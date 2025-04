Jakub Matiašovič o práci módneho dizajnéra: Niekedy šijem do druhej v noci. S kabelkami mi pomáha 3D tlačiareň

Móde sa profesionálne venuje už sedem rokov. Úspešný slovenský dizajnér nás nechal nahliadnuť do jeho ateliéru a priblížil, ako vyzerá práca módneho návrhára a koľko úsilia stojí vyprodukovať jednu kolekciu.

Jakub Matiašovič sa venuje aktívne móde od roku 2018 a začal tvoriť už počas štúdia na vysokej škole v Londýne. Neskôr sa prihlásil do súťaže Best Fashion Talents, kde sa prebojoval do finále s kolekciou COM-CON-TE 2.0, ktorá pozostávala z deviatich rôznych lookov. Neskôr vytvoril kolekcie ADOLESCE a ECLIPSE a najnovšie mu vyšiel úspešný collab s brandom Life Is Porno.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Matiašovič (@jakubmatiasovic)

Vo svojej tvorbe sa inšpiruje najmä brutalistickou a post-vojnovou architektúrou zo Slovenska, Česka a Anglicka. Dizajnové prvky jednotlivých budov a interiérov následne transformuje do svojich návrhov. Ako mi vysvetlil, vytvára tým prepojenie medzi architektonickým dedičstvom a súčasným módnym dizajnom.

„Raz som v škole povedal, že sa neviem rozhodnúť, čo mám tvoriť ako dizajnér v budúcnosti. Bavila ma totiž elegancia, ale aj streetwearová estetika. Učiteľ sa ma vtedy spýtal, prečo sa chcem rozhodovať medzi dvoma. Poradil mi, aby som si zobral inšpiráciu z oboch a vytvoril si vlastný rukopis. Tak som si to zobral k srdcu a takto tvorím,“ opísal svoj dizajnérsky štýl.

Jakub ma pozval do svojho ateliéru, v ktorom vznikajú všetky jeho prepracované umelecké diela. Porozprával mi o tom, ako vyzerá jeho bežný deň a vysvetlil, čo všetko zahŕňa práca módneho dizajnéra. Za jednotlivými kolekciami sú tisícky hodín práce. Väčšinu kúskov si šije sám, no jeho práca nepozostáva ani zďaleka len zo šitia. Prečítaj si, ako vyzerá proces tvorby či aké materiály a postupy používa.

Niekedy šije až do druhej v noci

Ateliér má umiestnený priamo vo svojom byte a túto kombináciu si nevie vynachváliť. Ako sám hovorí, miesto na tvorenie si vytvoril zatiaľ v každom byte, v ktorom doteraz žil. No, aktuálny ateliér považuje za najlepší a slúži zároveň aj ako showroom.

„Dostal som už ponuku presťahovať ateliér a ísť do jedného priestoru s mojimi kamarátmi, ktorí tiež tvoria. Momentálne sa však nechcem vzdať toho komfortu. Vyhovuje mi, že môžem do druhej rána šiť, osprchovať sa a okamžite môžem ísť spať,“ hovorí mi počas toho, ako ma prevádza ateliérom.

Samotný priestor tvoria dva stoly so šijacími strojmi. Nad nimi má na nástenkách svoje návrhy, ktoré upútajú už na prvý pohľad. Pánske kolekcie šije sám, no do ateliéru za ním chodia aj stážistky zo školy dizajnu, ktoré mu pomáhajú napríklad s tvorbou strihov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Matiašovič (@jakubmatiasovic)

Móda nie je jeho full-time prácou, no rozhodol sa tak sám. Popri navrhovaní odevov má plnohodnotnú prácu, ktorá mu poskytuje finančnú slobodu a vďaka pravidelnému príjmu nepociťuje tlak. Vytvárať jednotlivé kolekcie je veľmi finančne náročné a pri tvorbe Adolescence kolekcie dostal dotáciu od Fondu na podporu umenia. Tento rok je však situácia neistá a to, či dostane nejaké dotácie, zatiaľ nie je jasné.

