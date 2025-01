Markíza zverejnila ďalšieho účastníka novej série Let's Dance. V šou si zatancuje Peter Sagan

Markíza po herečke Zuzane Mauréry predstavila druhého účastníka.

Na jar na obrazovkách TV Markíza opäť začne obľúbená tanečná šou Let's Dance. Televízia postupne predstavuje hviezdnych tanečníkov. Prvou súťažiacou je Zuzana Mauréry, doplní ju Peter Sagan.

„Ďalším účinkujúcim v obľúbenej šou Let’s Dance bude trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike, osemnásobný držiteľ zeleného dresu na TdF a slovenská športová ikona Peter Sagan. Jeho jedinečný talent, vytrvalosť a charizma sú inšpirujúce a tešíme sa, že ho uvidíme v úplne novej úlohe na tanečnom parkete,“ zhodnotila televízia.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Peter Sagan z ponuky najprv nadšený nebol a chcel ju odmietnuť. Nakoniec však zhodnotil, že ponuka prišla v správnom čase.

„Keď prišla ponuka byť súčasťou Let’s Dance, tak moja prvá reakcia bolo jednoznačne “nie”! Preto, lebo som nikdy netancoval a vôbec som si nevedel predstaviť, že by mi to mohlo ísť. Ale keďže sa rád pozerám na tanec, ako taký a mám rád napr. aj divadlo, tak som nad tým trochu začal uvažovať,“ hovorí Sagan.

„Zároveň táto ponuka prišla vlastne v správnom čase, nakoľko som uzavrel športovú kapitolu a môžem sa príprave venovať prakticky naplno. Bez dostatku času na tréning by som do toho nešiel. Lebo keď už tancovať, tak minimálne na leveli môjho tanečného idola – Patricka Swayzeho. Nemám absolútne žiadne očakávania, ale veľmi sa teším na túto novú skúsenosť, plánujem si to užiť a odpáliť veľkú šou!“ prezradil o svojej účasti cyklista.