Kráľovský, exotický a orientálny – presne taký bude váš pobyt v Muscate. Odleťte do srdca Ománu, teraz už aj priamo zo Slovenska

Toto sú dôvody, prečo je Omán go-to destináciou.

Púštna krajina, ktorá valcuje popredné priečky záujmu dovolenkárov. Tu dokonalé hotelové služby a krásne prírodné pláže s jemným pieskom, tam horské priesmyky, tisícročná história krajiny a mystika kráľovských miest.

Ak by múry pamiatok mohli rozpovedať príbehy, bolo by to o sultánoch v palácoch, ale aj o kráľovnej zo Sáby, ktorá s obľubou navštevovala ománske miesta. Vytvorte si voľné pokračovanie príbehov Tisíc a jednej noci v KRÁĽOVSKOM MUSCATE (po slovensky Maskate).

Muscat ako ikonická perla Orientu

Hlavné mesto Ománskeho sultanátu je pre svoju pohostinnosť, priateľskosť miestnych, čistotu a bezpečnosť považovaný za jedno z najsympatickejších hlavných miest Blízkeho východu. Nechajte sa opantať arómou kadidla a započúvajte sa vďaka CK Satur do ticha krajiny, kde majú autá zakázané trúbiť.

Prenocujte v púštnom stane, zažite chutnú beduínsku večeru pod nočnou oblohou, poseďte si pri vôni dymiacej shishe a prejdite sa tradičným starým trhom Mutrah Souq, kde to hrá farbami, energickými trhovníkmi a vonia kadidlom. Pokiaľ však hľadáte pokoj, doprajte si únik od ruchu a pozorujte východ slnka uprostred palmovej oázy Nizwa.

Vedeli ste, že...

Už od 1. februára sa priamou linkou za 6 hodín letu z Bratislavy, či z Košíc môžete ocitnúť v srdci Ománu? Muscat ako arabská lokalita číslo 1 je miestom, ktoré si ešte aj dnes uchováva svoju autentickosť a originalitu. Zalejte si voňavý čaj, zobnite zo šťavnatých datlí a zažite najkrajšiu orientálnu dovolenku svojho života. Teploty na prelome zimy a jari sú Ománu, oproti okolitým krajinám Arabského polostrovu, skutočne naklonené.

Prekrásne zátoky v zajatí hôr a pláže s jemným pieskom

Slnkom nasiaknuté pláže pozývajú okúpať sa, alebo sa za šumu mora poprechádzať po jemnom piesku. Nastavte tvár slnečným lúčom a nechajte si hovoriť príbehy o sultánoch. Prírodné pláže okolia Muscatu sú tiež vzácnym miestom na liahnutie korytnačiek. Zo siedmich druhov morských korytnačiek tu nájdete až päť, čo dokazuje čistotu pláží.

Dovolenkujte na niektorej z nich. Môžete sa vybrať na more a preskúmať krajinu moreplavcov ako legendárny Sindibád. Šnorchlujte, potápajte sa alebo len pozorujte sťahovavé vtáky a korytnačky.

Dovolenkujte v 5* rezorte Shangri-la Barr Al Jissah pozostávajúci z dvoch hotelov, Al Waha a Al Bandar. Nájdete ho len 45 min. jazdy od Muscatu. Hotel Al Waha v tradičnom architektonickom štýle Dhofari a stravou all inclusive je uložený priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, kde žijú chránené korytnačky a ich mláďatá.

Je to ideálna voľba pre rodiny s deťmi, ktoré obľubujú ománsku pohostinnosť a blízkosť pláže len pár krokov od priestranných izieb. „Parťákmi“ na všetky zábavné, náučné, športové a nápadité aktivity im budú mnohými dovolenkármi oceňovaní a usmiati Satur animátori. Nasadnite na „lenivú rieku“ dlhú 500 m a nechajte sa presunúť do ďalšieho krídla rezortu, do hotela Al Bandar.

Rozprávka Tisíc a jedna noc pokračuje: očarujúci palác a dych berúca mešita

Vitajte v paláci, ktorý si ctí ománske tradície. Honosný hotel Al Bustan Palace A Ritz Carlton ***** vás už pri samotnom príchode nadchne svojou 38 m vysokou kupolovou halou s krištáľovým lustrom. Veľkolepé lobby s fontánou vám dáva tušiť historickú minulosť miesta Ománskeho sultanátu.

K tomu ešte jeden kilometer dlhá a prekrásna súkromná pláž, ktorá pozýva na prechádzky. Očarujúce, novo zrekonštruované izby s výhľadom na more, alebo do záhrady, poskytne priestor pre jednotlivcov, páry aj rodiny s deťmi. Deti ocenia bazény, aquasplash či tobogany a pre rodičov čaká rozľahlé, prekrásne SPA centrum na ploche 3 065 m² s oddelenou časťou pre dámy a zvlášť pre pánov.

Dajte za pravdu mnohým nadšeným cestovateľom pri pohľade na najvyššiu budovu Ománu, a to krásnu mešitu Sultána Qaboosa. Päť minaretov, pozlátený luster posiaty 600-tisíc swarovského kryštálmi a ručne tkaný perzský koberec. Pripomína vám to rozprávku o lietajúcom perzskom koberci?

Kúpanie v prírodnom bazéne, alebo radšej prenocovanie v púšti?

Zájdite v poznávaní Muscatu ešte ďalej a okúpte sa v priezračných vodách prírodného bazéna Wadi Shab, ktorý je obklopený palmami. Dostupný je krátkou plavbou po rieke a 30 min. prechádzkou. Odmenou vám bude kúpanie v príjemných vodách kaňonu, na ktoré budete dlho spomínať.

Roztočte kolesá džípu, ktorý vás prevedie po púštnych dunách Wahiba. Jazda na ťave, alebo radšej sánkovanie na dune? Adrenalínové typy ocenia sandboard. Na záver dňa si poseďte v púštnom kempe a nechajte sa pozvať na tradičné beduínske hudobné predstavenie, ktoré zdvihne zo stoličky nejedného z vás. Krajina so svojimi púštnymi dobrodružstvami a nočnou oblohou posiatou tisíckami hviezd nastavuje latku zvyšku sveta.