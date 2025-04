Vedci sa chystajú experimentovať s blokovaním slnečného žiarenia, no hrozia aj vážne riziká.

Vedci z Veľkej Británie plánujú experimenty, ktoré by mohli dočasne znížiť teplotu Zeme tým, že obmedzia množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na jej povrch, informuje o tom portál Independent. Britská vláda na to vyčlenila až 50 miliónov libier v rámci veľkého programu geoinžinierstva, ktorý zastrešuje agentúra ARIA.

Projekt skúma viacero možností, ako by sa im podarilo ochladiť planétu – napríklad vypúšťaním odrazených častíc do atmosféry alebo zosvetľovaním oblakov pomocou morskej vody. Viacerí vedci však varujú aj pred vedľajšími efektmi, ktoré kontroverzný experiment môže spôsobiť. Zásahy do atmosféry by mohli spôsobiť zmeny v zrážkach.

Zdroj: libreshot/m.vorel

Cieľom týchto zásahov je dočasne ochladiť zemský povrch, vďaka čomu by sme získali čas na zásadné zníženie emisií skleníkových plynov.

Profesor Mark Symes, programový riaditeľ ARIA, vysvetľuje, že aj keď dekarbonizácia ostáva prioritou, aktuálny pomalý pokrok zvyšuje riziko spustenia nezvratných zmien – napríklad roztopenia arktického ľadu, straty Amazonského pralesa či kolapsu veľkých ľadovcov.

Symes verí, že projekt by mohol zabrániť tým najhorším scenárom klimatickej katastrofy, ktorá je podľa neho veľmi reálna.