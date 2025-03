Pomáhajú Slovenkám gumené cukríky na vlasy od Bloom Robbins? Značku založil pár zo Slovenska, biznis rozbiehali v USA

Adam a Zuzana založili značku v roku 2015, dnes sa ich produktové portfólio rozšírilo aj o kozmetiku. „Naším snom je vybudovať svetový beauty brand, priamo zo Slovenska,“ hovorí Adam a Zuzana.

O ružových gumíkoch na vlasy si už možno počula. Ak si aktívna na sociálnych sieťach, tak doslova nešlo nevšimnúť si ich. Značka Bloom Robbins, známa svojimi ružovými gumenými cukríkmi a výrazným ružovým nápisom, je dielom slovenského páru Adama a Zuzany Cvikových. „S krásnymi vlasmi sa svet dobíja ľahšie,“ držia sa hesla.

Bloom Robbins sa radí k najpopulárnejším výživovým produktom na vlasy na Slovensku, ale aj v Česku. Značka sľubuje viditeľné vlasové premeny. „Tých premien sme za tie roky videli už stovky, ak nie tisíce. Najviac nás teší, keď nám zákazníčky píšu, že vyskúšali množstvo vlasových vitamínov, no až tie naše im skutočne zabrali a vidia na kvalite svojich vlasov výraznú zmenu. Niektoré dievčatá nám dokonca posielajú fotky pred a po, ktoré sú tak neuveriteľné, že ich radšej ani nezdieľame, lebo by nám nikto neveril,“ hovoria pre Refresher.



Brand s výživovými doplnkami na vlasy naštartovali v roku 2015, podarilo sa im expandovať do 5 krajín v Európe a do USA. Obaja vždy milovali vlasy, a aj pre tie svoje chceli vždy len to najlepšie. „Náš prvý produkt sme vytvorili pre ľudí, pre ktorých vlasy nie sú len vlasy, ale neoddeliteľná súčasť ich jedinečnej osobnosti a spôsobu sebavyjadrenia.“

V tomto článku si prečítaš: Aké skúsenosti majú so značkou Slovenky.

Ako Adam a Zuzana vybudovali Bloom Robbins.

Prečo práve gumené cukríky a ako vznikali.

Aké má obraty ich firma.

Pred písaním článku sme pripravili anketu, v ktorej sme sa Sloveniek opýtali, či im chutné gumené cukríky na vlasy skutočne pomáhajú. Mnohé z nich zdieľali pozitívne skúsenosti, najčastejšie chválili ich chuť a zloženie. Negatívne vnímajú respondentky najmä cenu výrobku.



Začínali v USA, no rozhodli sa vrátiť na Slovensko

Predtým ako sa spoznali mal Adam skúsenosti s online podnikaním, zatiaľ čo Zuzana pracovala v zlatníctve. Obaja však mali podnikavého ducha. Keď sa dali dokopy, začali sa venovať resellingu, dovážali produkty z Anglicka a Ameriky na Slovensko. Rýchlo zistili, že marketing a predaj im idú skvele, a tak si povedali, že skúsia vytvoriť vlastnú značku. Po dvoch rokoch vývoja a intenzívnom roku príprav priniesli na trh produkt zameraný na vlasy, ktoré obaja milujú.



Ich značka sa pôvodne volala Bloom Hair, no dnes funguje pod názvom Bloom Robbins. Postupom času rozšírili svoje portfólio, už neponúkajú len vitamínové gumíky, ale celú škálu produktov na vlasy. Ich sortiment zahŕňa výživové doplnky a kozmetiku zameranú na podporu rastu vlasov, zlepšenie kvality pleti, posilnenie imunity a celkové zdravie. Zo svojho biznisu vraj nechceli vytvoriť len produkty, ale najmä zážitok. Výrobcov majú naprieč celou Európu.



Sny podnikavých manželov boli od začiatku veľké, vždy chceli byť svetoví. Práve preto si ako prvú krajinu pre predaj svojich výrobkov vybrali USA. „Bohatý americký trh nás prijal a pomaly sme začali spoznávať, ako podnikanie za veľkou mlákou funguje.“ Rozhodli sa vrátiť na Slovensko a spustiť predaj tu. Dnes značka investuje do marketingu milióny ročne a jej produkty sa často objavujú na profiloch influenceriek.