„Všetko, čo zarobím z módy, investujem naspäť, aby som sa mohol inovatívne posúvať. Neživím sa módou, takže stres pri tvorení je menší,“ vysvetľuje, prečo má popri módnemu dizajnu aj ďalšie zamestnanie. Zároveň by však o svojej práci návrhára nepovedal, že je to hobby. „Dal som do toho už tisíce hodín. Niekedy som osem hodín v práci a potom ďalších desať tu,“ približuje svoj režim.

Nákresy dizajnov tvorí aj niekoľko mesiacov

Práca návrhára nie je jednotvárna a každý deň vyzerá inak. „To, ako vyzerá môj deň, záleží od toho, či práve pracujem na kolekcii. Keď som robil kolekciu ADOLESCENCE, tak som chodil každý deň do „normálnej“ práce. Tú som mal od 9-tej rána do 5-tej poobede. O pol šiestej som prišiel domov a do polnoci som šil. Je to náročné, no dá sa to stihnúť. Podobne to bude vyzerať aj tento rok. Na kolekcii pracujem od apríla do októbra, takže je to dosť času na to, aby som si vedel povinnosti rozložiť,“ hovorí.

Svoju prácu má rozdelenú na viaceré etapy. Niektoré veci robí sám a pri iných mu pomáhajú stážistky. Celý proces začína dôkladným brainstormingom, počas ktorého definuje hlavnú ideu kolekcie. „Dávam dokopy posolstvo, ktoré má daná kolekcia niesť a aké emócie má vyvolať. Následne vytváram tzv. moodboardy a colorboardy, ktoré slúžia ako vizuálny základ pre ďalší vývoj. Z týchto podkladov postupne vznikajú návrhy siluet. Na sérii nákresov intenzívne pracujem približne dva mesiace,“ opisuje Jakub prvú časť kreatívneho procesu.

Nákresov si spraví oveľa viac ako vo finále vidíš kúskov v kolekcii. Ako mi priblížil, z 50 až 100 návrhov selektuje finálnu zostavu, ktorá sa skladá z 25 až 30 modelov. Tie sú následne základom kolekcie.

„Nasleduje fáza výberu materiálov, prvotné testovanie potlačí a overovanie textilných vzoriek. Vďaka vlastným experimentálnym postupom dokážem zasahovať aj do samotnej štruktúry a textúry látok,“ opísal nasledovný kreatívny proces.

Zdroj: Refresher/ Radoslava Juračková

Vytvárať kúsky na mieru ho veľmi baví, hoci je to náročná práca

Potom, ako sa mu podarí spraviť strihovú časť, nasleduje produkčná. V tejto etape mu pomáhajú spomínané stážistky, s ktorými šije prvé vzorky. V tejto fáze musí riešiť aj rôzne organizačné záležitosti, v rámci ktorých vymýšľa a hľadá napríklad vhodné doplnky či šperky ku kolekcii.

„Popri strihoch zároveň narazím na rôzne komplikácie. Častokrát sa stane, že strih musím trochu upraviť alebo zistím, že potlač, ktorú som vybral pri návrhu, by sa nakoniec hodila skôr na iný look,“ priblížil mi.

Keď je kúsok hotový, môže ísť do predaja. Oblečenie v jeho kolekciách sa pohybuje v rôznych cenových reláciách. Vo všeobecnosti kúsky stoja medzi 200 - 1 000 eur. Ako mi Jakub prezradil, najdrahším kúskom sú práve ženské šaty z kolekcie ECLIPSE, ktoré vidíš na obrázku nižšie a majú cenovku 1 000 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Matiašovič (@jakubmatiasovic)

Pomocou 3D tlače vyrába kabelky

Jakub vo svojej práci využíva aj moderné technológie a implementuje ich do svojich kúskov. Ako mi priblížil, s 3D tlačiarňou sa naučil pracovať už na univerzite, kde mal prístup ku všetkým ateliérom. Do svojej najnovšej kolekcie zaradil kabelky z 3D tlačiarne. Nápad vznikol pomerne náhodou, keď mu nevyšiel pôvodný dizajn.

