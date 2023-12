Začiatkom roka zasiahne Zem slnečná búrka, ktorá môže spôsobiť internetovú apokalypsu, varujú vedci

Slnečná aktivita vrcholí. Zemi hrozí výpadok internetu a zničenie telekomunikačných satelitov.

Zem už o pár týždňov zasiahne slnečná búrka, varujú vedci. Pôvodne mala našu planétu zasiahnuť až v roku 2025, no podľa výsledkov novej štúdie vyvrcholí solárna aktivita oveľa skôr – už v januári 2024. Jej odhadovaná sila by mohla prerušiť internetové spojenie po celom svete na niekoľko týždňov.

Aj naša najbližšia hviezda má svoj cyklus a ten sa práve nachádza vo svojej intenzívnej fáze. Približne každých 11 rokov dosiahne slnečná aktivita vrchol, vtedy vedci očakávajú najsilnejšie poruchy vo vesmíre a abnormálne výkyvy v tamojšom počasí. Práve to môže spôsobiť vážne poškodenie satelitov na obežnej dráhe, elektrických rozvodných sietí a telekomunikácií.

Zdroj: ESA

V rámci spomínaného cyklu sa magnetické pole Slnka zmení a jeho severný a južný pól sa navzájom prehodia. Tento fenomén sa nazýva aj slnečné maximum, keď sa na povrchu našej hviezdy začínajú objavovať tmavé škvrny, ktorých veľkosť je porovnateľná so Zemou.

Určovanie solárnych aktivít je zatiaľ veľmi komplikované, a tak aj nepresné. Vedci napriek tomu tvrdia, že práve vďaka pozorovaniu magnetického poľa Slnka a vzniku slnečných škvŕn sa dá s väčšou istotou predpovedať, kedy bude prebiehajúci cyklus vrcholiť.

Čo slnečná búrka spôsobí?

Tlak v atmosfére počas slnečných búrok dokáže poškodiť satelity. To je veľkou hrozbou pre internetové prepojenia po celom svete. „Je to prvýkrát v histórii ľudstva, čo došlo k prieniku zvýšenej slnečnej aktivity s našou globálnou ekonomickou závislosťou od internetu,“ povedal pre Fox Weather Peter Becker, profesor fyziky a astronómie na Univerzite Georgea Masona. „Internet dospel v čase, keď bolo Slnko relatívne pokojné, a teraz sa dostáva do aktívnejšieho obdobia,“ doplnil.





Nešlo by o prvý prípad solárnej katastrofy. Profesor Becker priblížil incident z roku 1859, keď slnečná búrka spôsobila výpadok systému telegrafov.