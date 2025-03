Donatella Versace končí ako riaditeľka módneho domu Versace. Nahradí ju kolega z odvetia

Módna značka má pre ňu iný post.

Známa módna dizajnérka končí na pozícii po 27 rokoch. Na stoličke kreatívneho riaditeľa ju nahradí Dario Vitale, ktorý v minulosti pracoval pre Miu Miu. O jej odchode z pozície informovalo Versace na svojom LinkedIne.

Ako kreatívna riaditeľka Donatella dohliadala na tvorbu jednotlivých kolekcií. Spoločnosť má pre ňu novú pozíciu a z Versace neodchádza definitívne. „Po 27 rokoch na čele domu, ktorý v roku 1978 založili jej bratia Gianni a Santo, sa ikonická návrhárka ujme novej úlohy a bude hlavnou veľvyslankyňou značky,“ informoval módny dom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Donatella Versace (@donatella_versace)

Donatella sa na novú pracovnú pozíciu teší

Návrhárka sa zo zmeny teší a je zvedavá na nové výzvy. „Najväčšou cťou môjho života bolo pokračovať v dedičstve môjho brata Gianniho. Som nadšená, že môžem vidieť Versace novými očami,“ napísala na svojom Instagrame. Ako veľvyslankyňa sa bude zaoberať podporou rôznych charitatívnych či filantropických aktivít značky.

Ako značka píše vo svojom statuse, pre Versace znamená jej odchod z pozície veľkú zmenu. „Vitaleho debutová kolekcia bude prvou v 47-ročnej histórii značky, na ktorú nebude kreatívne dohliadať Gianni ani Donatella Versace,“ vysvetľujú.

Talian Vitale do januára tohto roka pracoval ako dizajnový riaditeľ značky Miu Miu. Tú vlastní Prada. Ako píše portál Business of Fashion, Prada Group má záujem odkúpiť aj Versace. Tým pádom by sa Vitale dostal opäť pod svoju materskú značku.