„Prvá kovová kabelka vznikla v spolupráci s @holyhotpunx pri mojej debutovej kolekcii COM-CON-TE 2.0 v roku 2022. V nasledujúcej kolekcii ADOLESCENCE (2023) vznikol nápad vytvoriť 3D tlačenú kabelku v tvare budovy Slovenského rozhlasu. Pôvodne mal byť tento dizajn použitý ako podpätky na lodičkách, no nakoniec sa pretavil do formy kabelky,“ opisuje ako prišla idea na využitie tejto technológie.

Príbeh s kabelkou pokračoval aj v roku 2024, kedy sa Jakub zamýšľal, ako môže tento kúsok posunúť o level vyššie. Jeho cieľom bolo vytvoriť dizajn, ktorý bude komerčne prístupnejší a funkčnejší a dal by sa používať na denné nosenie. „Výsledkom tohto vývoja boli 3D tlačené kabelky z kolekcie ECLIPSE v spolupráci s Klaudiou Ovadovou a Alexom Damatzisom, ktoré nadväzujú na estetiku mojej úplne prvej kabelky z roku 2022,“ uzatvára.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jakub Matiašovič (@jakubmatiasovic)

Ako Jakub hovorí, z hľadiska nákladov je využívanie moderných technológií oveľa výhodnejšie ako šitie z látok. „Látky väčšinou kupujem z Talianska, je tam veľký rozdiel v kvalite," vysvetľuje. Na druhú stranu však stoja za tlačou ľudia, ktorí do procesu investujú čas a museli sa v odbore vzdelávať a to zvyšuje cenu finálneho kúsku, aj napriek tomu, že materiálne vstupy sú lacnejšie.

Pri výrobe myslí aj na životné prostredie a udržateľnosť. „Všetky strihy robím s minimálnym plytvaním látky. Aj keď mi zostane maličké množstvo, vždy to neskôr využijem. Napríklad do výplne alebo na etikety. Keď mi zostane po ušití kolekcie kýblik látky, tak ho posielam na textilnú recykláciu a daná firma z toho vyrobí niečo iné,“ vysvetľuje.

Jeho kúsky hrdo nosia známi česko-slovenskí umelci

Ako píšem vyššie, v ateliéri má aj showroom. Na záver mojej návštevy mi v ňom Jakub poukazoval rôzne kúsky a prezradil mi, ktoré známe osobnosti už počas svojej kariéry obliekol. „Pracoval som s Benom Cristovaom či Saulom a aktuálne si veľmi rozumiem s Vratkom Sirágim. Obliekal som tiež všetkých z labelu WELOVEVERYSIMPLE a najnovšie sme obliekli s Life Is Porno Luka Brassiho. Pomaličky to pribúda, no ja si stojím za tým, že každý zákazník je rovnako dôležitý ako takéto osobnosti," hovorí.



Súčasťou showroomu sú aj kúsky z najnovšej kolekcie, ktorá vznikla v spolupráci s brandom Life Is Porno. Odprezentovali ju začiatkom apríla na svojom pop-upe. Ako mi prezradil, táto spolupráca bola preňho full-circle momentom, keďže tričká od tohto brandu si objednával už ako teenager.

Kolekcia však nevznikla v jeho ateliéri a išla do externej výroby, keďže veci išli do predaja v objeme stoviek kusov. „Vedel som, že to bude tak komplikované, že keby som to robil tu, tak ošediviem a vytrhám si všetky vlasy. Bol som veľmi rád, že to môžeme posunúť do nejakej väčšej továrne,“ uzatvára.