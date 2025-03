WEEKEND RADAR: Šafko ťa v piatok pozýva osláviť narodeniny, v sobotu sa môžeš vrátiť do čias milénia či zažiť jogu so šteniatkami

Hlavné mesto tento týždeň opäť ožije zaujímavými akciami a párty, na ktorých nesmieš chýbať.

Víkend je za rohom a my ti opäť prinášame našu pravidelnú rubriku Weekend Radar. Aj počas tretieho marcového víkendu sa v Bratislave konajú rôzne cool podujatia, na ktorých nesmieš chýbať. Na svoje si prídu milovníci kultúry, umenia, ale i kvalitnej párty.

Redakcia každý týždeň pripravuje prehľad toho, čo sa deje v Bratislave a vyberá TOP akcie, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme WEEKEND RADAR , aby si vždy postrehol zaujímavé udalosti, koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otváračky či iné kultúrne podujatia.

Akcie v piatok (14.03)

2. narodeniny Šafka

Obľúbený klub Šafko, ktorý sa nachádza v srdci Bratislavy v piatok oslavuje svoje druhé narodeniny. Párty nazývajú akciou mesiaca a lákajú na nadupaný line-up. Sety odohrá až jedenásť DJ-ov. Tešiť sa môžeš na známe mená ako Dana Montana, Bali G, Otec Mirec či Yanko Král.

Divadlo K - Divadelné predstavenie o vlastnostiach Slovákov

Ak chceš piatok tráviť radšej pokojnejšie a máš záujem o kultúrny program, inscenácia divadla Panoptikum je pre teba správnou voľbou.

Volá sa Kozie mlieko alebo hlavou múr neprerazíš a ako tvorcovia vysvetľujú, je rozhovorom o tom, kto vlastne je a nie je Slovák a čo sa dá považovať za slovenské a čo naopak nie.

Predstavenie hrajú o 19-nástej v divadle K a vstupenky si môžeš kúpiť online.

Kultúrny dom v Rači - Premietanie oceňovaného filmu a diskusia s tvorcami

Ak máš náladu na zhliadnutie nejakého dobrého filmu, nemal by si v piatok večer chýbať v Nemeckom kultúrnom dome v Rači. Bude sa tam totiž premietať zaujímavý historický film s názvom „Architektúra ČSSR 58/59.“ Je pre všetkých milovníkov architektúry. Aj napriek tomu, že je táto doba známa funkcionalizmom, vznikali u nás aj stavby, ktoré nám závideli aj na Západe.

Premietania sa zúčastnia aj tvorcovia filmu. Príde režisér Ján Zajíček, scenáristka Henrieta Moravčíková či producent Maroš Hečko. Diváci budú mať priestor sa s nimi porozprávať. Film je v Čechách veľmi uznávaný a získal nomináciu na Českého leva či Slnko v sieti.

Zdroj: Kino Rača

Akcie v sobotu (15.03)

Na skok do Talianska

Ak miluješ taliansku kultúru a životný štýl, odporúčame ti navštíviť Taliansku výstavu. Slávnostne ju zahájili vo štvrtok 13. marca a potrvá až do 11. mája. Pozrieť si tam môžeš legendárne talianske skútre značky Vespa. Na výstavu dokonca priviezli ikonický model, ktorý sa objavil vo filme Prázdniny v Ríme. Snímku natočili v roku 1953 a zahrala si v nej známa herečka Audrey Hepburn.

Zdroj: Refresher

Creative labyrinth studio - Yoga so šteniatkami

Ak sa orientuješ na sociálnych sieťach, pravdepodobne ti neunikol fenomén Puppy Yogy. Spočíva v tom, že si zacvičíš jógu spolu so šteniatkami, ktoré celý tréning spríjemňujú. Aj napriek tomu, že to možno nebude tvoje najkvalitnejšie cvičenie a svoju pozornosť budeš venovať primárne šteniatkam, mal by si ju skúsiť! Zvieratá prinášajú dobrú náladu a regulujú stres.

Zacvičiť si môžeš v Creative labyrinth studio na Račianskej 15. Spoločnosť ti budú robiť šteniatka Welšského springer spaniela. Rezerváciu je nutné urobiť vopred a lekcia stojí 30 eur.

Kácečko - Vráť sa do čias milénia s Disco 2000

Ak plánuješ v sobotu večer vybehnúť na párty, možno ťa zaujme akcia v Kácečku. Odpália tam totiž Disco 2000', na ktorej budú hrať ikonické hity z tohto obdobia. Hrať bude DJ Julo alias Python a tešiť sa môžeš na ikonické skladby od Beyoncé, Rihanny či Britney Spears.

Nedeľa 16.03

Historické tour po Bratislave

Aj napriek tomu, že si Bratislavčan a poznáš každý kút mesta, nazrel si do jeho histórie? Bezplatná prehliadka s názvom „Ako sa pracovalo v Prešporku - Majstri svojho umenia,“ ťa prevedie históriou remesla v starom Prešporku.

V minulosti to v meste žilo a sprievodkyňa Iveta Šimove ti vysvetlí, akí remeselníci v meste pracovali či aké výrobky ponúkali. Prehliadka je interaktívna a je vhodná pre rodiny s deťmi. Ideálna veková skupina detí na tour je 5 - 12 rokov.

Koncert pre Ukrajinu

Na Hlavnom námestí sa už tradične uskutoční koncert na podporu Ukrajiny. Za podujatím stojí festival Pohoda a organizujú ho tradične každý rok od začiatku invázie v roku 2022.

Koncert začína od 19-nástej hodiny na Hlavnom námestí a na pódiu sa vystriedajú viacerí umelci. Vystúpi napríklad skupina Para, Slobodná Európa či zbor Lúčnica. Príde aj ukrajinská speváčka Mila Medvedovska, ktorá si zaspieva s Katkou Koščovou či David Koller.

Divadelná hra, ktorá vznikla za jeden deň

Aj v nedeľu môžeš navštíviť divadelné predstavenie a podporiť slovenských umelcov. Ak ťa láka takýto program, ponúkame ti inscenáciu s názvom Fúrik, ktorú tvorcovia vymysleli len za 24 hodín. Predstavenie vytvorili minulý rok v rámci podujatia Noc Divadiel.

Tri herečky, traja herci a režisérka mali za úlohu vytvoriť predstavenie, ktoré bude mať dĺžku 40 minút a odraziť sa museli od slov fúrik, banánovník, proroctvo, chlebíček, dychovka. Na samotnú tvorbu mali len 24 hodín.

Predstavenie sa bude konať od 19-nástej hodine a herci ho odohrajú na Školskej 14 v Bratislave. Vstupenky sú v predaji online.

Tip od redakcie

Blue Mondays

Dobrá káva, chutné drinky a príjemné prostredie. Všetky tieto atribúty ti ponúka kaviareň Blue Mondays, ktorá sa nachádza v centre mesta. Hoci patrí k menším podnikom, láka svojou cosy atmosférou. Blue Mondays má aj vlastnú zastrešenú terasu, ktorá má veľmi útulný a príjemný vibe.

Terasa sa dá využívať aj počas chladnejšieho počasia, pretože sú zákazníkom k dispozícii deky a ohrievače. Ak nemáš cez víkend čas vysedávať na káve, môžeš si so sebou zobrať nápoj aspoň do ruky, pretože ponúkajú aj take-away.