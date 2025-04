Jarný refresh domácnosti: Zmeň svoje bývanie na nepoznanie s týmito jednoduchými trikmi

Tieto zmeny sa ti zapáčia.

S príchodom jari všetko okolo nás ožíva, a to je ideálna príležitosť na malý reštart aj u teba doma. Nemusíš hneď prerábať celý byt alebo vymieňať nábytok. Niekedy stačí pár jednoduchých úprav, ktoré dokážu zmeniť atmosféru v priestore na nepoznanie. Pripravili sme pre teba šesť šikovných trikov, ako si spraviť jarný refresh domácnosti – od vchodu až po kuchyňu.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Refreshni si vchodové dvere

Vchodové dvere do domu alebo bytu sú to prvé, čo si ľudia všimnú. Počas zimy na nich často visí sviatočný veniec alebo rohožka s vianočným motívom – no keď príde jar, všetky dekorácie zmiznú a zrazu to tam pôsobí úplne prázdno.

Skús si zavesiť jarný veniec alebo pred dvere položiť rohožku s fresh motívom. Keď sa oteplí, pokojne tam pridaj aj pár kvetináčov. Sú to malé veci, ktoré spravia veľký rozdiel. A komplimenty od návštev? Tie prídu samé.

Miluješ DIY projekty? Potom ti úplne postačí jednoduchý veniec z vŕbových prútov, ktorý si môžeš dozdobiť kvetmi a dekoráciami podľa svojho vkusu. Ak sa ti nechce nič vyrábať, siahni po hotovom venci s jarným alebo veľkonočným motívom. Pre tých, ktorí hľadajú niečo naozaj netradičné: čo tak veniec z LEGA? Vyzerá originálne a zaručene zaujme.

Upevnenie je jednoduché – vo všetkých prípadoch stačí použiť klasický držiak na dvere.

Do nákupného košíka si vlož:

V prípade, že si chceš vyrobiť vlastný:

Zdroj: Bonami, Alza, OBI

2. Je čas na organizáciu

Donútiť sa k tomu môže byť náročné, ale ver nám – stojí to za to. Vyhraď si jeden víkendový deň, vyber všetko zo skríň a šuflíkov a zbav sa vecí, ktoré už nepoužívaš.

Aby sme ti uľahčili prácu, vybrali sme niekoľko praktických úložných pomôcok, ktoré ti pomôžu poriadok nielen vytvoriť, ale aj udržať. Tvoja domácnosť tak bude pôsobiť čistejšie a priestrannejšie.

Napríklad, s takýmto usporiadaním koreničiek bude tvoje varenie príjemnejšie:

Do svojho nákupného košíka si prihoď:

Zdroj: ALZA, BONAMI

3. Deep cleaning

Predpokladáme, že miesta ako špáry, okolie okien či digestor nečistíš každý deň. Keď na to príde, zvyčajne to zaberie veľa času a býva to poriadne otravné. No tak to už byť nemusí. Parný čistič je investícia, ktorá ti ušetrí nervy, čas a v konečnom dôsledku aj peniaze za čistiace prostriedky.

Na tvoj nákupný zoznam sme zaradili výkonný parný čistič s rôznymi nadstavcami, ktorý ti pomôže vyčistiť rôzne povrchy a zákutia v domácnosti. Ako dostupnejšiu alternatívu sme vybrali ručný čistič – nie je síce taký všestranný, ale aj ten ti výrazne uľahčí prácu.

Nemohli sme vynechať ani ikonickú hubku Scrub Daddy, ktorú môžeš použiť prakticky na čokoľvek. Pri teplej vode je mäkká a poddajná, pri studenej sa mení na tvrdú a drsnú – presne podľa toho, čo práve potrebuješ.

Do nákupného košíka si vlož:

Zdroj: Lidl, Alza

4. Stav na textílie

Najjednoduchší (asi aj najlacnejší) spôsob, ako vytvoriť v priestore výraznú zmenu, je výmena farieb a textílií – posteľnej bielizne, poťahov vankúšov, kuchynských utierok alebo obrusov. Siahni po ľahších látkach, ako sú bavlna a ľan, v svetlejších tónoch. Ak si trúfaš, môžeš pridať výraznejšie farby alebo vzory.



Na tvoj nákupný zoznam sme vybrali pestré utierky, vankúše a posteľné obliečky v HOT farbe sezónny – butter yellow.

Do nákupného košíka si vlož:

Zdroj: Answear, Bonami

5. Váza s kvetmi

Aj taká maličkosť, ako váza s peknými kvetmi, dokáže urobiť veľa. Stačí ti investovať do nejakej dizajnovej vázy a potom sa už kreativite medze nekladú. Nemusíš ani kupovať drahé kytice. Môžeš si naaranžovať čerešňovú halúzku, vrbové prúty alebo lúčne kvety. Na trhoviskách alebo v supermarketoch zasa nájdeš tulipány alebo narcisy za dostupné ceny.

Na tvoj zoznam sme vybrali:

Zdroj: Answear, Bonami

6. Bylinková záhradka

Čerstvé bylinky nielenže spríjemnia atmosféru a vôňu v kuchyni alebo na balkóne, zároveň ťa donútia k väčšej kreativite pri varení. Stačí ti vygoogliť nejaký pekný DIY projekt a o zábavu máš postarané.

Do nákupného košíka si prilož: