom. Chceli sme z nich vytvoriť moderný priestor, kde sa mladí budú radi vracať, tráviť čas v spoločnosti rovesníkov a kde to jednoducho žije. Je symbolické, že v roku, keď oslavujeme 25 rokov pôsobenia na Slovensku, sme otvorili aj náš dvadsiaty piaty K Park. Veríme, že podobne ako tie predchádzajúce, aj v Partizánskom sa stane obľúbeným miestom nielen pre mladých, ale pre všetky generácie.“
Partizánske tak dostalo výnimočný darček, ktorý stojí za to. Nový športovo-oddychový areál totiž bude žiť pohybom a komunitnou energiou 365 dní v roku.