Bubble hems, púdrová ružová a maximalizmus. Toto sú fashion trendy, ktoré uvidíš túto jar

S príchodom prvých jarných dní prichádza aj čas na refresh šatníka. Módne trendy sa neustále menia a každú sezónu prinášajú (staro)nové siluety, materiály, doplnky či farebné kombinácie. Aj keď nadčasové kúsky v neutrálnych tónoch nikdy nevyjdú z módy, túto jar ho ovládnu svieže a hravé prvky, ktoré dodajú tvojim outfitom sviežu energiu.

Medzi kľúčové trendy jarnej sezóny patria balónové sukne, vrstvenie, výrazné vzory aj doplnky. Farby sa ponesú v znamení jemných pastelových odtieňov, ale aj výraznejších tónov. V dnešnom článku ti prinášame dávku inšpirácie v spolupráci s dánskou značkou ECCO. Objav nové trendy a dopraj svojmu šatníku jarný refresh.

Bubble hems

Nariasené balónové sukne zažívali svoj posledný veľký hype v divokých osemdesiatkach, neskôr však upadli do zabudnutia. Na svoju chvíľu museli čakať viac ako tridsať rokov, no teraz sú späť. Vidieť sme ich mohli už aj na červenom koberci. Ariana Grande totiž na odovzdávanie cien BAFTA zvolila extravagantné šaty s neprehliadnuteľnou ružovou balónovou sukňou.

Napriek tomu, že maximalistické bubble hems stále budia vášne, v roku 2025 ich rozhodne uvidíš všade, a to predovšetkým na sukniach a šatách. Na prvý pohľad extravagantný prvok jednoducho zaradíš do svojich každodenných outfitov, či už preferuješ elegantný alebo ležérnejší štýl.

Púdrová ružová

Okrem balónovej sukne Ariana predviedla aj ďalší jarný trend. Je ním púdrovo ružová, ktorú uvidíš na oblečení, topánkach, kabelkách aj doplnkoch. Táto perfektne nositeľná neutrálna farba už dávno nie je iba symbolom romantických a éterických outfitov.

V kombinácii s inými výraznými farbami ako je vínová, čierna či dokonca zelená pôsobí sofistikovane a odvážne. Či už stavíš na monochromatický look postavený na vrstvení materiálov, alebo púdrovú ružovú zapojíš do outfitu vo forme doplnkov či topánok, rozhodne neurobíš krok vedľa.





Okrem toho nás zaujal aj model Tenisky v HOT farbe sezóny predstavila aj dánska značka ECCO.

Úzke nohavice

Zrejme nikto z nás nečakal, že slim fit džínsy sa do našich šatníkov vrátia tak skoro. Úzke siluety sú však späť, takže konečne prišiel čas na tvoje obľúbené džínsy, ktoré si posledné roky ukrývala na dne skrine.

Okrem klasických džínsov sa do ulíc vracajú aj hybridné „jeggins“, teda pohodlné spojenie legín a džínsov. V porovnaní s predošlými rokmi sa však zmenil štýl, ako nosiť slim fit nohavice – namiesto objemných topov teraz stav na Y2K štýl á la Britney Spears, ktorému dominujú krátke vypasované kúsky.

Maximalizmus

Obrovské gýčové mašle do vlasov, gigantické náušnice aj náhrdelníky, bohato zdobené kabelky či topánky. Vyzerá to tak, že v roku 2025 bude elegantný minimalizmus vytlačený extravagantným maximalizmom, ktorý sa riadi jediným pravidlom: „Go big or go home.“

Tak neváhaj a vytiahni zo svojho šatníka tričká s výraznou potlačou, farebné doplnky či neprehliadnuteľné šperky a ukáž svoj štýl. „Maximalizmus pre mňa nie je len o odvahe, je to o rozprávaní príbehov prostredníctvom dizajnu. V roku 2025, keď svet túži po individualite a umeleckom vyjadrení, považujem maximalizmus za prirodzený vývoj,“ uviedol pre magazín Harper's Bazaar dizajnér Gaurav Gupta.

Inšpirované maximalizmom sú aj tenisky z dielne ECCO, ktoré si nás svojím dizajnom absolútne získali.

Kocky

Tartanový vzor na jar 2025 uvidíš nielen na flanelových košeliach, ale zdobiť bude aj sukne, topy, plášte či nohavice. „Na káre je niečo nostalgické. Od flanelových košieľ, ktoré sú symbolom 90. rokov, po elegantné kockované minisukne. Dúfam, že v roku 2025 uvidíme viac farebných kombinácií a dizajnov,“ uviedla pre magazín Who What Wear módna konzultantka Carolyn Mair.

Zvierací vzor

Zamilovala si si v minulom roku leopardí vzor? Skvelou správou je, že mu nemusíš dať zbohom ani v nasledujúcich mesiacoch. Dôležité však je zachovať v outfite harmóniu, takže ti odporúčame staviť na jeden výrazný zvierací kúsok. Napríklad tenisky so zvieracím vzorom, ktoré tento rok uvidíš naozaj často. Do popredia sa však postupne dostávajú aj ďalšie zvieratá, a to najmä zebra či krava.

Summertime prep

Túto nadčasovú a elegantnú estetiku inšpirovanú oblečením študentov elitných amerických univerzít ti zrejme predstavovať nemusíme. Preppy štýl sme v našich uliciach mohli vidieť už pred niekoľkými rokmi a teraz sa opäť vracia, tentoraz v kombinácii s námorníckymi prvkami.

Spojenie športovej elegancie a so sofistikovanou ležérnosťou nás veľmi baví. Základom tohto štýlu sú samozrejme odtiene modrej, bielej, béžovej či hnedej, ďalej pásiky, zlaté detaily a ležérne doplnky. Na nohy si môžeš obuť pohodlné tenisky alebo mokasíny, ktoré si tento outfit priam žiada.