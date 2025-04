Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Niečo, o čom hovorí možno len najbližším. Práve tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť. V prvom dieli predstavujeme Dianu. Detailne nám opísala svoj život sexuálnej spoločníčky a dominy.

Diana pracuje už jedenásť rokov v sexbiznise ako pánska spoločníčka a domina. Našla som ju na portáli, kde ponúka sexuálne služby a napísala jej správu. Neskôr sme si dohodli telefonát, kde mi vyrozprávala svoj príbeh a súhlasila, že príde k nám do Refresheru.

Rozprávali sme sa o jej živote – od detstva, cez prvé kroky v sexbiznise až po to, čo dnes v práci zažíva, psychicky aj fyzicky. Otvorene hovorila o temných obdobiach, ktoré prežila pod kontrolou pasáka, aj o chvíľach, keď sa ocitla v ohrození života. Zdieľala so mnou svoje pocity, postoje k sebaláske, aj to, ako ju táto práca mení zvnútra. Opísala zážitky s klientmi, hranice, ktoré si nastavuje, aj to, či sa stretla s násilím.