Nájdeš na ňom 21 skladieb, vrátane spoluprác s menami ako Gunna či Sexyy Red.

Justin Bieber prekvapil celý svet, keď len niekoľko hodín po tajomných billboardoch v Los Angeles, na Times Square či v Reykjavíku, vypustil svoj siedmy štúdiový album s názvom SWAG. Fanúšikovia si ho mohli na streamovacích službách vypočuť od piatkovej polnoci.

Album má 21 skladieb a trvá približne 55 minút. Ide o prvý projekt od albumu Justice z roku 2021 a zároveň prvý od narodenia jeho syna v auguste 2024. Nájdeš na ňom skladby, ako Dadz Love, Forgiveness, Walking Away či All I Can Take. Okrem sólo trackov album ponúka aj spolupráce s Gunna, Cash Cobain, Sexyy Red, Lil B a Druskim.

Hoci Bieber v posledných rokoch čelil zdravotným komplikáciám a špekuláciám o vzťahu s manželkou Hailey, nový album naznačuje, že Justin našiel nový pokoj a inšpiráciu. Fanúšikovia na sociálnych sieťach chvália najmä úprimnosť textov a dospelejší zvuk. Je jasné, že SWAG nepredstavuje len comeback, ale aj začiatok novej éry v Bieberovej kariére.