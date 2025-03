Takto vyzerá luxusný mezonet v obľúbenej novostavbe v Bratislave: Vysoké stropy aj obrovská terasa

Architekti z ateliéru RULES nás opäť presvedčili o svojom dokonalom cite pre dizajn rodinných bývaní, ktoré nepodliehajú času.

Jeden z najrešpektovanejších slovenských ateliérov predstavuje nový projekt – atraktívny mezonet v bytovom komplexe Čerešne, ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Tím architektov RULES pod taktovkou Rudolfa Lesňáka premenil pôvodne nebytový priestor na luxusné veľkometrážne bývanie blízko prírody Malých Karpát.

Nehnuteľnosť mala už v pôvodnom stave netypickú dispozíciu s dvoma úrovňami a nadštandardnými veľkoformátovými oknami, ktoré dodávajú priestoru výnimočnú atmosféru.

Architekti prevzali priestor s hotovými podlahami a kúpeľňami, pričom ich úloha znela jasne – vytvoriť domov pre mladú štvorčlennú rodinu.

Najvýraznejším prvkom bytu je vysoká denná zóna cez dve poschodia s oboplávajúcou terasou, ktorá navodzuje efekt rodinného domu. Dispozíciu dopĺňajú tri izby s potrebným príslušenstvom.

Zdroj: RULES, BoysPlayNice

Vzhľad interiéru definujú priznané betónové konštrukcie a sklo na vonkajšej fasáde, ktoré architekti zútulnili jemným zariadením v svetlých tónoch tak, aby spolu pôsobili vyvážene a tvorili harmonické bývanie s uvoľnenou atmosférou.

Ako prvá pri vstupe do bytu zaujme priestranná predsieň, ktorá citlivo a bez dverí nadväzuje na otvorenú dennú zónu. Z tohto miesta sú prístupné aj ďalšie miestnosti v spodnej časti – multifunkčná pracovňa a dva samostatné šatníky.

Väčší z nich má vďaka kontaktu s fasádou denné svetlo a okrem úložných priestorov plní aj funkciu práčovne, ktorá má vyhradenú samostatnú niku v rámci nábytkovej zostavy. Cez šatník je prístupná tiež kúpeľňa s toaletou. Architekti vzhľadom na ich blízkosť nechali vstup maximálne vzdušný. Priestor vypĺňa len štýlová lavica s príručným stolíkom a umenie.

Denná zóna v centre pozornosti

Denná zóna je ako z rodinného domu a spája jednotlivé priestory mezonetu. Priznaný betón, sklenená fasáda a nadštandardná výška stropov spoločne tvoria výnimočný priestorový zážitok. Chladný pocit skla zjemňujú mäkké záclony, zatiaľ čo surovosť betónu zasa oblé nábytky bez hrán. Zavesené lustre pocitovo znižujú výšku priestoru pre príjemnejší pocit.

Hrany by si márne hľadal/-a tiež v kuchyni, ktorá sa nachádza na ľavej strane od vstupu a pozostáva z monochromatického ostrova a vysokých drevených skriniek, ktoré tvoria pokračovanie dreveného kubusu z predsiene. Zaoblené hrany tvoria kontrast k ostrým hranám betónovej konštrukcie.

Jedáleň vo východnej časti dennej zóny má dostatok svetla počas celého dňa, takže vo väčšine času umožní príjemné stolovanie aj bez umelého osvetlenia. Tvorí ju masívny drevený stôl pre šesť osôb, ktorý architekti doplnili pohodlnými čalúnenými kreslami v svetlej farbe. Stôl vie po rozšírení o prídavné diely obslúžiť desať ľudí.

Obývačke dominuje sedacia súprava umiestnená voľne v priestore, ktorá pôsobí ako oáza pohodlia ohraničená len oknami a vysokým stropom. Cez veľké okná vstupuje exteriér do interiéru, čo ovplyvňuje celkovú atmosféru miesta viac ako interiérový dizajn. RULES architekti preto stavili na neutrálne odtiene, ktoré poskytujú komfortné miesto na oddych a zároveň nechávajú vyniknúť priestor s výhľadom.

Priestranná terasa

Spodnú časť veľkometrážneho mezonetu lemuje terasa prístupná z viacerých častí – výstup na terasu je z kuchyne, jedálne, obývačky, ale tiež zo šatníka a hosťovskej izby. V dennej zóne tvorí plocha terasy voľné pokračovanie priestoru, ktorý vďaka tomu pôsobí ešte viac otvorene a priestranne.

Členitý pôdorys terasy vytvára miesta s rozličnými orientáciami, proporciami a výhľadmi. Na východnej strane s ranným slnkom nájdeš vonkajšie stolovanie, na druhej ležadlá a kreslá.

Okno zo spálne do obývačky

Spálňa má okrem okien do exteriéru aj okno do interiéru – do dvojposchodovej dennej zóny. Namiesto murovanej steny je tu umiestnená sklenená priečka, ktorá zóny vizuálne prepája, spálni dáva pocit veľkoleposti dennej zóny a priehľad o dianí v nej. Okno je oddelené záclonou, ktorá jej dáva intimitu, a nepriehľadnými závesmi, ktoré zabezpečia dokonalú tmu počas spánku.

Rodičovskú zónu tvorí spálňa a šatník. Vzhľadom na blízkosť šatníka si spálňa vystačí s posteľou a nočnými stolíkmi, ale keďže jej dve steny tvorí sklo, iný nábytok by už ani nemal miesto. Spálni dominuje betón a sklo, ktoré dopĺňa čalúnené čelo postele a textílie. Dizajn šatníka ladí so spálňou a spolu fungujú ako kompaktný celok.

Detská izba určená pre chlapcov

Detská izba má pôdorys v tvare písmena „L“ a dizajnovo ladí so zvyškom interiéru. Chladnú kombináciu surového betónu a sklenenej fasády opäť dopĺňa drevo a čalúnenie na stenách. Zariadenie detskej izby tvorí poschodová posteľ s lezeckou stenou pri okne a úložné priestory v jej tmavšej časti. Izba neobsahuje pracovné stolíky, tie sú dole v pracovni.

Súčasťou bytu je ešte multifunkčná izba ukrytá za neviditeľnými dverami z chodby v spodnej časti. Ponúka výškovo nastaviteľné stoly na štúdium, respektíve prácu z domu, rozťahovací gauč, ale aj úložný systém a časť pre multimédiá.

Pozri si galériu od BoysPlayNice, ktorá mapuje celý mezonet v nadčasovom štýle s jasným rukopisom ateliéru RULES. Presvedč sa sám/sama.