Slovenskí producenti Andyr a Getro sa podieľali na jednej zo skladieb z albumu WHAM od rapera Lil Babyho.

Lil Baby svojim fanúšikom nadelil oneskorený vianočný darček. Tri dni po Novom roku vydal svoj album s názvom WHAM (Who Hard as Me). Raper, ktorý už má na konte ocenenie Grammy, na albume spolupracoval aj s dvojicou slovenských producentov Andyrom a Getrom.

Mladí Slováci sa podieľali na skladbe s názvom Free Promo. Ide o jednu z 15 skladieb, ktoré sa objavujú na albume. Hoci ide už o štvrtý štúdiový album 30-ročného rapera, podľa jeho vlastných slov je tento jeho počin zatiaľ najlepším albumom, ktorý kedy vydal. Chalani už v minulosti produkovali skladby veľkým zahraničným raperom ako napr. Lil Tjay, Anuel AA či Quando Rondo.



Album WHAM je podľa Lil Babyho skôr o životnom štýle a zahŕňa témy ako rýchle autá, ženy, šperky, peniaze a reflektuje na život mladého človeka, ktorý si užíva úspech. Má to byť oslava bezstarostnej a sebavedomej stránky života.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Andyr (@andyr_)



Tento umelecký počin, ktorým odštartoval rok, však nie je jediný, ktorý si na rok 2025 pripravil. Ešte v decembri totiž Lil Baby svojich fanúšikov informoval, že plánuje vydať až dva albumy. Ďalší album sa má volať Dominique a ako informuje portál Complex, odhalí skôr jeho vážnejšiu a osobnejšiu stránku.