WEEKEND RADAR: Ešte nemáš plány na víkend? Máme pre teba tipy, čo robiť v Bratislave (aktualizované)

Nevieš, čo robiť tento víkend v Bratislave? Máme pre teba niekoľko užitočných tipov!

Aktualizácia 21.3., 15:52: Bratislavská ZOO napokon svoje brány neotvorí, na Slovensku sa totiž medzi zvieratami Bratislavská ZOO napokon svoje brány neotvorí, na Slovensku sa totiž medzi zvieratami rozšírila nákaza slintačky a krívačky . Na území celého Slovenska sa preto zatvoria zoologické záhrady.

Víkend sa opäť nezadržateľne blíži a my ti prinášame našu pravidelnú rubriku Weekend Radar. Tohtotýždňové počasie má byť o čosi priaznivejšie ako minulý víkend, no na tú pravú jar si budeme musieť asi ešte chvíľu počkať. Máme pre teba pár tipov, ako počas víkendu kvalitne stráviť čas a zabaviť sa.

Redakcia každý týždeň pripravuje prehľad toho, čo sa deje v Bratislave, a vyberá TOP akcie, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme WEEKEND RADAR , aby si vždy postrehol zaujímavé udalosti, koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otváračky či iné kultúrne podujatia.

Piatok (21.03)

Festival ručnej tvorby SAShE v Starej Tržnici

Ak si milovníkom rôznej ručnej tvorby, šperkov, módy či kozmetiky, tento festival je presne pre teba. V Starej Tržnici sa totiž stretnú rôzni šikovní umelci, ktorí predstavia svoju tvorbu. Na tomto podujatí si môžeš nakúpiť jedinečné doplnky a darčeky. Tento piatok je posledný deň festivalu, a ak si ho ešte nenavštívil, určite by si mal! Festival odštartoval už túto stredu a potrvá až do piatku 20:00. Vstup je 2 eurá.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa SAShE.sk (@sashe_sk)

Bratislava Spring Festival

V hlavnom meste sa koná aj jarný festival hudby. Okrem Slovákov na ňom vystúpia zbory z Česka, Poľska, Belgicka, Slovinska či Macedónska. V piatok sa môžeš tešiť rovno na dva koncerty vážnej hudby. O 16.00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vystúpi zbor zložený z českých, poľských a bruselských umelcov. O 18.00 sa môžeš tešiť na umelcov zo Slovenska.

Techno v Kácečku

Ak chceš radšej s kamošmi vybehnúť v piatok večer do mesta, máme pre teba tip na párty v Kácečku. Do podniku zavítajú DJ Šicko & Nika Mi, ktorí budú hrať progressive techno a house beaty. Začiatok párty je o 22.00 hod a vstup je možný od veku 18 rokov.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Sobota (22.03)

Bratislavská ZOO zahajuje sezónu

V sobotu by podľa aktuálnej predpovede nemalo pršať, ak chceš stráviť voľný deň na vzduchu, môžeš zamieriť do ZOO. Je to ideálne miesto na milé stretnutie s kamošmi, rande alebo na výlet s deťmi.

Bratislavská zoologická záhrada zahajuje tohtoročnú sezónu o 10.00 hod. Až do tretej poobede sa môžeš tešiť na zaujímavý program. Zamestnanci budú robiť komentované prehliadky a zoberú ťa aj do zázemia žiráf či nosorožcov. Vstup pre deti, študentov a dôchodcov je 7 eur, pre dospelých 10 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ZOO Bratislava (@zoobratislava)

Refreshni svoj šatník na Swape oblečenia

Máš doma kopy oblečenia, ktoré len tak ležia v skrini? Ak sa ti už nepáčia, ale sú čisté a zachovalé, môžeš ich priniesť na Swap. Bude sa konať už od 10.00 hodiny ráno v KOLO Ružinov. S ostatnými si budeš môcť vymieňať dámske, detské i pánske oblečenie, topánky aj bytový textil. Ak by si náhodou chcel prísť, no nemáš čím prispieť, swapovať môžeš len za 5 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Odvoz a likvidácia odpadu (@olo_bratislava)

