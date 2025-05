American Music Awards je každoročne udeľovaná hudobná cena. Tohtoročné odovzdávanie cien ovládla speváčka Billie Eilish. Speváčka si odniesla všetky ceny, v ktorých bola nominovaná - celkovo ich bolo až sedem, vrátane ocenenia za umelca roka.

This year was your year! Congratulations again to #AMAs Artist of the Year, @BillieEilish 👏 pic.twitter.com/dL2TS7JxTo