Priuč sa novému hobby

Láka ťa skúsiť novú voľnočasovú aktivitu, no nechceš si zaplatiť rovno celý kurz, pretože nevieš, či ťa bude baviť? V tom prípade príď v sobotu na sochársky workshop do Galérie mesta Bratislava. Modelovaním z hliny ťa bude sprevádzať Matej Rosmány. Na workshope ťa naučí, ako si správne vymodelovať výrobok z hliny. Ten si budeš môcť vyrobiť podľa vlastných preferencií a odniesť si ho domov na pamiatku. Vstupenka stojí 18 eur a zakúpiť si ju môžeš aj online alebo v Mirbachovom paláci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Matej Rosmány (@rosmanymatej)

Výstava mladých umelcov a diskusia v Kácečku

V Kácečku v priestoroch malej sály sa v sobotu uskutoční event s názvom VERTEX, počas ktorého si môžeš vypočuť zaujímavé diskusie s ľuďmi ako organizátori festivalu Grape – Juraj Podmanický a Ján Trstenský, slovenský novinár, ktorý sa zameriava na problematiku šírenia hoaxov – Vladimír Šnidl či influencer Miroslav Bača.

Do diskusie na tému diverzita a rovnosť sa budú môcť zapájať aj ľudia, no taktiež tam bude výstava rôznych umeleckých diel, študentský film a koncert. Program začína od 10:15 a potrvá až do 17:00.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa NextWave (@nextwavebratislava)

Nedeľa (23.03)

Premietanie Oscarového filmu

V kultúrnom dome Zrkadlový háj budú v nedeľu o 19.00 premietať Oscarový film Emilia Peréz. Snímka patrí k najvýraznejším filmom tohto roka a získala až 11 Oscarov. Zahrala si v nej napríklad Selena Gomez a je o právničke Rite, ktorá dostane netradičný job. Šéfovi kartelu pomôže nafingovať smrť, aby si mohol splniť sen - stať sa ženou.

Nedeľný obed v meste

Nedeľa sa mnohým spája s tradičným rodinným obedom u starých rodičov. Niektorí z nás trávia zase v kuchyni aj pol dňa, len aby pripravili poctivý vývar a prepečené kurča. Ak chceš trochu zmenu, zober svojich blízkych do centra na Starú Tržnicu. Cez víkend tam totiž prebieha Street Food Park, na ktorom sa môžeš tešiť na stánky s jedlami od výmyslu sveta. Vychutnať si môžeš napríklad na gastro od BAO Brothers, Iná Haluška či VyzreteMaso.sk.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Street Food Park (@streetfoodpark)

Na lekcii tanga sa budeš cítiť ako v Let's Dance

Aktuálne prebieha jubilejná sezóna Let's Dance, ktorú miluje celé Slovensko. Mnohí diváci túžia po tom, aby sa naučili tancovať ako ich obľúbené osobnosti v telke. Ak k nim patríš, nemal by si chýbať na lekcii tanga u Zlatého Bažanta. Lekcia trvá jednu hodinu a začína o 15.00. Prvá hodina je zároveň úplne zdarma, takže nemáš, čo stratiť! Organizátori sľubujú, že lekcia je uvoľnená a po skončení môžeš zostať na pivko a prípadne tancovať ďalej.

Tip od redakcie

Studňa

Zašitý umelecký podnik v Starom meste je ideálnym miestom na kávu, pivo či večerný drink. Okrem nápojov ponúkajú aj fantastické burgre či sendviče. Studňa pôsobí veľmi komunitne a stretávajú sa v ňom primárne mladí ľudia. Studňa je presne ten podnik, do ktorého prídeš s tromi kamarátmi a odchádzaš s dvomi navyše.

Je tam veľmi uvoľnená atmosféra a bežne sa stáva, že sa k tvojmu stolu pripojí niekto od vedľa. Ak miluješ podniky, v ktorých to žije, no sú zároveň plné tolerantných ľudí, určite sem zavítaj!